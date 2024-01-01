Hakan Peker

Karamela Şarkı Sözleri
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Yine giymişsin en güzel elbiseni
Savuruyor altın saçlarını rüzgâr
Yine üstünde bütün gözler
Süzüle süzüle gel güzelim, gel
***
Bir öpüşün içimi yakar geçer
Yine üstünde bütün gözler
Süzüle süzüle gel güzelim, gel
Bir öpüşün içimi yakar geçer
***
O dudaklar kırmızı, kırmızı
Öpmesem söndüremem o yangını
Hadi bulalım aramızı, aramızı
Aşka sakla gecenin günahları
***
Ne güzelsin karamela, karamela
Durmuyor ki bu aklım başımda
Sarılmış boynuma kolların
O güzelim yüzün karşımda
***
O dudaklar kırmızı, kırmızı
Öpmesem söndüremem o yangını
Hadi bulalım aramızı, aramızı
Aşka sakla gecenin günahlarını
***
Ne güzelsin karamela, karamela
Durmuyor ki bu aklım başımda
Sarılmış boynuma kolların
O güzelim yüzün karşımda
***
Yine giymişsin en güzel elbiseni
Savuruyor altın saçlarını rüzgâr
Yine üstünde bütün gözler
Süzüle süzüle gel güzelim, gel
***
Bir öpüşün içimi yakar geçer
Yine üstünde bütün gözler
Süzüle süzüle gel güzelim, gel
Bir öpüşün içimi yakar geçer
***
O dudaklar kırmızı, kırmızı
Öpmesem söndüremem o yangını
Hadi bulalım aramızı, aramızı
Aşka sakla gecenin günahları
***
Ne güzelsin karamela, karamela
Durmuyor ki bu aklım başımda
Sarılmış boynuma kolların
O güzelim yüzün karşımda
***
O dudaklar kırmızı, kırmızı
Karamela, karamela
Karamela, karamela
***
O dudaklar kırmızı, kırmızı
Öpmesem söndüremem o yangını
Hadi bulalım aramızı, aramızı
Aşka sakla gecenin günahları
***
Ne güzelsin karamela, karamela
Durmuyor ki bu aklım başımda
Sarılmış boynuma kolların
O güzelim yüzün karşımda
***
O dudaklar kırmızı, kırmızı
Öpmesem söndüremem o yangını
Hadi bulalım aramızı, aramızı
Aşka sakla gecenin günahları
***
Ne güzelsin karamela, karamela
Durmuyor ki bu aklım başımda
Sarılmış boynuma kolların
O güzelim yüzün karşımda
***
Ne güzelsin karamela, karamela