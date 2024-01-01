Hakan Peker

-
Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım
Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı
Her ânını eksizsiz gün gibi hatırlarım
Dudaklarımda tuzu, içimde durur aşkı
Her ânını eksizsiz gün gibi hatırlarım
Dudaklarımda tuzu, içimde durur aşkı
***
Hani o saçlarına taç yaptığım çiçekler
Hani o güzel gözlü ceylanların pınarı
Hani kuşlar ağaçlar binbir renkli çiçekler
Nasıl yakalamştık saçlarından baharı
Hani kuşlar ağaçlar binbir renkli çiçekler
Nasıl yakalamştık saçlarından baharı
***
Ben hâlâ o günleri anarsam yaşıyorum
Sanki mutluluğumuz geri gelecek gibi
Hâlâ güzelliğini kalbimde taşıyorum
Dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi
Hâlâ güzelliğini kalbimde taşıyorum
Dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi
***
Hani o saçlarına taç yaptığım çiçekler
Hani o güzel gözlü ceylanların pınarı
Hani kuşlar ağaçlar binbir renkli çiçekler
Nasıl yakalamştık saçlarından baharı
***
Hani kuşlar ağaçlar binbir renkli çiçekler
Nasıl yakalamştık saçlarından baharı
Hani kuşlar ağaçlar binbir renkli çiçekler
Nasıl yakalamştık saçlarından baharı
***
Hani kuşlar ağaçlar binbir renkli çiçekler
Nasıl yakalamştık saçlarından baharı
Saçlarından baharı
-
Saçın yüzüne değse
Telini kıskanırım
Birine söz söylesen
Dilini kıskanırım
***
Saçın yüzüne değse
Telini kıskanırım
Birine söz söylesen
Dilini kıskanırım
***
Kıskanırım seni ben
Kıskanırım kalbimden
Bu nasıl aşk Allah'ım
Öleceğim derdimden
***
Kıskanırım seni ben
Kıskanırım kalbimden
Bu nasıl aşk Allah'ım
Öleceğim derdimden
***
Deli ediyor beni
Gezinir her yerini
Okşadıkça telini
Elini kıskanırım
***
Deli ediyor beni
Gezinir her yerini
Okşadıkça telini
Elini kıskanırım
***
Kıskanırım seni ben
Kıskanırım kalbimden
Bu nasıl aşk Allah'ım
Öleceğim derdimden
***
Kıskanırım seni ben
Kıskanırım kalbimden
Bu nasıl aşk Allah'ım
Öleceğim derdimden
***
Kıskanırım seni ben
Kıskanırım kalbimden
Bu nasıl aşk Allah'ım
Öleceğim derdimden
***
Kıskanırım seni ben
Kıskanırım kalbimden
Bu nasıl aşk Allah'ım
Öleceğim derdimden
-
Artık sevmeyeceğim
Bütün kabahat benim
Ne kadar ağlasan boş
Ne kadar yalvarsan boş
Sana dönmeyeceğim
***
Artık sevmeyeceğim
Bütün kabahat benim
Artık sevmeyeceğim
Bütün kabahat benim
***
Ne kadar ağlasan boş
Ne kadar yalvarsan boş
Sana dönmeyeceğim
***
Bitsin artık bu çile
Çekemem bile bile
Bitsin artık bu çile
Çekemem bile bile
***
Sen ne söylersen söyle
Bu hayat geçmez böyle
Sana dönmeyeceğim
***
Artık sevmeyeceğim
***
Ümitlerimi kırdın
Hayallerimi yıktın
Ümitlerimi kırdın
Hayallerimi yıktın
***
Benim ahımı aldın
Benim ahımı aldın
Şimdi sen de yalnızsın
***
Bitsin artık bu çile
Çekemem bile bile
Bitsin artık bu çile
Çekemem bile bile
***
Sen ne söylersen söyle
Bu hayat geçmez böyle
Sana dönmeyeceğim
***
Artık sevmeyeceğim
***
Bitsin artık bu çile
