Hakan Peker

Yalan değil sana içten sevdalıyım Biliyorum çok geç artık unutmalıyım Beni sensiz tek başına neden bıraktın? Şimdi yalnız ve çaresiz bir ben kaldım *** Beni sensiz tek başına neden bıraktın? Şimdi yalnız ve çaresiz bir ben kaldım Hani benimdin, her şeyimdin sevgilimdin sen Hani senindim, hâyâllerindim sevincindim ben *** Hani benimdin, her şeyimdin sevgilimdin sen Hani senindim, hâyâllerindim sevincindim ben Gecelerim bitmez oldu dünyam durdu Senle geçen o günlerim bir hâyâl oldu Beni sensiz tek başına neden bıraktın Şimdi yalnız ve çaresiz bir ben kaldım Beni sensiz tek başına neden bıraktın Şimdi yalnız ve çaresiz bir ben kaldım *** Hani benimdin, her şeyimdin sevgilimdin sen Hani senindim, hâyâllerindim sevincindim ben Hani benimdin, her şeyimdin sevgilimdin sen Hani senindim, hâyâllerindim sevincindim ben