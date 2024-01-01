Hakan Peker

-
Yok asla sensiz kalamam
Gelir aklıma yangın gözlerin
İçimde kopan deli fırtınalar
Sürükler beni sana her anımda
***
Yok asla sensiz yapamam
Sızlar kalbim durur acılarla
Gözümde başlar deli yağmurlar
Durmak bilmez sen yoksan yanımda
***
Sen yok desen de ben vazgeçmem
Çok istesem de seni silemem
***
Sen yok desen de ben vazgeçmem
Çok istesem de seni silemem
***
Sen yok desen de ben vazgeçmem
Çok istesem de seni silemem
***
Sen yok desen de ben vazgeçmem
Çok istesem de seni silemem
***
Yok asla sensiz kalamam
Gelir aklıma yangın gözlerin
İçimde kopan deli fırtınalar
Sürükler beni sana her anımda
***
Sen yok desen de ben vazgeçmem
Çok istesem de seni silemem
***
Sen yok desen de ben vazgeçmem
Çok istesem de seni silemem
***
Sen yok desen de ben vazgeçmem
Çok istesem de seni silemem
***
Sen yok desen de ben vazgeçmem
Çok istesem de seni silemem,
***
Sen yok desen de ben vazgeçmem
Çok istesem de seni silemem
***
Sen yok desen de ben vazgeçmem
Çok istesem de seni silemem
***
Sen yok desen de ben vazgeçmem
-
Bir yalan ayırdı bizi
Yanındaki başka biri
Gözlerinden anlıyorum
Seviyorsun belli
Ayrı kalamam ben asla
Yüreğim dayanmaz buna
Gidersen hesap sorar
Yarınlarım sana
Acı verir bana her şeyin
Sonum olur inan gidişin
Bırakırsan yok olurum
Parçalanır bedenim
Aldatılmış duygularla
Karmaşık oyunlarınla
Sahte bir dünya kurdun
Șimdi sen bana
***
Vazgeçen ah ben değildim
Sonuna kadar da direndim
Yalan yanlış bu sevdayı
Senle yaşadım, tükendim
Vazgeçen ah ben değildim
Sonuna kadar da direndim
Yalan yanlış bu sevdayı
Senle yaşadım, tükendim
***
Bir yalan ayırdı bizi
Yanındaki başka biri
Gözlerinden anlıyorum
Seviyorsun belli
Ayrı kalamam ben asla
Yüreğim dayanmaz buna
Gidersen hesap sorar
Yarınlarım sana
Acı verir bana her şeyin
Sonum olur inan gidişin
Bırakırsan yok olurum
Parçalanır bedenim
Aldatılmış duygularla
Karmaşık oyunlarınla
Sahte bir dünya kurdun
Șimdi sen bana
***
Vazgeçen ah ben değildim
Sonuna kadar da direndim
Yalan yanlış bu sevdayı
Senle yaşadım, tükendim
Vazgeçen ah ben değildim
Sonuna kadar da direndim
Yalan yanlış bu sevdayı
Senle yaşadım, tükendim
Vazgeçen ah ben değildim
Sonuna kadar da direndim
Yalan yanlış bu sevdayı
Senle yaşadım, tükendim
Vazgeçen ah ben değildim
Sonuna kadar da direndim
Yalan yanlış bu sevdayı
Senle yaşadım, tükendim
-
Yalnızlığı acıyla, tükettiğim gecelerde ben
Ne umutlar ektim yollara giderken
***
Sensiz her şey anlamsız
Unutamam, imkânsız
İnat etme çigan gözlüm
Gel hesapsız zamansız
***
Sensiz her şey anlamsız
Unutamam, imkânsız
İnat etme çigan gözlüm
Gel hesapsız zamansız
***
Karanlığa çak, çak bir kibrit gecelere
Gel mahkûm etme beni, insafsız saatlere
Karanlığa çak, çak bir kibrit gecelere
Gel mahkûm etme beni, insafsız saatlere
***
Resimlerin karşımda, seni senle yaşıyorken ben
Tüm kilitleri açar sesin, bir dönsen
***
Sensiz her şey anlamsız
Unutamam imkânsız
İnat etme çigan gözlüm
Gel hesapsız zamansız
***
Sensiz her şey anlamsız
Unutamam imkânsız
İnat etme çigan gözlüm
Gel hesapsız zamansız
***
Karanlığa çak, çak bir kibrit gecelere
Gel mahkûm etme beni, insafsız saatlere
Karanlığa çak, çak bir kibrit gecelere
