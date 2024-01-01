Hakan Peker

Karanlığa Çak Kibrit Yalnızlığı acıyla, tükettiğim gecelerde ben Ne umutlar ektim yollara giderken *** Sensiz her şey anlamsız Unutamam, imkânsız İnat etme çigan gözlüm Gel hesapsız zamansız *** Sensiz her şey anlamsız Unutamam, imkânsız İnat etme çigan gözlüm Gel hesapsız zamansız *** Karanlığa çak, çak bir kibrit gecelere Gel mahkûm etme beni, insafsız saatlere Karanlığa çak, çak bir kibrit gecelere Gel mahkûm etme beni, insafsız saatlere *** Resimlerin karşımda, seni senle yaşıyorken ben Tüm kilitleri açar sesin, bir dönsen *** Sensiz her şey anlamsız Unutamam imkânsız İnat etme çigan gözlüm Gel hesapsız zamansız *** Sensiz her şey anlamsız Unutamam imkânsız İnat etme çigan gözlüm Gel hesapsız zamansız *** Karanlığa çak, çak bir kibrit gecelere Gel mahkûm etme beni, insafsız saatlere Karanlığa çak, çak bir kibrit gecelere Gel mahkûm etme beni, insafsız saatlere *** Karanlığa çak, çak bir kibrit gecelere Gel mahkûm etme beni, insafsız saatlere Karanlığa çak, çak bir kibrit gecelere Gel mahkûm etme beni, insafsız saatlere Karanlığa çak, çak bir kibrit gecelere

Vazgeçen Ben Değildim Bir yalan ayırdı bizi Yanındaki başka biri Gözlerinden anlıyorum Seviyorsun belli Ayrı kalamam ben asla Yüreğim dayanmaz buna Gidersen hesap sorar Yarınlarım sana Acı verir bana her şeyin Sonum olur inan gidişin Bırakırsan yok olurum Parçalanır bedenim Aldatılmış duygularla Karmaşık oyunlarınla Sahte bir dünya kurdun Șimdi sen bana *** Vazgeçen ah ben değildim Sonuna kadar da direndim Yalan yanlış bu sevdayı Senle yaşadım, tükendim Vazgeçen ah ben değildim Sonuna kadar da direndim Yalan yanlış bu sevdayı Senle yaşadım, tükendim *** Bir yalan ayırdı bizi Yanındaki başka biri Gözlerinden anlıyorum Seviyorsun belli Ayrı kalamam ben asla Yüreğim dayanmaz buna Gidersen hesap sorar Yarınlarım sana Acı verir bana her şeyin Sonum olur inan gidişin Bırakırsan yok olurum Parçalanır bedenim Aldatılmış duygularla Karmaşık oyunlarınla Sahte bir dünya kurdun Șimdi sen bana *** Vazgeçen ah ben değildim Sonuna kadar da direndim Yalan yanlış bu sevdayı Senle yaşadım, tükendim Vazgeçen ah ben değildim Sonuna kadar da direndim Yalan yanlış bu sevdayı Senle yaşadım, tükendim Vazgeçen ah ben değildim Sonuna kadar da direndim Yalan yanlış bu sevdayı Senle yaşadım, tükendim Vazgeçen ah ben değildim Sonuna kadar da direndim Yalan yanlış bu sevdayı Senle yaşadım, tükendim

