Hakan Peker

Bak her şey bir anda bitti Onca yaşanan boşa gitti Biraz kızardın yüzün düştü Bu ilk değil yanlış üşüştü *** Çok denedim ama olmadı Tenin tenime hiç uymadı Biraz kırılgan biraz asi Çağırdım kapıda taksi *** Git bir an bile düşünmeden Yalan girdi aramıza, mütemadiyen *** Git bence dönme geri Bu sözlerim sana son olsun Kalbim kırık önemli değil Seninde canın sağ olsun *** Git bence dönme geri Bu sözlerim sana son olsun Kalbim kırık önemli değil Seninde canın sağ olsun *** Bak her şey bir anda bitti Onca yaşanan boşa gitti Biraz kızardın yüzün düştü Bu ilk değil yanlış üşüştü *** Çok denedim ama olmadı Tenin tenime hiç uymadı Biraz kırılgan biraz asi Çağırdım kapıda taksi *** Git bir an bile düşünmeden Yalan girdi aramıza, mütemadiyen *** Git bence dönme geri Bu sözlerim sana son olsun Kalbim kırık önemli değil Seninde canın sağ olsun *** Git bence dönme geri Bu sözlerim sana son olsun Kalbim kırık önemli değil Seninde canın sağ olsun *** Git bence dönme geri Bu sözlerim sana son olsun Kalbim kırık önemli değil Seninde canın sağ olsun Git bence