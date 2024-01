Hakan Peker

Pişman Değilim Yok bir daha ne yeminlerine ne sözlerine inanmam Zor bir daha ne gülüşlerine ne gözlerine bakamam Aahh ahlarım hiç bitmez bu gidişle Gidiyor benden giden sen üzülme Yok olup her şey biter mi bir anda? Acılar hep bana kalsın sen ağlama Ahhh biliyorum sakın susma başkası var yanında *** Acımıyorum geçen zamana Pişman değilim yaşadıklarıma Yaşamam gerekiyormuş Her defasında yana yana Acımıyorum geçen zamana Pişman değilim yaşadıklarıma Yaşamam gerekiyormuş Her defasında yana yana Yok bir daha ne yeminlerinе ne sözlerine inanmam Zor bir daha nе gülüşlerine ne gözlerine bakamam Aahh ahlarım hiç bitmez bu gidişle Gidiyor benden giden sen üzülme Yok olup her şey biter mi bir anda? Acılar hep bana kalsın sen ağlama Ahhh biliyorum sakın susma başkası var yanında *** Acımıyorum geçen zamana Pişman değilim yaşadıklarıma Yaşamam gerekiyormuş Her defasında yana yana Acımıyorum geçen zamana Pişman değilim yaşadıklarıma Yaşamam gerekiyormuş Her defasında yana yana *** Acımıyorum geçen zamana Pişman değilim yaşadıklarıma Yaşamam gerekiyormuş Her defasında yana yana Acımıyorum geçen zamana Pişman değilim yaşadıklarıma Yaşamam gerekiyormuş Her defasında yana yana

Yak Beni İçimi gıcıklıyor Senin tatlı gülüşün Sana deli oluyorum Gerisini sen düşün *** O bakışların beni Hiç rahat bırakmıyor Tenin tenime deyse Yangını aratmıyor *** Hadi gel bu akşamda Yak yak yak beni Ateşler at at at beni Al götür aşk cennetine Oralarda bırak beni *** Hadi gel bu akşamda Yak yak yak beni Ateşlere at at at beni Ben seninle var olurum Yeni baştan yarat beni *** Beni yerden kesiyor Senin tatlı öpüşün Bir de nazın biterse Gerisini sen düşün. *** Hadi gel bu akşamda Yak yak yak beni Ateşler at at at beni Al götür aşk cennetine Oralarda bırak beni *** Hadi gel bu akşamda Yak yak yak beni Ateşlere at at at beni Ben seninle var olurum Yeni baştan yarat beni

Felsefe Yol veremedim, son veremedim Yaptıklarına dur diyemedim Çare yok dedi bu aşka bilim Sana varmanın felsefesini anlat Sana varmanın felsefesini anlat *** Yol veremedim, son veremedim Yaptıklarına dur diyemedim Çare yok dedi bu aşka bilim Sana varmanın felsefesini anlat *** Sıcak tenine dokunamadım Yanına bile sokulamadım Tarafından okunamadım Seni sarmanın felsefesini anlat *** Sıcak tenine dokunamadım Yanına bile sokulamadım Tarafından okunamadım Seni sarmanın felsefesini anlat *** Asabiyetten tırlatıyorum Aklımı baştan fırlatıyorum Çok uzattın zannediyorum Seni öpmenin felsefesini anlat *** Asabiyetten tırlatıyorum Aklımı baştan fırlatıyorum Çok uzattın zannediyorum Seni öpmenin felsefesini anlat Seni öpmenin felsefesini anlat *** Arzularımı dindiremedim Şu ateşimi söndüremedim Çare yok dedi bu aşka bilim Sana varmanın felsefesini anlat Sana varmanın felsefesini anlat *** Arzularımı dindiremedim Şu ateşimi söndüremedim Çare yok dedi bu aşka bilim Sana varmanın felsefesini anlat *** Sıcak tenine dokunamadım Yanına bile sokulamadım Tarafından okunamadım Seni sarmanın felsefesini anlat *** Asabiyetten tırlatıyorum Aklımı baştan fırlatıyorum Çok uzattın zannediyorum Seni öpmenin felsefesini anlat *** Asabiyetten tırlatıyorum Aklımı baştan fırlatıyorum Çok uzattın zannediyorum Seni öpmenin felsefesini anlat *** Asabiyetten tırlatıyorum Aklımı baştan fırlatıyorum Çok uzattın zannediyorum Seni öpmenin felsefesini anlat *** Asabiyetten tırlatıyorum Aklımı baştan fırlatıyorum Çok uzattın zannediyorum Seni öpmenin felsefesini anlat Seni öpmenin felsefesini anlat

