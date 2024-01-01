Hakan Peker

İki Göz Oda Saklama o hisleri düşündüğün yeter artık Ne sen ne ben Bitti diyen, karar veren ayrılık Kader deme hiç üzülme zamanla geçer artık Bu bitmeyen acıyı süsleyen duygulara kapıldık *** Sen değil miydin sabahsız bırakan geceleri? *** Yetmedi ki sana bu iki göz oda Aşkla alev alan köşedeki soba Kalbi oyalama birini bulur ama Adını yabancı koyar sabahına

Unutuluyor mu Aşklar ? Ayrıldık tabii kötü haber Ama çektiğim yeter Yaptığın yanına kaldı bu sefer Hep kötüye mi zafer? *** Ayrıldık tabii kötü haber Ama çektiğim yeter Yaptığın yanına kaldı bu sefer Hep kötüye mi zafer? *** Sen şimdi alev alev yanıyorsun Bak bu yürekte kar var, kış var Söyle be zalim! Ne duruyorsun? Bitti mi unutuluyor mu ki aşklar? *** Sen şimdi alev alev yanıyorsun Bak bu yürekte kar var, kış var Söyle be zalim! Ne duruyorsun? Bitti mi unutuluyor mu ki aşklar? *** Ayrıldık tabii kötü haber Ama çektiğim yeter Yaptığın yanına kaldı bu sefer Hep kötüye mi zafer? *** Ayrıldık tabii kötü haber Ama çektiğim yeter Yaptığın yanına kaldı bu sefer Hep kötüye mi zafer? *** Sen şimdi alev alev yanıyorsun Bak bu yürekte kar var, kış var Söyle be zalim! Ne duruyorsun? Bitti mi unutuluyor mu ki aşklar? *** Sen şimdi alev alev yanıyorsun Bak bu yürekte kar var, kış var Söyle be zalim! Ne duruyorsun? Bitti mi unutuluyor mu ki aşklar? *** Sen şimdi alev alev yanıyorsun Bak bu yürekte kar var, kış var Söyle be zalim! Ne duruyorsun? Bitti mi unutuluyor mu ki aşklar? *** Sen şimdi alev alev yanıyorsun Bak bu yürekte kar var, kış var Söyle be zalim! Ne duruyorsun? Bitti mi unutuluyor mu ki aşklar?

Asil Bir süre sonra bizi yazacak Bütün tarih kitapları Aşkımız herkese örnek olacak Bizimle başlayacak hitapları *** Kimse bilmiyor şu an iki bedeniz Sıradan iki aşk toplam bir ederiz Bekçisiyiz emanet hayatın Sevmezsek sahibine ne deriz *** Hadi tut elimden Düşmesin aşk dilimden Herkes yüreğinden Mesul olacak Orda yok yalan hile Ödül çekilen çile Sevenler mahşerde bile asil olacak

Beklerim Ölümüne Sorgusuzca geçen yıllar bi' hayli yordu beni İstediğim sadece yanımda olman değil miydi? Kalbimi acıtan sen değil, sensizlikti Geçmişe baktığımda bir şey acıtıyor içimi *** Gerçek sandığım aşk koca bi' yalanmış oysa Benim için sadece sendin varsa yoksa Yanımda olmasan bile yaşarım seni rüyalarımda İkimiz için hayal kurarken sen başka kollarda *** Gülmeyi de ağlamayı da senden öğrendi gözlerim Ve sözlerimden anla, nefret değil sitemliyim Bir hüzündü gözlerimde, son umuttu sözlerimde Döneceksen eğer bir gün beklerim ölümüne *** Gülmeyi de ağlamayı da senden öğrendi gözlerim Ve sözlerimden anla, nefret değil sitemliyim Bir hüzündü gözlerimde, son umuttu sözlerimde Döneceksen eğer bir gün beklerim ölümüne *** Sorgusuzca geçen yıllar bi' hayli yordu beni İstediğim sadece yanımda olman değil miydi? Kalbimi acıtan sen değil, sensizlikti Geçmişe baktığımda bir şey acıtıyor içimi *** Gerçek sandığım aşk koca bi' yalanmış oysa Benim için sadece sendin varsa yoksa Yanımda olmasan bile yaşarım seni rüyalarımda İkimiz için hayal kurarken sen başka kollarda *** Gülmeyi de ağlamayı da senden öğrendi gözlerim Ve sözlerimden anla, nefret değil sitemliyim Bir hüzündü gözlerimde, son umuttu sözlerimde Döneceksen eğer bir gün beklerim ölümüne *** Gülmeyi de ağlamayı da senden öğrendi gözlerim Ve sözlerimden anla, nefret değil sitemliyim Bir hüzündü gözlerimde, son umuttu sözlerimde Döneceksen eğer bir gün beklerim ölümüne