Sen Yok Desende Yok asla sensiz kalamam Gelir aklıma yangın gözlerin İçimde kopan deli fırtınalar Sürükler beni sana her anımda *** Yok asla sensiz yapamam Sızlar kalbim durur acılarla Gözümde başlar deli yağmurlar Durmak bilmez sen yoksan yanımda *** Sen yok desen de ben vazgeçmem Çok istesem de seni silemem *** Sen yok desen de ben vazgeçmem Çok istesem de seni silemem *** Sen yok desen de ben vazgeçmem Çok istesem de seni silemem *** Sen yok desen de ben vazgeçmem Çok istesem de seni silemem *** Yok asla sensiz kalamam Gelir aklıma yangın gözlerin İçimde kopan deli fırtınalar Sürükler beni sana her anımda *** Sen yok desen de ben vazgeçmem Çok istesem de seni silemem *** Sen yok desen de ben vazgeçmem Çok istesem de seni silemem *** Sen yok desen de ben vazgeçmem Çok istesem de seni silemem *** Sen yok desen de ben vazgeçmem Çok istesem de seni silemem, *** Sen yok desen de ben vazgeçmem Çok istesem de seni silemem *** Sen yok desen de ben vazgeçmem Çok istesem de seni silemem *** Sen yok desen de ben vazgeçmem

Yağma Yok Sevişmiştik biz seninle Tenhada bahçelerde Şarkılar söylerdik biz bize Sahil yolunda sarhoştuk (başıboştuk) Sarıldım ellerine Hissettirmeden sana gizlice *** Farklıydık ikimizde haklıydık Nedendir bilinmez biz ayrıldık *** Yağma yok senden bana fayda yok Yağma yok aşkım sana çok *** Yağma yok senden bana fayda yok Yağma yok aşkım sana çok Sevişmiştik biz seninle Tenhada bahçelerde Şarkılar söylerdik biz bize Sahil yolunda sarhoştuk (başıboştuk) Sarıldım ellerine Hissettirmeden sana gizlice *** Farklıydık ikimizde haklıydık Nedendir bilinmez biz ayrıldık *** Yağma yok senden bana fayda yok Yağma yok aşkım sana çok *** Yağma yok senden bana fayda yok Yağma yok aşkım sana çok *** Yağma yok senden bana fayda yok Yağma yok aşkım sana çok *** Yağma yok senden bana fayda yok Yağma yok aşkım sana çok *** Yağma yok senden bana fayda yok Yağma yok aşkım sana çok *** Yağma yok senden bana fayda yok Yağma yok aşkım sana çok

Kritik Sorma takılmış sana kafam Yorgan çektim kalmadı derdim tasam Asıl bana kritik en büyük sen Durum daha kritik biraz büyü sen *** Ne diyorlar size ne diyorlar Deniyorlar bizi deniyorlar Ne diyorlar size ne diyorlar Bize geliyorlar bize geliyorlar *** Ne samba ne de rumba Boş yere kalbimi kırma Yol alda beni solla Oyna oyna sen yandan Ne samba ne de rumba Nema zaman umudumu kırma Yol alda beni solla Oyna oyna sen yandan *** Sorma takılmış sana kafam Yorgan çektim kalmadı derdim tasam Asıl bana kritik en büyük sen Durum daha kritik biraz büyü sen *** Ne diyorlar size ne diyorlar Deniyorlar bizi deniyorlar Ne diyorlar size ne diyorlar Bize geliyorlar bize geliyorlar *** Ne samba ne de rumba Boş yere kalbimi kırma Yol alda beni solla Oyna oyna sen yandan Ne samba ne de rumba Nema zaman umudumu kırma Yol alda beni solla Oyna oyna sen yandan *** Ne diyorlar size ne diyorlar Deniyorlar bizi deniyorlar Ne diyorlar size ne diyorlar Bize geliyorlar bize geliyorlar *** Ne samba ne de rumba Boş yere kalbimi kırma Yol alda beni solla Oyna oyna sen yandan Ne samba ne de rumba Nema zaman umudumu kırma Yol alda beni solla Oyna oyna sen yandan Oyna oyna sen yandan Oyna oyna sen yandan Yandan yandan yandan

