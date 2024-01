Hakan Peker

Sevgi dolu şu gönlüm bir kuş gibi kanatlı Sevgi dolu şu gönlüm bir kuş gibi kanatlı Dünyam seninle güzel, hayat seninle tatlı Dünyam seninle güzel, hayat seninle tatlı *** Sen benim her şeyimsin, canımsın candan yakın Unuturum sanma sakın, unutmam, unutamam Sen benim her şeyimsin, canımsın candan yakın Unuturum sanma sakın, unutmam, unutamam *** Sevgiyle yanar gönlüm, bağrımdaki ateşsin Sevgiyle yanar gönlüm, bağrımdaki ateşsin Dünyamı aydınlatan, hayat veren güneşsin Dünyamı aydınlatan, hayat veren güneşsin *** Sen benim her şeyimsin, canımsın candan yakın Unuturum sanma sakın, unutmam, unutamam Sen benim her şeyimsin, canımsın candan yakın Unuturum sanma sakın, unutmam, unutamam Unutmam, unutamam