Bir Yuva Kuramadık Bilenler bilmeyenlere söylesin Ayrıldık bugün sormasınlar niye böylesin Bilenler bilmeyenlere söylesin Ayrıldık bugün sormasınlar niye böylesin *** Doluya koyduk almadı, boşa koyduk dolmadı Elde ne varsa tutunacak bir şey kalmadı Doluya koyduk almadı, boşa koyduk dolmadı Elde ne varsa tutunacak bir şey kalmadı *** Yorulduk belki de çok ağır geldi aşk ikimize Hani özgürdük, hani mutluyduk ne kaldı elimize Bir yuva kuramadık, huzur mu bulamadık Bırak onu bir temel atıp bir tuğla koyamadık evimize *** Yorulduk belki de çok ağır geldi aşk ikimize Hani özgürdük, hani mutluyduk ne kaldı elimize Bir yuva kuramadık, huzur mu bulamadık Bırak onu bir temel atıp bir tuğla koyamadık evimize *** Bilenler bilmeyenlere söylesin Ayrıldık bugün sormasınlar niye böylesin Bilenler bilmeyenlere söylesin Ayrıldık bugün sormasınlar niye böylesin *** Doluya koyduk almadı, boşa koyduk dolmadı Elde ne varsa tutunacak bir şey kalmadı *** Yorulduk belki de çok ağır geldi aşk ikimize Hani özgürdük, hani mutluyduk ne kaldı elimize Bir yuva kuramadık, huzur mu bulamadık Bırak onu bir temel atıp bir tuğla koyamadık evimize *** Yorulduk belki de çok ağır geldi aşk ikimize Hani özgürdük, hani mutluyduk ne kaldı elimize Bir yuva kuramadık, huzur mu bulamadık Bırak onu bir temel atıp bir tuğla koyamadık evimize *** Yorulduk belki de çok ağır geldi aşk ikimize Hani özgürdük, hani mutluyduk ne kaldı elimize Bir yuva kuramadık, huzur mu bulamadık Bırak onu bir temel atıp bir tuğla koyamadık evimize

Hovarda Dağlara Vur Taşlara Vur Hiç Durma Kendini Yollara Savur Neler Geldi Neler Geçti Hepsinin Hikayesi Kalbimde Durur *** Dağlara Vur Taşlara Vur Hiç Durma Kendini Yollara Savur Neler Geldi Neler Geçti Hepsinin Hikayesi Kalbimde Durur *** Eskilerden Başlayacaktım Teker Teker Sana Anlatacaktım Seni Görünce Heyecanlandım Tenin Tenime Yakışır Sandım *** Bak Eskiden Olsa Affetmezdim Asla Hovardaydım Hatta Ama Uslandım Seni Görünce Heyecanlandım Tenin Tenime Yakışır Sandım *** Bak Eskiden Olsa Affetmezdim Asla Hovardaydım Hatta Ama Uslandım Dağlara Vur Taşlara Vur Hiç Durma Kendini Yollara Savur *** Neler Geldi Neler Geçti Hepsinin Hikayesi Kalbimde Durur Eskilerden Başlayacaktım Teker Teker Sana Anlatacaktım *** Seni Görünce Heyecanlandım Tenin Tenime Yakışır Sandım Bak Eskiden Olsa Affetmezdim Asla Hovardaydım Hatta Ama Uslandım *** Seni Görünce Heyecanlandım Tenin Tenime Yakışır Sandım Bak Eskiden Olsa Affetmezdim Asla Hovardaydım Hatta Ama Uslandım *** Seni Görünce Heyecanlandım Tenin Tenime Yakışır Sandım Bak Eskiden Olsa Affetmezdim Asla Hovardaydım Hatta Ama Uslandım *** Seni Görünce Heyecanlandım Tenin Tenime Yakışır Sandım Bak Eskiden Olsa Affetmezdim Asla Hovardaydım Hatta Ama Uslandım

Mesaj At Bu yangın neden kalbim ve ben Seni sevmek için anlaştık Nazar mı değdi bu ayrılık neden Bir gün ansızın vedalaştık *** Dünya bir handır belki imtihandır Günahı sevabı boynuma Bak halimden anla Aşk büyür zamanla Vakit geçmeden gir koynuma *** Geceleri uymadan iki mesaj at Senden haber alamadan yatamam rahat Tarihe bir bak kime kalmış ki hayat Roma yıkıldı, yıkılır o saltanat