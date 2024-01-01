Hakan Peker

Sevil neşelen sevme yanarsın Sevil neşelen sevme yanarsın Bir sarı saçı okşar kanarsın O bir gölgedir Varlık sanırsın *** Bir sarı saçı okşar kanarsın O bir gölgedir Varlık sanırsın *** Sevilde sevme Ağlama ağlat Yoksa zehir olur Bu tatlı hayat *** Sevilde sevme Ağlama ağlat Yoksa zehir olur Bu tatlı hayat *** Sevda çölünden geçerse yollar Sevda çölünden geçerse yollar *** Bütün bir ömür ah ile dolar İnan ki gençlik Gülden tez solar *** Bütün bir ömür ah ile dolar İnan ki gençlik Gülden tez solar *** Sevilde sevme Ağlama ağlat Yoksa zehir olur Bu tatlı hayat *** Sevilde sevme Ağlama ağlat Yoksa zehir olur Bu tatlı hayat *** Sevilde sevme Ağlama ağlat Yoksa zehir olur Bu tatlı hayat *** Sevilde sevme Ağlama ağlat Yoksa zehir olur Bu tatlı hayat *** Sevilde sevme Ağlama ağlat Yoksa zehir olur Bu tatlı hayat *** Sevilde sevme Ağlama ağlat Yoksa zehir olur Bu tatlı hayat

Her şey seninle güzel, yolda yürümek bile Olmayacak düşlerin peşinde koşmak bile Her şey seninle güzel, bu toprak bu taş bile İçimdeki bu korku, gözümdeki bu yaş bile *** Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana *** Her şey seninle güzel, duyduğum bu ses bile Yalnız içtiğim su değil aldığım nefes bile Her şey seninle güzel, bu yağmur bu kar bile Yüzümdeki gözyaşının izleri, onlar bile *** Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana *** Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana *** Yeter bana Yeter bana Yeter bana