Gel mahkûm etme beni, insafsız saatlere
***
Karanlığa çak, çak bir kibrit gecelere
Gel mahkûm etme beni, insafsız saatlere
Karanlığa çak, çak bir kibrit gecelere
Gel mahkûm etme beni, insafsız saatlere
Karanlığa çak, çak bir kibrit gecelere
-
Sevişmiştik biz seninle
Tenhada bahçelerde
Şarkılar söylerdik biz bize
Sahil yolunda sarhoştuk (başıboştuk)
Sarıldım ellerine
Hissettirmeden sana gizlice
***
Farklıydık ikimizde haklıydık
Nedendir bilinmez biz ayrıldık
***
Yağma yok senden bana fayda yok
Yağma yok aşkım sana çok
***
Yağma yok senden bana fayda yok
Yağma yok aşkım sana çok
Sevişmiştik biz seninle
Tenhada bahçelerde
Şarkılar söylerdik biz bize
Sahil yolunda sarhoştuk (başıboştuk)
Sarıldım ellerine
Hissettirmeden sana gizlice
***
Farklıydık ikimizde haklıydık
Nedendir bilinmez biz ayrıldık
***
Yağma yok senden bana fayda yok
Yağma yok aşkım sana çok
***
Yağma yok senden bana fayda yok
Yağma yok aşkım sana çok
***
Yağma yok senden bana fayda yok
Yağma yok aşkım sana çok
***
Yağma yok senden bana fayda yok
Yağma yok aşkım sana çok
***
Yağma yok senden bana fayda yok
Yağma yok aşkım sana çok
***
Yağma yok senden bana fayda yok
Yağma yok aşkım sana çok
-
Sorma takılmış sana kafam
Yorgan çektim kalmadı derdim tasam
Asıl bana kritik en büyük sen
Durum daha kritik biraz büyü sen
***
Ne diyorlar size ne diyorlar
Deniyorlar bizi deniyorlar
Ne diyorlar size ne diyorlar
Bize geliyorlar bize geliyorlar
***
Ne samba ne de rumba
Boş yere kalbimi kırma
Yol alda beni solla
Oyna oyna sen yandan
Ne samba ne de rumba
Nema zaman umudumu kırma
Yol alda beni solla
Oyna oyna sen yandan
***
Sorma takılmış sana kafam
Yorgan çektim kalmadı derdim tasam
Asıl bana kritik en büyük sen
Durum daha kritik biraz büyü sen
***
Ne diyorlar size ne diyorlar
Deniyorlar bizi deniyorlar
Ne diyorlar size ne diyorlar
Bize geliyorlar bize geliyorlar
***
Ne samba ne de rumba
Boş yere kalbimi kırma
Yol alda beni solla
Oyna oyna sen yandan
Ne samba ne de rumba
Nema zaman umudumu kırma
Yol alda beni solla
Oyna oyna sen yandan
***
Ne diyorlar size ne diyorlar
Deniyorlar bizi deniyorlar
Ne diyorlar size ne diyorlar
Bize geliyorlar bize geliyorlar
***
Ne samba ne de rumba
Boş yere kalbimi kırma
Yol alda beni solla
Oyna oyna sen yandan
Ne samba ne de rumba
Nema zaman umudumu kırma
Yol alda beni solla
Oyna oyna sen yandan
Oyna oyna sen yandan
Oyna oyna sen yandan
Yandan yandan yandan
-
Yosun tutmuş gözlerim ağlamaktan
Bir sancı içimde ayrılıktan
Dağınık rüzgârlar alıp götürmüş
Daha sensizliğe alışmadan
***
Bir kez daha dene seviyorsan
O kadar çok şey var ki yaşanmayan
Oyun değildi bu, sen de biliyorsun
Bir kez daha dene geç olmadan
***
Korkular baş ucumda
Yasaklarla yan yana
Takılıp kalmış aklım
Sorgusuz zamanlara
***
Korkular baş ucumda
Yasaklarla yan yana
Takılıp kalmış aklım
Anlamsız cevaplara
***
Yosun tutmuş gözlerim ağlamaktan
Bir sancı içimde ayrılıktan
Dağınık rüzgârlar alıp götürmüş
Daha sensizliğe alışmadan
***
Bir kez daha dene seviyorsan
O kadar çok şey var ki yaşanmayan
Oyun değildi bu, sen de biliyorsun
Bir kez daha dene geç olmadan
***
Korkular baş ucumda
Yasaklarla yan yana
Takılıp kalmış aklım
Sorgusuz zamanlara
***
Korkular baş ucumda
Yasaklarla yan yana
Takılıp kalmış aklım
