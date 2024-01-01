Hakan Peker

Haydi Git Delirmiş fırtınalar çıkar yüreğimde Kıyamet kopar, Kaç zaman geçti Neden beni seçti Yorgunum ölüm gibi Yenik çıktım bu savaştan Ayrılık sonum gibi Kaybettim yeni baştan *** Haydi git, gidebildiğin yere kadar Sen de suçlusun, en az benim kadar *** Haydi git, gidebildiğin yere kadar Sen de suçlusun, en az benim kadar Kaç zaman geçti *** Yüreğim uzaklarda Sensiz akşamlarda Her yanım soğuk Kaç zaman geçti Neden beni seçti Yorgunum ölüm gibi Yenik çıktım bu savaştan Ayrılık sonum gibi Kaybettim yeni baştan *** Yorgunum ölüm gibi Yenik çıktım bu savaştan Ayrılık sonum gibi Kaybettim yeni baştan *** Haydi git, gidebildiğin yere kadar Sen de suçlusun, en az benim kadar *** Haydi git, gidebildiğin yere kadar Sen de suçlusun, en az benim kadar *** Haydi git, gidebildiğin yere kadar Sen de suçlusun, en az benim kadar *** Haydi git, gidebildiğin yere kadar Sen de suçlusun, en az benim kadar Kaç zaman geçti

Aşkımız Göze mi Geldi Aşkımız göze mi geldi? Küllenip dize mi geldi? Kötü kader bizi mi buldu, ah? *** Aşkımız göze mi geldi? Küllenip dize mi geldi? Kötü kader bizi mi buldu, ah? *** Öyle bir bağlandım ki Çaresiz katlandım ki Olmuyor, dayanamam iki gözüm *** Seversen elimi, kolumu veririm Dönersen evimin yolunu bilirim Öpersen aşkının uğruna eririm Dön gel iki gözüm *** Seversen elimi, kolumu veririm Dönersen evimin yolunu bilirim Öpersen aşkının uğruna eririm Dön gel iki gözüm *** Aşkımız dile mi düştü? Zamansız nazara geldi Kem gözler bizi mi gördü, ah? *** Aşkımız dile mi düştü? Zamansız nazara geldi Kem gözler bizi mi gördü, ah? *** Öyle bir bağlandım ki Çaresiz katlandım ki Olmuyor, dayanamam iki gözüm *** Seversen elimi, kolumu veririm Dönersen evimin yolunu bilirim Öpersen aşkının uğruna eririm Dön gel iki gözüm *** Seversen elimi, kolumu veririm Dönersen evimin yolunu bilirim Öpersen aşkının uğruna eririm Dön gel iki gözüm *** Seversen elimi, kolumu veririm Dönersen evimin yolunu bilirim Öpersen aşkının uğruna eririm Dön gel iki gözüm *** Seversen elimi, kolumu veririm Dönersen evimin yolunu bilirim Öpersen aşkının uğruna eririm Dön gel iki gözüm

Ateşini Yolla Gide gele çok zaman yoruldum Yola geldim ben de senin oldum Ona buna yok yere inandım Nasıl olsa benimsin sandım *** Ateşini yolla bana Kor alevler içindeyim Bilmesen de Daha daha sokul bana Benim sana geldiğim gibi bana gelmesen de *** Gel benim ol, sözlerim ol Gecelerim kalsın, gündüzlerim ol Düşlerim ol, gülüşlerim ol Gurbetlerden geriye dönüşlerim ol

