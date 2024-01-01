Hakan Peker

Yine giymişsin en güzel elbiseni Savuruyor altın saçlarını rüzgâr Yine üstünde bütün gözler Süzüle süzüle gel güzelim, gel *** Bir öpüşün içimi yakar geçer Yine üstünde bütün gözler Süzüle süzüle gel güzelim, gel Bir öpüşün içimi yakar geçer *** O dudaklar kırmızı, kırmızı Öpmesem söndüremem o yangını Hadi bulalım aramızı, aramızı Aşka sakla gecenin günahları *** Ne güzelsin karamela, karamela Durmuyor ki bu aklım başımda Sarılmış boynuma kolların O güzelim yüzün karşımda *** O dudaklar kırmızı, kırmızı Öpmesem söndüremem o yangını Hadi bulalım aramızı, aramızı Aşka sakla gecenin günahlarını *** Ne güzelsin karamela, karamela Durmuyor ki bu aklım başımda Sarılmış boynuma kolların O güzelim yüzün karşımda *** Yine giymişsin en güzel elbiseni Savuruyor altın saçlarını rüzgâr Yine üstünde bütün gözler Süzüle süzüle gel güzelim, gel *** Bir öpüşün içimi yakar geçer Yine üstünde bütün gözler Süzüle süzüle gel güzelim, gel Bir öpüşün içimi yakar geçer *** O dudaklar kırmızı, kırmızı Öpmesem söndüremem o yangını Hadi bulalım aramızı, aramızı Aşka sakla gecenin günahları *** Ne güzelsin karamela, karamela Durmuyor ki bu aklım başımda Sarılmış boynuma kolların O güzelim yüzün karşımda *** O dudaklar kırmızı, kırmızı Karamela, karamela Karamela, karamela *** O dudaklar kırmızı, kırmızı Öpmesem söndüremem o yangını Hadi bulalım aramızı, aramızı Aşka sakla gecenin günahları *** Ne güzelsin karamela, karamela Durmuyor ki bu aklım başımda Sarılmış boynuma kolların O güzelim yüzün karşımda *** O dudaklar kırmızı, kırmızı Öpmesem söndüremem o yangını Hadi bulalım aramızı, aramızı Aşka sakla gecenin günahları *** Ne güzelsin karamela, karamela Durmuyor ki bu aklım başımda Sarılmış boynuma kolların O güzelim yüzün karşımda *** Ne güzelsin karamela, karamela