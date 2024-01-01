Hakan Peker

-
Dağlara Vur Taşlara Vur
Hiç Durma Kendini Yollara Savur
Neler Geldi Neler Geçti
Hepsinin Hikayesi Kalbimde Durur
***
Dağlara Vur Taşlara Vur
Hiç Durma Kendini Yollara Savur
Neler Geldi Neler Geçti
Hepsinin Hikayesi Kalbimde Durur
***
Eskilerden Başlayacaktım
Teker Teker Sana Anlatacaktım
Seni Görünce Heyecanlandım
Tenin Tenime Yakışır Sandım
***
Bak Eskiden Olsa Affetmezdim Asla
Hovardaydım Hatta Ama Uslandım
Seni Görünce Heyecanlandım
Tenin Tenime Yakışır Sandım
***
Bak Eskiden Olsa Affetmezdim Asla
Hovardaydım Hatta Ama Uslandım
Dağlara Vur Taşlara Vur
Hiç Durma Kendini Yollara Savur
***
Neler Geldi Neler Geçti
Hepsinin Hikayesi Kalbimde Durur
Eskilerden Başlayacaktım
Teker Teker Sana Anlatacaktım
***
Seni Görünce Heyecanlandım
Tenin Tenime Yakışır Sandım
Bak Eskiden Olsa Affetmezdim Asla
Hovardaydım Hatta Ama Uslandım
***
Seni Görünce Heyecanlandım
Tenin Tenime Yakışır Sandım
Bak Eskiden Olsa Affetmezdim Asla
Hovardaydım Hatta Ama Uslandım
***
Seni Görünce Heyecanlandım
Tenin Tenime Yakışır Sandım
Bak Eskiden Olsa Affetmezdim Asla
Hovardaydım Hatta Ama Uslandım
***
Seni Görünce Heyecanlandım
Tenin Tenime Yakışır Sandım
Bak Eskiden Olsa Affetmezdim Asla
Hovardaydım Hatta Ama Uslandım
-
Ayrıldık tabii kötü haber
Ama çektiğim yeter
Yaptığın yanına kaldı bu sefer
Hep kötüye mi zafer?
***
Ayrıldık tabii kötü haber
Ama çektiğim yeter
Yaptığın yanına kaldı bu sefer
Hep kötüye mi zafer?
***
Sen şimdi alev alev yanıyorsun
Bak bu yürekte kar var, kış var
Söyle be zalim! Ne duruyorsun?
Bitti mi unutuluyor mu ki aşklar?
***
Sen şimdi alev alev yanıyorsun
Bak bu yürekte kar var, kış var
Söyle be zalim! Ne duruyorsun?
Bitti mi unutuluyor mu ki aşklar?
***
Ayrıldık tabii kötü haber
Ama çektiğim yeter
Yaptığın yanına kaldı bu sefer
Hep kötüye mi zafer?
***
Ayrıldık tabii kötü haber
Ama çektiğim yeter
Yaptığın yanına kaldı bu sefer
Hep kötüye mi zafer?
***
Sen şimdi alev alev yanıyorsun
Bak bu yürekte kar var, kış var
Söyle be zalim! Ne duruyorsun?
Bitti mi unutuluyor mu ki aşklar?
***
Sen şimdi alev alev yanıyorsun
Bak bu yürekte kar var, kış var
Söyle be zalim! Ne duruyorsun?
Bitti mi unutuluyor mu ki aşklar?
***
Sen şimdi alev alev yanıyorsun
Bak bu yürekte kar var, kış var
Söyle be zalim! Ne duruyorsun?
Bitti mi unutuluyor mu ki aşklar?
***
Sen şimdi alev alev yanıyorsun
Bak bu yürekte kar var, kış var
Söyle be zalim! Ne duruyorsun?
Bitti mi unutuluyor mu ki aşklar?
-
Saklama o hisleri
düşündüğün yeter artık
Ne sen ne ben
Bitti diyen, karar veren ayrılık
Kader deme hiç üzülme
zamanla geçer artık
Bu bitmeyen acıyı
süsleyen duygulara kapıldık
***
Sen değil miydin sabahsız bırakan geceleri?
***
Yetmedi ki sana bu iki göz oda
Aşkla alev alan köşedeki soba
Kalbi oyalama birini bulur ama
Adını yabancı koyar sabahına
-
Bir süre sonra bizi yazacak
Bütün tarih kitapları
Aşkımız herkese örnek olacak
Bizimle başlayacak hitapları
***
Kimse bilmiyor şu an iki bedeniz
Sıradan iki aşk toplam bir ederiz
Bekçisiyiz emanet hayatın
Sevmezsek sahibine ne deriz
***
Hadi tut elimden
Düşmesin aşk dilimden
Herkes yüreğinden
Mesul olacak
Orda yok yalan hile
Ödül çekilen çile
Sevenler mahşerde bile asil olacak
-
Sorgusuzca geçen yıllar bi' hayli yordu beni
İstediğim sadece yanımda olman değil miydi?
Kalbimi acıtan sen değil, sensizlikti
Geçmişe baktığımda bir şey acıtıyor içimi
***
Gerçek sandığım aşk koca bi' yalanmış oysa
Benim için sadece sendin varsa yoksa
Yanımda olmasan bile yaşarım seni rüyalarımda
İkimiz için hayal kurarken sen başka kollarda
***
Gülmeyi de ağlamayı da senden öğrendi gözlerim
Ve sözlerimden anla, nefret değil sitemliyim
Bir hüzündü gözlerimde, son umuttu sözlerimde
Döneceksen eğer bir gün beklerim ölümüne
***
Gülmeyi de ağlamayı da senden öğrendi gözlerim
Ve sözlerimden anla, nefret değil sitemliyim
Bir hüzündü gözlerimde, son umuttu sözlerimde
Döneceksen eğer bir gün beklerim ölümüne
***
Sorgusuzca geçen yıllar bi' hayli yordu beni
İstediğim sadece yanımda olman değil miydi?