Anlamsız cevaplara
***
Korkular baş ucumda
Yasaklarla yan yana
Takılıp kalmış aklım
Sorgusuz zamanlara
***
Korkular baş ucumda
Yasaklarla yan yana
Takılıp kalmış aklım
Anlamsız cevaplara
***
Korkular baş ucumda
Yasaklarla yan yana
Takılıp kalmış aklım
Sorgusuz zamanlara
***
Korkular baş ucumda
Yasaklarla yan yana
Takılıp kalmış aklım
Anlamsız cevaplara
-
Başka sevgili buldun saklama
Hemen duydum
Şimdi o hatıralardan
Vazgeçemiyorum
***
Sanma seni unuttum
Şarkılarla avundum
Şimdi o şarkılardan
Vazgeçemiyorum
***
Elimdeki kokundan
Ağzımdaki tadından
Alıştığım adından
Vazgeçemiyorum
***
Uykumda hayallerimde
Yastıklara sarılıp
Gelmesen de darılıp
Vazgeçemiyorum
***
Vazgeçemiyorum, vazgeçemiyorum
Uzaklarda olsan da
Vazgeçemiyorum, vazgeçemiyorum
Ateşlerde yansan da
***
Vazgeçemiyorum, vazgeçemiyorum
Uzaklarda olsan da
Vazgeçemiyorum, vazgeçemiyorum
Ateşlerde yansan da
***
Başka sevgili buldun saklama
Hemen duydum
Şimdi o hatıralardan
Vazgeçemiyorum
***
Sanma seni unuttum
Şarkılarla avundum
Şimdi o şarkılardan
Vazgeçemiyorum
***
Elimdeki kokundan
Ağzımdaki tadından
Alıştığım adından
Vazgeçemiyorum
***
Uykumda hayallerimde
Yastıklara sarılıp
Gelmesen de darılıp
Vazgeçemiyorum
***
Vazgeçemiyorum, vazgeçemiyorum
Uzaklarda olsan da
Vazgeçemiyorum, vazgeçemiyorum
Ateşlerde yansan da
***
Vazgeçemiyorum, vazgeçemiyorum
Uzaklarda olsan da
Vazgeçemiyorum, vazgeçemiyorum
Ateşlerde yansan da
***
Elimdeki kokundan
Ağzımdaki tadından
Alıştığım adından
Vazgeçemiyorum
***
Uykumda hayallerimde
Yastıklara sarılıp
Gelmesen de darılıp
Vazgeçemiyorum
***
Vazgeçemiyorum, vazgeçemiyorum
Uzaklarda olsan da
Vazgeçemiyorum, vazgeçemiyorum
Ateşlerde yansan da
***
Vazgeçemiyorum, vazgeçemiyorum
Uzaklarda olsan da
Vazgeçemiyorum, vazgeçemiyorum
Ateşlerde yansan da
***
Vazgeçemiyorum, vazgeçemiyorum
Uzaklarda olsan da
Vazgeçemiyorum, vazgeçemiyorum
Ateşlerde yansan da
***
Vazgeçemiyorum, vazgeçemiyorum
Uzaklarda olsan da
Vazgeçemiyorum, vazgeçemiyorum
Ateşlerde yansan da
***
Vazgeçemiyorum, vazgeçemiyorum
Uzaklarda olsan da
Vazgeçemiyorum, vazgeçemiyorum
Ateşlerde yansan da
-
Gecelerime umutlar yağdırmak varken
Öfkem yutar sevinçlerimi
Hecelerime seninle başlamak varken
Hasret yakar şiirlerimi
***
Son defa görsem seni sarsam son defa
Son defa sevişsem alsam koynuma
***
Son defa görsem seni sarsam son defa
Son defa sevişsem alsam koynuma
***
Yalan olur aşklarda onlar günahlarda
Böyle sürüp gitmez olmaz yasaklarla
Yalan olur aşklarda onlar günahlarda
Hiç düşünme olmaz olmaz yasaklarla
***
Gecelerime umutlar yağdırmak varken
Öfkem yutar sevinçlerimi
Hecelerime seninle başlamak varken
Hasret yakar şiirlerimi
***
Son defa görsem seni sarsam son defa
Son defa sevişsem alsam koynuma
***
Son defa görsem seni sarsam son defa
Son defa sevişsem alsam koynuma
Yalan olur aşklarda onlar günahlarda
Böyle sürüp gitmez olmaz yasaklarla
***
Yalan olur aşklarda onlar günahlarda
Hiç düşünme olmaz olmaz yasaklarla
Yalan olur aşklarda onlar günahlarda
Böyle sürüp gitmez olmaz yasaklarla
***
Yalan olur aşklarda onlar günahlarda
Hiç düşünme olmaz olmaz yasaklarla
Yalan olur aşklarda onlar günahlarda
***
Böyle sürüp gitmez olmaz yasaklarla
Yalan olur aşklarda onlar günahlarda
Hiç düşünme olmaz olmaz yasaklarla