Affetmedim Kendimi Bir günah işledim kaybettim seni Bilirim geriye dönmezsin Bir günah işledim çok üzdüm seni Bilirim bir daha sevmezsin *** Her gece seni özlediğimi Söylesem de Faydası yok bilirim Her gece seni unutmak için Sevişsem de Sen başkaydın sevgilim *** Ben hatalarım için Sana yaptıklarım için Hiç affetmedim kendimi İnan bana hala sızın içimde Ağlarım düşündükçe Hiç affetmedim kendimi *** Ben hatalarım için Sana yaptıklarım için Hiç affetmedim kendimi İnan bana hala sızın içimde Ağlarım düşündükçe Hiç affetmedim kendimi *** Bir günah işledim kaybettim seni Bilirim geriye dönmezsin Bir günah işledim çok üzdüm seni Bilirim bir daha sevmezsin *** Her gece seni özlediğimi Söylesem de Faydası yok bilirim Her gece seni unutmak için Sevişsem de Sen başkaydın sevgilim *** Ben hatalarım için Sana yaptıklarım için Hiç affetmedim kendimi İnan bana hala sızın içimde Ağlarım düşündükçe Hiç affetmedim kendimi *** Ben hatalarım için Sana yaptıklarım için Hiç affetmedim kendimi İnan bana hala sızın içimde Ağlarım düşündükçe Hiç affetmedim kendimi *** Ben hatalarım için Sana yaptıklarım için Hiç affetmedim kendimi İnan bana hala sızın içimde Ağlarım düşündükçe Hiç affetmedim kendimi

Giderim Buralardan Hani olamazdın başkasıyla Duyduklarım yalanmı Unutmuşsun gördüm seni Bu kadarda kolaymı *** Vazgeçemedim çok ağladım Bir an olsun unutamadım Seni bensiz tek başına Yapayalnız bırakamadım Sense güldün göz yaşıma Ben bu duruma alışamadım *** Giderim buradan aşkların sıradan Beni sen terkettin yolun açık olsun Çok sevdim ama çok sevdim Sana yemin ederim beni hak etmedin *** Bi tanemdim bebeğimdin Seviyordum aldatmadım Kolay değil çekip gitmek Zor olan hiç ben olmadım

Canım Yandı Sana soran olmadı aşkı sevgiyi Kendine gel güzelim Sırasımı şimdi geçmişe dönmenin Canımı sıkma benim *** Ne kaldı geriye bu sevgiden Biraz acı biraz keder Düş yakamdan çektiğim Bana yeter *** Ne kaldı geriye bu sevgiden Biraz acı biraz keder Düş yakamdan çektiğim Bana yeter *** Canım yandı bir kere aşktan Dersimi aldım bu sevdadan Kapımda yatsan bana köle olsan Benden sana yar olmaz *** Canım yandı bir kere aşktan Dersimi aldım bu sevdadan Kapımda yatsan bana köle olsan Benden sana yar olmaz *** Değerimi bilmedin aşkı sevmedin Sende güvenemedin Yanıma uzanmayı soyunup yatmayı Hiçmi özlemedin *** Ne kaldı geriye bu sevgiden Biraz acı biraz keder Düş yakamdan çektiğim Bana yeter *** Ne kaldı geriye bu sevgiden Biraz acı biraz keder Düş yakamdan çektiğim Bana yeter *** Canım yandı bir kere aşktan Dersimi aldım bu sevdadan Kapımda yatsan bana köle olsan Benden sana yar olmaz *** Canım yandı bir kere aşktan Dersimi aldım bu sevdadan Kapımda yatsan bana köle olsan Benden sana yar olmaz *** Canım yandı bir kere aşktan Dersimi aldım bu sevdadan Kapımda yatsan bana köle olsan Benden sana yar olmaz *** Canım yandı bir kere aşktan Dersimi aldım bu sevdadan Kapımda yatsan bana köle olsan Benden sana yar olmaz

Taş Gibi Bu kadar kontrol niye Salla kendini ileriye geriye Sen benden daha güçlüsün Bir o kadar da paraya düşkünsün *** Altın kafeste bülbül gibisin Uçamaz kaçamaz göz hapsindesin Kendine başka birisini bul Ama iyi düşün yarını da var bunun *** Yalan mı bak hâline bak Zavallı gibi karşımda durma Öylesin bak aşktan uzak Biraz da kendi kendine bir şeyler kat *** Hiçbir şeyim yok ama taş gibiyim En çok adamdan adam gibiyim Hesapla kitapla işim olmaz Hain değil insan gibiyim *** Hiçbir şeyim yok ama taş gibiyim En çok adamdan adam gibiyim Hesapla kitapla işim olmaz Hain değil insan gibiyim *** Bu kadar kontrol niye Salla kendini ileriye geriye Sen benden daha güçlüsün Bir o kadar da paraya düşkünsün *** Altın kafeste bülbül gibisin Uçamaz kaçamaz göz hapsindesin Kendine başka birisini bul Ama iyi düşün yarını da var bunun *** Yalan mı bak hâline bak Zavallı gibi karşımda durma Öylesin bak aşktan uzak Biraz da kendi kendine bir şeyler kat *** Hiçbir şeyim yok ama taş gibiyim En çok adamdan adam gibiyim Hesapla kitapla işim olmaz Hain değil insan gibiyim *** Hiçbir şeyim yok ama taş gibiyim En çok adamdan adam gibiyim Hesapla kitapla işim olmaz Hain değil insan gibiyim *** Hiçbir şeyim yok ama taş gibiyim En çok adamdan adam gibiyim Hesapla kitapla işim olmaz Hain değil insan gibiyim *** Hiçbir şeyim yok ama taş gibiyim En çok adamdan adam gibiyim Hesapla kitapla işim olmaz Hain değil insan gibiyim

