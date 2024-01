Hakan Peker

Dikenli bu yollar dikenli Söyle can bedenden geçer mi? Nefesim sensin belli Sebebim oldun doyamadım *** Dikenli bu yollar dikenli Söyle can bedenden geçer mi? Nefesim sensin belli Sebebim oldun doyamadım *** Bir dediğini iki etmedim Ya ben sana kul köleyim dedim Biliyor musun? Sensiz ne hallerdeydim Ah, ah, ah *** Hani mutluydun Bulamadın değil mi? Benim gibi seveni Bulamadın değil mi? Sana can vereni Ama sen bir kez daha öleceksin Çünkü beni bir daha Bir daha göremeyeceksin *** Bebeğim, bebeğim, bebeğim Bu canımı vereyim Son kez kollarıma alsam seni Yar, yar, yar *** Öleyim, öleyim, öleyim Uğrunda ben öleyim Sensiz bir hiç gibiyim Ah, yar yar yar Bebeğim, bebeğim, bebeğim Bu canımı vereyim Son kez kollarıma alsam seni Yar, yar, yar *** Öleyim, öleyim, öleyim Uğrunda ben öleyim Sensiz bir hiç gibiyim Ah, yar yar yar *** Şimdi sensiz neyleyim Ah, nasıl sensiz güleyim? Ah, çaresiz bir haldeyim Dön gel benim gözbebeğim *** Bebeğim, bebeğim, bebeğim Bu canımı vereyim Son kez kollarıma alsam seni Yar, yar, yar *** Öleyim, öleyim, öleyim Uğrunda ben öleyim Sensiz bir hiç gibiyim Ah, yar yar yar *** Bebeğim, bebeğim, bebeğim Bu canımı vereyim Son kez kollarıma alsam seni Yar, yar, yar *** Öleyim, öleyim, öleyim Uğrunda ben öleyim Sensiz bir hiç gibiyim Ah, yar yar yar *** Bebeğim, bebeğim, bebeğim Bu canımı vereyim Son kez kollarıma alsam seni Yar, yar, yar *** Öleyim, öleyim, öleyim Uğrunda ben öleyim

Neymiş efendim kural işte Boş ver çiğne Aşka engel tanır mıyım ben İğne olsun vur acısın *** Bu kahpe feleğin her şeyi aynı Değişmedi gitti Her gün aynı nefesle yaşarım O yardan başka yar mı var? *** Bu kahpe feleğin her şeyi aynı Değişmedi gitti Her gün aynı nefesle yaşarım O yardan başka yar mı var? *** Sat dese satarım şu dünyayı Sağır sultan bile duysun Eskidi o yasaklar bilmiyorum Üstüne basa basa da çiğniyorum Ben O'nu ben O'nu çok seviyorum *** Sağır sultan bile duysun Eskidi o yasaklar bilmiyorum Üstüne basa basa da çiğniyorum Ben O'nu ben O'nu çok seviyorum *** Neymiş efendim kural işte Boş ver çiğne Aşka engel tanır mıyım ben İğne olsun vur acısın *** Bu kahpe feleğin her şeyi aynı Değişmedi gitti Her gün aynı nefesle yaşarım O yardan başka yar mı var *** Bu kahpe feleğin her şeyi aynı Değişmedi gitti Her gün aynı nefesle yaşarım O yardan başka yar mı var *** Sat dese satarım şu dünyayı Sağır sultan bile duysun Eskidi o yasaklar bilmiyorum Üstüne basa basa da çiğniyorum Ben O'nu ben O'nu çok seviyorum *** Sağır sultan bile duysun Eskidi o yasaklar bilmiyorum Üstüne basa basa da çiğniyorum Ben O'nu ben O'nu çok seviyorum *** Sağır sultan bile duysun Eskidi o yasaklar bilmiyorum Üstüne basa basa da çiğniyorum Ben O'nu ben O'nu çok seviyorum *** Sağır sultan bile duysun Eskidi o yasaklar bilmiyorum Üstüne basa basa da çiğniyorum Ben O'nu ben O'nu çok seviyorum