Çekemem bile bile
Bitsin artık bu çile
Çekemem bile bile
***
Sen ne söylersen söyle
Bu hayat geçmez böyle
Sana dönmeyeceğim
***
Artık sevmeyeceğim
***
Sana dönmeyeceğim
Artık sevmeyeceğim
-
Benim gönlüm sarhoştur
Yıldızların altında
Sevişmek, ah, ne hoştur
Yıldızların altında
***
Benim gönlüm sarhoştur
Yıldızların altında
Sevişmek, ah, ne hoştur
Yıldızların altında
***
Yanmam gönlüm yansa da
Ecel beni alsa da
Gözlerim kapansa da
Yıldızların altında
***
Yanmam gönlüm yansa da
Ecel beni alsa da
Gözlerim kapansa da
Yıldızların altında
***
Mavi nurdan bir ırmak
Gölgede bir salıncak
Bir de ikimiz kalsak
Yıldızların altında
***
Mavi nurdan bir ırmak
Gölgede bir salıncak
Bir de ikimiz kalsak
Yıldızların altında
***
Yanmam gönlüm yansa da
Ecel beni alsa da
Gözlerim kapansa da
Yıldızların altında
***
Yanmam gönlüm yansa da
Ecel beni alsa da
Gözlerim kapansa da
Yıldızların altında
-
Sevil neşelen sevme yanarsın
Sevil neşelen sevme yanarsın
Bir sarı saçı okşar kanarsın
O bir gölgedir
Varlık sanırsın
***
Bir sarı saçı okşar kanarsın
O bir gölgedir
Varlık sanırsın
***
Sevilde sevme
Ağlama ağlat
Yoksa zehir olur
Bu tatlı hayat
***
Sevilde sevme
Ağlama ağlat
Yoksa zehir olur
Bu tatlı hayat
***
Sevda çölünden geçerse yollar
Sevda çölünden geçerse yollar
***
Bütün bir ömür ah ile dolar
İnan ki gençlik
Gülden tez solar
***
Bütün bir ömür ah ile dolar
İnan ki gençlik
Gülden tez solar
***
Sevilde sevme
Ağlama ağlat
Yoksa zehir olur
Bu tatlı hayat
***
Sevilde sevme
Ağlama ağlat
Yoksa zehir olur
Bu tatlı hayat
***
Sevilde sevme
Ağlama ağlat
Yoksa zehir olur
Bu tatlı hayat
***
Sevilde sevme
Ağlama ağlat
Yoksa zehir olur
Bu tatlı hayat
***
Sevilde sevme
Ağlama ağlat
Yoksa zehir olur
Bu tatlı hayat
***
Sevilde sevme
Ağlama ağlat
Yoksa zehir olur
Bu tatlı hayat
-
Hani o bırakıp giderken seni
Bu öksüz tavrını takmayacaktın?
Hani o bırakıp giderken seni
Bu öksüz tavrını takmayacaktın?
***
Alnına koyarken veda busemi
Yüzüme bu türlü bakmayacaktın
Alnına koyarken veda busemi
Yüzüme bu türlü bakmayacaktın
***
Gelse de en acı sözler dilime
Uçacak sanırım birkaç kelime
Bir alev hâlinde düştün elime
***
Hani, ey gözyaşım, akmayacaktın?
Hani, ey gözyaşım, akmayacaktın?
Hani, ey gözyaşım, akmayacaktın?
Hani, ey gözyaşım, akmayacaktın?
-
İçin için yanıyor
Yanıyor bu gönlüm
Onun için arıyor
Arıyor bu gönlüm
***
İçin için yanıyor
Yanıyor bu gönlüm
Onun için arıyor
Arıyor bu gönlüm
***
O bir vefasızdı
O bir hayırsızdı
Neden gönül arıyor?
***
Açık yeşildi gözü
Güneş gibiydi yüzü
O çok güzeldi amma
Yalancının biriydi
***
Açık yeşildi gözü
Güneş gibiydi yüzü
O çok güzeldi amma
Yalancının biriydi
***
Ah
***
Unut onu, gönlüm
Unut onu sen de
Unut onu, gönlüm
Unut onu sen de
***
Neden, niçin arıyor?
Arıyor bu gönlüm
Onun için soruyor
Soruyor bu gönlüm
***
Neden, niçin arıyor?
Arıyor bu gönlüm
Onun için soruyor
Soruyor bu gönlüm
***
O bir vefasızdı
O bir hayırsızdı
Neden gönül arıyor?