Korkular Başucumda Yosun tutmuş gözlerim ağlamaktan Bir sancı içimde ayrılıktan Dağınık rüzgârlar alıp götürmüş Daha sensizliğe alışmadan *** Bir kez daha dene seviyorsan O kadar çok şey var ki yaşanmayan Oyun değildi bu, sen de biliyorsun Bir kez daha dene geç olmadan *** Korkular baş ucumda Yasaklarla yan yana Takılıp kalmış aklım Sorgusuz zamanlara *** Korkular baş ucumda Yasaklarla yan yana Takılıp kalmış aklım Anlamsız cevaplara *** Yosun tutmuş gözlerim ağlamaktan Bir sancı içimde ayrılıktan Dağınık rüzgârlar alıp götürmüş Daha sensizliğe alışmadan *** Bir kez daha dene seviyorsan O kadar çok şey var ki yaşanmayan Oyun değildi bu, sen de biliyorsun Bir kez daha dene geç olmadan *** Korkular baş ucumda Yasaklarla yan yana Takılıp kalmış aklım Sorgusuz zamanlara *** Korkular baş ucumda Yasaklarla yan yana Takılıp kalmış aklım Anlamsız cevaplara *** Korkular baş ucumda Yasaklarla yan yana Takılıp kalmış aklım Sorgusuz zamanlara *** Korkular baş ucumda Yasaklarla yan yana Takılıp kalmış aklım Anlamsız cevaplara *** Korkular baş ucumda Yasaklarla yan yana Takılıp kalmış aklım Sorgusuz zamanlara *** Korkular baş ucumda Yasaklarla yan yana Takılıp kalmış aklım Anlamsız cevaplara

Vazgeçemiyorum Başka sevgili buldun saklama Hemen duydum Şimdi o hatıralardan Vazgeçemiyorum *** Sanma seni unuttum Şarkılarla avundum Şimdi o şarkılardan Vazgeçemiyorum *** Elimdeki kokundan Ağzımdaki tadından Alıştığım adından Vazgeçemiyorum *** Uykumda hayallerimde Yastıklara sarılıp Gelmesen de darılıp Vazgeçemiyorum *** Vazgeçemiyorum, vazgeçemiyorum Uzaklarda olsan da Vazgeçemiyorum, vazgeçemiyorum Ateşlerde yansan da *** Vazgeçemiyorum, vazgeçemiyorum Uzaklarda olsan da Vazgeçemiyorum, vazgeçemiyorum Ateşlerde yansan da *** Başka sevgili buldun saklama Hemen duydum Şimdi o hatıralardan Vazgeçemiyorum *** Sanma seni unuttum Şarkılarla avundum Şimdi o şarkılardan Vazgeçemiyorum *** Elimdeki kokundan Ağzımdaki tadından Alıştığım adından Vazgeçemiyorum *** Uykumda hayallerimde Yastıklara sarılıp Gelmesen de darılıp Vazgeçemiyorum *** Vazgeçemiyorum, vazgeçemiyorum Uzaklarda olsan da Vazgeçemiyorum, vazgeçemiyorum Ateşlerde yansan da *** Vazgeçemiyorum, vazgeçemiyorum Uzaklarda olsan da Vazgeçemiyorum, vazgeçemiyorum Ateşlerde yansan da *** Elimdeki kokundan Ağzımdaki tadından Alıştığım adından Vazgeçemiyorum *** Uykumda hayallerimde Yastıklara sarılıp Gelmesen de darılıp Vazgeçemiyorum *** Vazgeçemiyorum, vazgeçemiyorum Uzaklarda olsan da Vazgeçemiyorum, vazgeçemiyorum Ateşlerde yansan da *** Vazgeçemiyorum, vazgeçemiyorum Uzaklarda olsan da Vazgeçemiyorum, vazgeçemiyorum Ateşlerde yansan da *** Vazgeçemiyorum, vazgeçemiyorum Uzaklarda olsan da Vazgeçemiyorum, vazgeçemiyorum Ateşlerde yansan da *** Vazgeçemiyorum, vazgeçemiyorum Uzaklarda olsan da Vazgeçemiyorum, vazgeçemiyorum Ateşlerde yansan da *** Vazgeçemiyorum, vazgeçemiyorum Uzaklarda olsan da Vazgeçemiyorum, vazgeçemiyorum Ateşlerde yansan da