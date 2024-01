Hakan Peker

Bir yalan ayırdı bizi Yanındaki başka biri Gözlerinden anlıyorum Seviyorsun belli Ayrı kalamam ben asla Yüreğim dayanmaz buna Gidersen hesap sorar Yarınlarım sana Acı verir bana her şeyin Sonum olur inan gidişin Bırakırsan yok olurum Parçalanır bedenim Aldatılmış duygularla Karmaşık oyunlarınla Sahte bir dünya kurdun Șimdi sen bana *** Vazgeçen ah ben değildim Sonuna kadar da direndim Yalan yanlış bu sevdayı Senle yaşadım, tükendim Vazgeçen ah ben değildim Sonuna kadar da direndim Yalan yanlış bu sevdayı Senle yaşadım, tükendim *** Bir yalan ayırdı bizi Yanındaki başka biri Gözlerinden anlıyorum Seviyorsun belli Ayrı kalamam ben asla Yüreğim dayanmaz buna Gidersen hesap sorar Yarınlarım sana Acı verir bana her şeyin Sonum olur inan gidişin Bırakırsan yok olurum Parçalanır bedenim Aldatılmış duygularla Karmaşık oyunlarınla Sahte bir dünya kurdun Șimdi sen bana *** Vazgeçen ah ben değildim Sonuna kadar da direndim Yalan yanlış bu sevdayı Senle yaşadım, tükendim Vazgeçen ah ben değildim Sonuna kadar da direndim Yalan yanlış bu sevdayı Senle yaşadım, tükendim Vazgeçen ah ben değildim Sonuna kadar da direndim Yalan yanlış bu sevdayı Senle yaşadım, tükendim Vazgeçen ah ben değildim Sonuna kadar da direndim Yalan yanlış bu sevdayı Senle yaşadım, tükendim

Yok asla sensiz kalamam Gelir aklıma yangın gözlerin İçimde kopan deli fırtınalar Sürükler beni sana her anımda *** Yok asla sensiz yapamam Sızlar kalbim durur acılarla Gözümde başlar deli yağmurlar Durmak bilmez sen yoksan yanımda *** Sen yok desen de ben vazgeçmem Çok istesem de seni silemem *** Sen yok desen de ben vazgeçmem Çok istesem de seni silemem *** Sen yok desen de ben vazgeçmem Çok istesem de seni silemem *** Sen yok desen de ben vazgeçmem Çok istesem de seni silemem *** Yok asla sensiz kalamam Gelir aklıma yangın gözlerin İçimde kopan deli fırtınalar Sürükler beni sana her anımda *** Sen yok desen de ben vazgeçmem Çok istesem de seni silemem *** Sen yok desen de ben vazgeçmem Çok istesem de seni silemem *** Sen yok desen de ben vazgeçmem Çok istesem de seni silemem *** Sen yok desen de ben vazgeçmem Çok istesem de seni silemem, *** Sen yok desen de ben vazgeçmem Çok istesem de seni silemem *** Sen yok desen de ben vazgeçmem Çok istesem de seni silemem *** Sen yok desen de ben vazgeçmem

Yalnızlığı acıyla, tükettiğim gecelerde ben Ne umutlar ektim yollara giderken *** Sensiz her şey anlamsız Unutamam, imkânsız İnat etme çigan gözlüm Gel hesapsız zamansız *** Sensiz her şey anlamsız Unutamam, imkânsız İnat etme çigan gözlüm Gel hesapsız zamansız *** Karanlığa çak, çak bir kibrit gecelere Gel mahkûm etme beni, insafsız saatlere Karanlığa çak, çak bir kibrit gecelere Gel mahkûm etme beni, insafsız saatlere *** Resimlerin karşımda, seni senle yaşıyorken ben Tüm kilitleri açar sesin, bir dönsen *** Sensiz her şey anlamsız Unutamam imkânsız İnat etme çigan gözlüm Gel hesapsız zamansız *** Sensiz her şey anlamsız Unutamam imkânsız İnat etme çigan gözlüm Gel hesapsız zamansız *** Karanlığa çak, çak bir kibrit gecelere Gel mahkûm etme beni, insafsız saatlere Karanlığa çak, çak bir kibrit gecelere Gel mahkûm etme beni, insafsız saatlere *** Karanlığa çak, çak bir kibrit gecelere Gel mahkûm etme beni, insafsız saatlere Karanlığa çak, çak bir kibrit gecelere Gel mahkûm etme beni, insafsız saatlere Karanlığa çak, çak bir kibrit gecelere