***
Açık yeşildi gözü
Güneş gibiydi yüzü
O çok güzeldi amma
Yalancının biriydi
***
Açık yeşildi gözü
Güneş gibiydi yüzü
O çok güzeldi amma
Yalancının biriydi
***
Ah
***
Unut onu, gönlüm
Unut onu sen de
Unut onu, gönlüm
Unut onu sen de
***
Unut onu, gönlüm
Unut onu sen de
Unut onu, gönlüm
Unut onu sen de
-
Bir sevda geldi başıma
Felek su kattı aşıma
Uyku girmiyor gözüme, ah
***
Unuttun beni zalim, unuttun beni zalim
Unuttun beni zalim, unuttun beni zalim
***
Gülüşün ince, kıvrak şensin
Bir selam vermeden geçersin
Bilsen beni ne çok üzersin
Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim
***
Gülüşün ince, kıvrak şensin
Bir selam vermeden geçersin
Bilsen beni ne çok üzersin
Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim
***
Bir gün ümit veriyorsun
Sonra gülüp kaçıyorsun
Sen beni öldürüyorsun, ah
***
Unuttun beni zalim, unuttun beni zalim
Unuttun beni zalim, unuttun beni zalim
***
Gülüşün ince, kıvrak şensin
Bir selam vermeden geçersin
Bilsen beni ne çok üzersin
Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim
***
Gülüşün ince, kıvrak şensin
Bir selam vermeden geçersin
Bilsen beni ne çok üzersin
Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim
Seviyorum seni zalim
-
Aşkın kanununu yazsam yeniden
Kimi ümitleri yel alır gider
Aşkın kanununu yazsam yeniden
Kimi ümitleri yel alır gider
***
Kimi benim gibi sever gönülden
Kimi senin gibi el olur gider
Kimi benim gibi sever gönülden
Kimi senin gibi el olur gider
***
Boşyere bekleme geçen günleri
Böyledir ne yazık ezelden beri
Boşyere bekleme geçen günleri
Böyledir ne yazık ezelden beri
***
Kimi benim gibi sever gönülden
Kimi senin gibi el olur gider
Kimi benim gibi sever gönülden
Kimi senin gibi el olur gider
-
Rüya gibi her hatıra her yaşantı bana
Rüya gibi her hatıra her yaşantı bana
Ne bulduysa kaybetti gönül aşktan yana
Ne bulduysa kaybetti gönül aşktan yana
***
Ömür çiçek kadar narin bir gün kadar kısa
Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına
Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına
***
Her damla yaş oyuk oyuk iz bırakır kalbimde
Her damla yaş oyuk oyuk iz bırakır kalbimde
Hayat şarap gibidir keder de var neşe de
Hayat şarap gibidir keder de var neşe de
***
Ömür çiçek kadar narin bir gün kadar kısa
Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına
Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına
***
Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına
Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına
Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına
-
Yar yolunu kolladım
Ipek mendil salladım
Yar yolunu kolladım
Ipek mendil salladım
***
Ona çiçek yolladım
Akasyalar açarken
Ona çiçek yolladım
Akasyalar açarken
***
Yarim gelir yanıma
Kanı kaynar kanıma
Yarim gelir yanıma
Kanı kaynar kanıma
***
Neşe katar kanıma
Akasyalar açarken
Neşe katar kanıma
Akasyalar açarken
***
Yarimle biz biz bize
Otururuz diz dize
Yarimle biz biz bize
Otururuz diz dize
***
Sevişiriz göz göze
Akasyalar açarken
Sevişiriz göz göze
Akasyalar açarken
-
Yaşamak yalan belki
Yalan delice sevmek
***
Yaşamak yalan belki
Yalan delice sevmek
Gözlerin dudakların
O yeminler hep yalan
***
Gözlerin dudakların
O yeminler hep yalan
Yalan geceler boyu
Hep seni düşündüğüm
Yalan güller şarkılar
Menekşeler hep yalan
***
Acımasız ağını
Şimdi örüyor zaman
Sana inanmak kadar
Seni sevmekde yalan
***
Acımasız ağını
Şimdi örüyor zaman
Sana inanmak kadar
Seni sevmekde yalan
***
Birkaç damla gözyaşı
Kurumuş birkaç çiçek
Birkaç damla gözyaşı
Kurumuş birkaç çiçek
Ne kaldı elimizde
Buruk hatıralardan
***
Ne kaldı elimizde
Buruk hatıralardan
Yalan geceler boyu
Hep seni düşündüğüm
Yalan güller şarkılar
Menekşeler hep yalan
***
Acımasız ağını
Şimdi örüyor zaman
Sana inanmak kadar
Seni sevmekde yalan
Acımasız ağını
Şimdi örüyor zaman
Sana inanmak kadar
Seni sevmekde yalan