Seni Özlüyorum Olmadı yine denedim Senin yerin olmadı Aşık oldum dedim Ama senin gibi bakmadı O da beni anlamıyor Sever miyim? Gider miyim? Kaçıncı kez olmuyor Kimse senin gibi sevmiyor *** Yok böyle olmadı olamaz Söyle canım insan hiç mi hata yapamaz? Dönsen kollarıma kimse beni tutamaz Seni özlüyorum *** Böyle olmadı olamaz Söyle canım insan hiç mi hata yapamaz? Dönsen kollarıma kimse beni tutamaz Seni özlüyorum *** Olmadı yine denedim Senin yerin olmadı Aşık oldum dedim Ama senin gibi bakmadı O da beni anlamıyor Sever miyim? Gider miyim? Kaçıncı kez olmuyor Kimse senin gibi sevmiyor *** Yok böyle olmadı olamaz Söyle canım insan hiç mi hata yapamaz? Dönsen kollarıma kimse beni tutamaz Seni özlüyorum *** Böyle olmadı olamaz Söyle canım insan hiç mi hata yapamaz? Dönsen kollarıma kimse beni tutamaz Seni özlüyorum *** Böyle olmadı olamaz Söyle canım insan hiç mi hata yapamaz? Dönsen kollarıma kimse beni tutamaz Seni özlüyorum *** Yok böyle olmadı olamaz Söyle canım insan hiç mi hata yapamaz? Dönsen kollarıma kimse beni tutamaz Seni özlüyorum Seni özlüyorum

Gönül Belası Bu kaçıncı yalnızlık? Bu kaçıncı haykırış? Yine mi ayrılık var? Özlemekmiş kaderim *** İçimde çaresizlik Gözümde çiğ tanesi Yatağımda sensizlik Elimde resmin kaldı *** Rüzgârın çığlıkları Ortak oldu sesime Ne gelen var ne giden Üşüyorum, soğuk gece *** Olmaz olası Gönül belası Senden geriye Şimdi ne kaldı? *** Olmaz olası Gönül belası Senden geriye Şarkılar kaldı *** Bu kaçıncı yalnızlık? Bu kaçıncı haykırış? Yine mi ayrılık var? Özlemekmiş kaderim *** İçimde çaresizlik Gözümde çiğ tanesi Yatağımda sensizlik Elimde resmin kaldı *** Rüzgârın çığlıkları Ortak oldu sesime Ne gelen var ne giden Üşüyorum, soğuk gece *** Olmaz olası Gönül belası Senden geriye Şimdi ne kaldı? *** Olmaz olası Gönül belası Senden geriye Şarkılar kaldı *** Olmaz olası Gönül belası Senden geriye Şimdi ne kaldı? *** Olmaz olası Gönül belası Senden geriye Şarkılar kaldı

Güle Güle Yoluna Bile bile sevdim sonumu Bile bile göz yumdum göre göre Yalanlarına güldüm geçtim Katlandım bak ihanetlerine *** Bile bile sevdim sonumu Bile bile göz yumdum göre göre Yalanlarına güldüm geçtim Katlandım bak ihanetlerine *** Ne sözler verdin Neydi yar derdin Böyle aşk olmaz Benim suçum ne Sadece sevdim *** Kalır mı sandın zalim yanına Yaptıkların yetti tak etti canıma Böyle güzel aşkı yok ettin azar azar Gitsen ne yazar güle güle yoluna *** Kalır mı sandın zalim yanına Yaptıkların yetti tak etti canıma Böyle güzel aşkı yok ettin azar azar Gitsen ne yazar güle güle yoluna *** Bile bile sevdim sonumu Bile bile göz yumdum göre göre Yalanlarına güldüm geçtim Katlandım bak ihanetlerine *** Bile bile sevdim sonumu Bile bile göz yumdum göre göre Yalanlarına güldüm geçtim Katlandım bak ihanetlerine *** Ne sözler verdin Neydi yar derdin Böyle aşk olmaz Benim suçum ne Sadece sevdim *** Kalır mı sandın zalim yanına Yaptıkların yetti tak etti canıma Böyle güzel aşkı yok ettin azar azar Gitsen ne yazar güle güle yoluna *** Kalır mı sandın zalim yanına Yaptıkların yetti tak etti canıma Böyle güzel aşkı yok ettin azar azar Gitsen ne yazar güle güle yoluna *** Kalır mı sandın zalim yanına Yaptıkların yetti tak etti canıma Böyle güzel aşkı yok ettin azar azar Gitsen ne yazar güle güle yoluna *** Kalır mı sandın zalim yanına Yaptıkların yetti tak etti canıma Böyle güzel aşkı yok ettin azar azar Gitsen ne yazar güle güle yoluna Gitsen ne yazar güle güle yoluna