Mütemadiyen Şarkı Sözleri
Hakan Peker Mütemadiyen şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hakan Peker Mütemadiyen şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mütemadiyen sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bak her şey bir anda bitti
Onca yaşanan boşa gitti
Biraz kızardın yüzün düştü
Bu ilk değil yanlış üşüştü
***
Çok denedim ama olmadı
Tenin tenime hiç uymadı
Biraz kırılgan biraz asi
Çağırdım kapıda taksi
***
Git bir an bile düşünmeden
Yalan girdi aramıza, mütemadiyen
***
Git bence dönme geri
Bu sözlerim sana son olsun
Kalbim kırık önemli değil
Seninde canın sağ olsun
***
Git bence dönme geri
Bu sözlerim sana son olsun
Kalbim kırık önemli değil
Seninde canın sağ olsun
***
Bak her şey bir anda bitti
Onca yaşanan boşa gitti
Biraz kızardın yüzün düştü
Bu ilk değil yanlış üşüştü
***
Çok denedim ama olmadı
Tenin tenime hiç uymadı
Biraz kırılgan biraz asi
Çağırdım kapıda taksi
***
Git bir an bile düşünmeden
Yalan girdi aramıza, mütemadiyen
***
Git bence dönme geri
Bu sözlerim sana son olsun
Kalbim kırık önemli değil
Seninde canın sağ olsun
***
Git bence dönme geri
Bu sözlerim sana son olsun
Kalbim kırık önemli değil
Seninde canın sağ olsun
***
Git bence dönme geri
Bu sözlerim sana son olsun
Kalbim kırık önemli değil
Seninde canın sağ olsun
Git bence