Hakan Peker

İzini Kaybettim Yalnızlık zor gelir Gece yarısı zor gelir Boş gelir, kim bilir ner'dedir, of Yüreğinde biri var mıdır kim bilir *** Hiç kopamadığım birisini sevdim Belki de benden bir ömür uzakta Gülüşü durur gözlerimin önünde hâlâ *** Sokakları dolaşıp kapıları çalsam Onu görenlere, bilenlere sorsam Bana ne yaptığını anlatamadan ona İzini kaybettim *** Sokakları dolaşıp kapıları çalsam Onu görenlere, bilenlere sorsam Bana ne yaptığını anlatamadan ona İzini kaybettim *** Yalnızlık zor gelir Gece yarısı zor gelir Boş gelir, kim bilir ner'dedir, of Yüreğinde biri var mıdır kim bilir *** Hiç kopamadığım birisini sevdim Belki de benden bir ömür uzakta Gülüşü durur gözlerimin önünde hâlâ *** Sokakları dolaşıp kapıları çalsam Onu görenlere, bilenlere sorsam Bana ne yaptığını anlatamadan ona İzini kaybettim *** Sokakları dolaşıp kapıları çalsam Onu görenlere, bilenlere sorsam Bana ne yaptığını anlatamadan ona İzini kaybettim *** Sokakları dolaşıp kapıları çalsam Onu görenlere, bilenlere sorsam Bana ne yaptığını anlatamadan ona İzini kaybettim *** Sokakları dolaşıp kapıları çalsam Onu görenlere, bilenlere sorsam Bana ne yaptığını anlatamadan ona İzini kaybettim

Aşk Aşk ne büyüksün, ne büyüksün küçük bir çocuk gibi Ey aşk ne büyüksün küçük bir çocuk gibi *** Bir dalgalı, bir durgun Kalbimiz senden yorgun Bir çare bul ey, aşk Nedir bu son, bu vurgun *** Bir dalgalı, bir durgun Kalbim senden yorgun Bir çare bul ey, aşk Nedir bu son, bu vurgun *** Koru kendini neslimizden Nefsimizden, kötülerden Yola getir sevenleri *** Ayrılma hiç kalbimizden Koru kendini neslimizden Nefsimizden, kötülerden Yola getir sevenleri Ayrılma hiç kalbimizden *** Aşk ne büyüksün, ne büyüksün küçük bir çocuk gibi Ey aşk ne büyüksün küçük bir çocuk gibi *** Bir dalgalı, bir durgun Kalbimiz senden yorgun Bir çare bul ey, aşk Nedir bu son, bu vurgun *** Koru kendini neslimizden Nefsimizden, kötülerden Yola getir sevenleri Ayrılma hiç kalbimizden *** Koru kendini neslimizden Nefsimizden, kötülerden Yola getir sevenleri Ayrılma hiç kalbimizden *** Koru kendini neslimizden Nefsimizden, kötülerden Yola getir sevenleri Ayrılma hiç kalbimizden *** Koru kendini neslimizden Nefsimizden, kötülerden Yola getir sevenleri Ayrılma hiç kalbimizden