Günahlar Gün bitti bak çoktan gitti yar Hep inkar edildi bütün günahlar Her dakika yine yıkacak beni yarınlar A benim bi' çare yaralı gönlüm yanar Sebebim ah vurgunum umarsız kedersiz Belki de mutlusundur korkarım sen bensiz *** Kaldı anılarım yok olup gitti umutlarım Allah'ım onu gönder bana tükeniyorum yalnızım *** Yollarına hasret umutlara İtirazım var yapılanlara Anla be zalim bu günahların Yarısı sana yarısı bana *** Dün bitti bak çoktan gitti yar Hep inkar edildi bütün günahlar Her dakika yine yıkacak beni yarınlar A benim bi' çare yaralı gönlüm yanar Sebebim ah vurgunum umarsız kedersiz Belki de mutlusundur korkarım sen bensiz *** Kaldı anılarım yok olup gitti umutlarım Allah'ım onu gönder bana tükeniyorum yalnızım *** Yollarına hasret umutlara İtirazım var yapılanlara Anla be zalim bu günahların Yarısı sana yarısı bana *** Kaldı anılarım yok olup gitti umutlarım Allahım onu gönder bana tükeniyorum yalnızım *** Yollarına hasret umutlara İtirazım var yapılanlara Anla be zalim bu günahların Yarısı sana yarısı bana *** Kaldı anılarım yok olup gitti umutlarım Allahım onu gönder bana tükeniyorum yalnızım

Cumartesi Olmazsa Bu geçimsiz akşamlara Bu anlamsız vedalara Bu sebepsiz ayrılığa Alışmadan gel ne olur Olur olmaz sevdalara Karışmadan gel ne olur Hani arada bir soracaktın Hani sabaha kadar kalacaktın Kollarıma alacaktım Çok özlüyorum gel ne olur Kollarıma saracaktım Çok istiyorum dön ne olur *** Cumartesi olmazsa pazar gelirim Deyipte kandırıp oyalama beni Ellere, dillere kanarsın bilirim Başka zamanlara bırakma beni Cumartesi olmazsa pazar gelirim Deyipte kandırıp oyalama beni Ellere, dillere kanarsın bilirim Başka zamanlara bırakma beni *** Bu geçimsiz akşamlara Bu anlamsız vedalara Bu sebepsiz ayrılığa Alışmadan gel ne olur Olur olmaz sevdalara Karışmadan gel ne olur Hani arada bir soracaktın Hani sabaha kadar kalacaktın Kollarıma alacaktım Çok özlüyorum gel ne olur Kollarıma saracaktım Çok istiyorum dön ne olur *** Cumartesi olmazsa pazar gelirim Deyipte kandırıp oyalama beni Ellere, dillere kanarsın bilirim Başka zamanlara bırakma beni Cumartesi olmazsa pazar gelirim Deyipte kandırıp oyalama beni Ellere, dillere kanarsın bilirim Başka zamanlara bırakma beni Cumartesi olmazsa pazar gelirim Deyipte kandırıp oyalama beni Ellere, dillere kanarsın bilirim Başka zamanlara bırakma beni Cumartesi olmazsa pazar gelirim Deyipte kandırıp oyalama beni Ellere, dillere kanarsın bilirim Başka zamanlara bırakma beni Cumartesi olmazsa

Uçuk Kaçık Senin o çocuk gözlerin var ya Hani deli dolu sözlerin var ya Uçuk kaçık hallerin var ya Ona takıldım da böyle kapıldım *** Senin o şekil saçların var ya O şekil bu şekil huyların var ya Uçuk kaçık hallerin var ya Ona takıldım da böyle kapıldım *** Ah ben nasıl düştüm bu tuzaklara Akıl mı bıraktın, halime baksana *** Deli miyim neyim, kapında işim ne Deli miyim neyim elimde çiçekler İnanamıyorum ben bile kendime İnanamıyorum elalem ne der *** Delli miyim neyim, kapında işim ne Deli miyim neyim elimde çiçekler İnanamıyorum ben bile kendime İnanamıyorum elalem ne der *** Senin o çocuk gözlerin var ya Hani deli dolu sözlerin var ya Uçuk kaçık hallerin var ya Ona takıldım da böyle kapıldım *** Senin o şekil saçların var ya O şekil bu şekil huyların var ya Uçuk kaçık hallerin var ya Ona takıldım da böyle kapıldım *** Ah ben nasıl düştüm bu tuzaklara Akıl mı bıraktın, halime baksana *** Delli miyim neyim, kapında işim ne Deli miyim neyim elimde çiçekler İnanamıyorum ben bile kendime İnanamıyorum elalem ne der *** Delli miyim neyim, kapında işim ne Deli miyim neyim elimde çiçekler İnanamıyorum ben bile kendime İnanamıyorum elalem ne der *** Ah ben nasıl düştüm bu tuzaklara Akıl mı bıraktın, halime baksana Delli miyim neyim, kapında işim ne Deli miyim neyim elimde çiçekler İnanamıyorum ben bile kendime İnanamıyorum elalem ne der *** Delli miyim neyim, kapında işim ne Deli miyim neyim elimde çiçekler İnanamıyorum ben bile kendime İnanamıyorum elalem ne der *** Delli miyim neyim, kapında işim ne Deli miyim neyim elimde çiçekler İnanamıyorum ben bile kendime İnanamıyorum elalem ne der (Elalem ne der, elalem ne der, elalem ne der, elalem ne der)