Kalbimi acıtan sen değil, sensizlikti
Geçmişe baktığımda bir şey acıtıyor içimi
***
Gerçek sandığım aşk koca bi' yalanmış oysa
Benim için sadece sendin varsa yoksa
Yanımda olmasan bile yaşarım seni rüyalarımda
İkimiz için hayal kurarken sen başka kollarda
***
Gülmeyi de ağlamayı da senden öğrendi gözlerim
Ve sözlerimden anla, nefret değil sitemliyim
Bir hüzündü gözlerimde, son umuttu sözlerimde
Döneceksen eğer bir gün beklerim ölümüne
***
Gülmeyi de ağlamayı da senden öğrendi gözlerim
Ve sözlerimden anla, nefret değil sitemliyim
Bir hüzündü gözlerimde, son umuttu sözlerimde
Döneceksen eğer bir gün beklerim ölümüne
-
Bilenler bilmeyenlere söylesin
Ayrıldık bugün sormasınlar niye böylesin
Bilenler bilmeyenlere söylesin
Ayrıldık bugün sormasınlar niye böylesin
***
Doluya koyduk almadı, boşa koyduk dolmadı
Elde ne varsa tutunacak bir şey kalmadı
Doluya koyduk almadı, boşa koyduk dolmadı
Elde ne varsa tutunacak bir şey kalmadı
***
Yorulduk belki de çok ağır geldi aşk ikimize
Hani özgürdük, hani mutluyduk ne kaldı elimize
Bir yuva kuramadık, huzur mu bulamadık
Bırak onu bir temel atıp bir tuğla koyamadık evimize
***
Yorulduk belki de çok ağır geldi aşk ikimize
Hani özgürdük, hani mutluyduk ne kaldı elimize
Bir yuva kuramadık, huzur mu bulamadık
Bırak onu bir temel atıp bir tuğla koyamadık evimize
***
Bilenler bilmeyenlere söylesin
Ayrıldık bugün sormasınlar niye böylesin
Bilenler bilmeyenlere söylesin
Ayrıldık bugün sormasınlar niye böylesin
***
Doluya koyduk almadı, boşa koyduk dolmadı
Elde ne varsa tutunacak bir şey kalmadı
***
Yorulduk belki de çok ağır geldi aşk ikimize
Hani özgürdük, hani mutluyduk ne kaldı elimize
Bir yuva kuramadık, huzur mu bulamadık
Bırak onu bir temel atıp bir tuğla koyamadık evimize
***
Yorulduk belki de çok ağır geldi aşk ikimize
Hani özgürdük, hani mutluyduk ne kaldı elimize
Bir yuva kuramadık, huzur mu bulamadık
Bırak onu bir temel atıp bir tuğla koyamadık evimize
***
Yorulduk belki de çok ağır geldi aşk ikimize
Hani özgürdük, hani mutluyduk ne kaldı elimize
Bir yuva kuramadık, huzur mu bulamadık
Bırak onu bir temel atıp bir tuğla koyamadık evimize
-
Bu yangın neden kalbim ve ben
Seni sevmek için anlaştık
Nazar mı değdi bu ayrılık neden
Bir gün ansızın vedalaştık
***
Dünya bir handır belki imtihandır
Günahı sevabı boynuma
Bak halimden anla
Aşk büyür zamanla
Vakit geçmeden gir koynuma
***
Geceleri uymadan iki mesaj at
Senden haber alamadan yatamam rahat
Tarihe bir bak kime kalmış ki hayat
Roma yıkıldı, yıkılır o saltanat
-
Rüyamda seni gördüm, sevgilim
Mutluluk bize uzak (uzak)
Sen beyazlar içinde
Ellerim uzanmaz sana, yasak (yasak)
***
Rüyamda seni gördüm, sevgilim
Mutluluk bize uzak (uzak)
Sen beyazlar içinde
Ellerim uzanmaz sana, yasak (yasak)
***
Ben senin hayalini
Rüyamda yaşıyorken
Almışım vebalini
Hem de çok seviyorken
***
Kalbe ayrılık düşer, bilinmez
Gönül hasreti çeker, üzülmez
Vakti geçti bak, geri dönülmez
Savrulup gidiyorum
***
Kalbe ayrılık düşer, bilinmez
Gönül hasreti çeker, üzülmez
Vakti geçti bak, geri dönülmez
Savrulup gidiyorum
***
Rüyamda seni gördüm, sevgilim
Mutluluk bize uzak (uzak)
Sen beyazlar içinde
Ellerim uzanmaz sana, yasak (yasak)
***
Ben senin hayalini
Rüyamda yaşıyorken
Almışım vebalini
Hem de çok seviyorken
***
Kalbe ayrılık düşer, bilinmez
Gönül hasreti çeker, üzülmez
Vakti geçti bak, geri dönülmez
Savrulup gidiyorum
***
Kalbe ayrılık düşer, bilinmez
Gönül hasreti çeker, üzülmez
Vakti geçti bak, geri dönülmez
Savrulup gidiyorum
***
Kalbe ayrılık düşer, bilinmez
Gönül hasreti çeker, üzülmez
Vakti geçti bak, geri dönülmez
Savrulup gidiyorum
***
Kalbe ayrılık düşer, bilinmez
Gönül hasreti çeker, üzülmez
Vakti geçti bak, geri dönülmez
Savrulup gidiyorum