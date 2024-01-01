Aldanırım Şarkı Sözleri
Hakan Peker Aldanırım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hakan Peker Aldanırım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aldanırım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yalnızlık zor gelir
Gece yarısı zor gelir
Boş gelir, kim bilir ner'dedir, of
Yüreğinde biri var mıdır kim bilir
***
Hiç kopamadığım birisini sevdim
Belki de benden bir ömür uzakta
Gülüşü durur gözlerimin önünde hâlâ
***
Sokakları dolaşıp kapıları çalsam
Onu görenlere, bilenlere sorsam
Bana ne yaptığını anlatamadan ona
İzini kaybettim
***
Sokakları dolaşıp kapıları çalsam
Onu görenlere, bilenlere sorsam
Bana ne yaptığını anlatamadan ona
İzini kaybettim
***
Yalnızlık zor gelir
Gece yarısı zor gelir
Boş gelir, kim bilir ner'dedir, of
Yüreğinde biri var mıdır kim bilir
***
Hiç kopamadığım birisini sevdim
Belki de benden bir ömür uzakta
Gülüşü durur gözlerimin önünde hâlâ
***
Sokakları dolaşıp kapıları çalsam
Onu görenlere, bilenlere sorsam
Bana ne yaptığını anlatamadan ona
İzini kaybettim
***
Sokakları dolaşıp kapıları çalsam
Onu görenlere, bilenlere sorsam
Bana ne yaptığını anlatamadan ona
İzini kaybettim
***
Sokakları dolaşıp kapıları çalsam
Onu görenlere, bilenlere sorsam
Bana ne yaptığını anlatamadan ona
İzini kaybettim
***
Sokakları dolaşıp kapıları çalsam
Onu görenlere, bilenlere sorsam
Bana ne yaptığını anlatamadan ona
İzini kaybettim
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Aşk ne büyüksün, ne büyüksün küçük bir çocuk gibi
Ey aşk ne büyüksün küçük bir çocuk gibi
***
Bir dalgalı, bir durgun
Kalbimiz senden yorgun
Bir çare bul ey, aşk
Nedir bu son, bu vurgun
***
Bir dalgalı, bir durgun
Kalbim senden yorgun
Bir çare bul ey, aşk
Nedir bu son, bu vurgun
***
Koru kendini neslimizden
Nefsimizden, kötülerden
Yola getir sevenleri
***
Ayrılma hiç kalbimizden
Koru kendini neslimizden
Nefsimizden, kötülerden
Yola getir sevenleri
Ayrılma hiç kalbimizden
***
Aşk ne büyüksün, ne büyüksün küçük bir çocuk gibi
Ey aşk ne büyüksün küçük bir çocuk gibi
***
Bir dalgalı, bir durgun
Kalbimiz senden yorgun
Bir çare bul ey, aşk
Nedir bu son, bu vurgun
***
Koru kendini neslimizden
Nefsimizden, kötülerden
Yola getir sevenleri
Ayrılma hiç kalbimizden
***
Koru kendini neslimizden
Nefsimizden, kötülerden
Yola getir sevenleri
Ayrılma hiç kalbimizden
***
Koru kendini neslimizden
Nefsimizden, kötülerden
Yola getir sevenleri
Ayrılma hiç kalbimizden
***
Koru kendini neslimizden
Nefsimizden, kötülerden
Yola getir sevenleri
Ayrılma hiç kalbimizden
-
Haksızsam gönlünüzü helal etmeyin
Yalansam dilime zehir ekleyin
Dünya kapısını bana kitleyin
Basmayın bağrınıza yerim yok ise
***
Dünya kapısını bana kitleyin
Basmayın bağrınıza yerim yok ise
***
Bıktım yalan aşklardan
Bıktım boş bakışlardan
Usul usul yanaşır
Kalp çalan hırsızlardan
***
Bıktım yalan aşklardan
Bıktım boş bakışlardan
Bulanık akan sudan
İki yüzlü dostlardan
***
Aşka yalan kattıysam affetmeyin
Dar günlerde kaçtıysam yol vermeyin
Dünya kapısını bana kitleyin
Basmayın bağrınıza, yerim yok ise
***
Dünya kapısını bana kitleyin
Basmayın bağrınıza, yerim yok ise
***
Bıktım yalan aşklardan
Bıktım boş bakışlardan
Usul usul yanaşır
Kalp çalan hırsızlardan
***
Bıktım yalan aşklardan
Bıktım boş bakışlardan
Bulanık akan sudan
İki yüzlü dostlardan
***
Uğraşamam kimseyle, herkes kendine paşa
Uğraşamam inan ki, derdim yeter bu başa
Hiç sıkılmaz utanmaz kirli yüzler etrafta
Tanrı'm masum tut beni bu karanlık bataklıkta
***
Bıktım yalan aşklardan
Bıktım boş bakışlardan
Usul usul yanaşır
Kalp çalan hırsızlardan
***
Bıktım yalan aşklardan, of
Bıktım boş bakışlardan
Bulanık akan sudan
İki yüzlü dostlardan
***
Kalp çalan hırsızlardan
Kalp çalan hırsızlardan
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