Latilokum Latife Ben yaptım ah sen yapma Sarı saçlım sen aldatma Bir çocukluk anıma geldi Naz etme güzelim gel bana dön bana *** Gel, gel bana dön bana Sarı saçlım sen aldatma Bir çocukluk anıma geldi Yazık be güzelim al beni koynuna *** Gece gündüz peşindeyim Evlerinin önündeyim Saatin tam üçündeyim Düştüm sevdalara *** Aşka geldim çıktım yola Kuşluk vakti sokaklara Kapı duvar olmuş bana Daldım rüyalara *** Oooof *** Latilokum Latife Latife yaptım zannetme İp üstünde raksetme Kandırma kıskandırma

Yalan Değil Yalnızım yine yalnız kederim Göz yaşı nedir bilmeyenim Her zaman seni sevdim güzelim Derdime derman olmayanım *** Yalnızım yine yalnız bedenim Çaresiz kaldım sevdiceğim Dön geri, neler ettim ki sana Bu ömrü sensiz neyleyeyim *** Yaşayamam Allahım sensiz olamam Yapamam Yalan da değil hesap kitap yok bu sevgimde Yıkılmış harap kaldım kendi derdimle Bir boşluk ki dayanılmaz sorma gitsin Sarhoş hayaller kırılmış kadehlerde

Farkında mısın? Farkında mısın bana yaptıklarının? Çek git artık Bile bile, göre göre can dayanmaz Yeter artık *** Sanma yalnızım, sana yangınım Aldanma yalanlarıma "Alt üst olmuşum, çok yorulmuşum" Desem de sen inanma *** Arada bir arasana, kimseler duymaz Öyle uzak durmasana, hiç bana uymaz Arada bir arasana, kimseler duymaz Öyle uzak durmasana, hiç bana uymaz *** Farkında mısın bana yaptıklarının? Çek git artık Bile bile, göre göre can dayanmaz Yeter artık *** Sanma yalnızım, sana yangınım Aldanma yalanlarıma "Alt üst olmuşum, çok yorulmuşum" Desem de sen inanma *** Arada bir arasana, kimseler duymaz Öyle uzak durmasana, hiç bana uymaz Arada bir arasana, kimseler duymaz Öyle uzak durmasana, hiç bana uymaz *** Sanma yalnızım, sana yangınım Aldanma yalanlarıma "Alt üst olmuşum, çok yorulmuşum" Desem de sen inanma *** Arada bir arasana, kimseler duymaz Öyle uzak durmasana, hiç bana uymaz Arada bir arasana, kimseler duymaz Öyle uzak durmasana, hiç bana uymaz *** Arada bir arasana, kimseler duymaz Öyle uzak durmasana, hiç bana uymaz Arada bir arasana, kimseler duymaz Öyle uzak durmasana, hiç bana uymaz *** Arada bir arasana, kimseler duymaz Öyle uzak durmasana, hiç bana uymaz Arada bir arasana, kimseler duymaz Öyle uzak durmasana, hiç bana uymaz *** Arada bir arasana, kimseler duymaz Öyle uzak durmasana, hiç bana uymaz