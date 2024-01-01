Hakan Peker

Kaderi aştım artık anlamadan zorlamadan Yaşadım aşkı kendime yasaklamadan Gözümü açtım artık Sana baktım hiç korkmadan Önüne serdim gönlüm saklamadan *** E tabi aşkı buldum ben sonunda Kilitlendim sana bir anda Hazırım ölmeye uğrunda E hani hani anlaşmıştık gönlüm Aşk yoktu hani meşk yoktu Arada kaldım bu durumda *** Tamamdır nerdeyse bunca zamandır Aşkı unutmuş kalbim sana açmış yıllardır oof Tamamdır nerdeyse bunca zamandır Aşkı unutmuş kalbim sana açmış yıllardır *** Kaderi aştım artık anlamadan zorlamadan Yaşadım aşkı kendime yasaklamadan Gözümü açtım artık Sana baktım hiç korkmadan Önüne serdim gönlümü saklamadan *** E tabi aşkı buldum ben sonunda Kilitlendim sana bir anda Hazırım ölmeye uğrunda E hani hani anlaşmıştık gönlüm Aşk yoktu hani meşk yoktu Arada kaldım bu durumda *** Tamamdır nerdeyse bunca zamandır Aşkı unutmuş kalbim sana açmış yıllardır oof Tamamdır nerdeyse bunca zamandır Aşkı unutmuş kalbim sana açmış yıllardır *** Tamamdır nerdeyse bunca zamandır Aşkı unutmuş kalbim sana açmış yıllardır Tamamdır *** Ben sonunda Kilitlendim sana bir anda Hazırım ölmeye uğrunda E hani hani anlaşmıştık gönlüm Aşk yoktu hani meşk yoktu Arada kaldım bu durumda *** Tamamdır nerdeyse bunca zamandır Aşkı unutmuş kalbim sana açmış yıllardır oof Tamamdır nerdeyse bunca zamandır Aşkı unutmuş kalbim sana açmış yıllardır *** Tamamdır nerdeyse bunca zamandır Aşkı unutmuş kalbim sana açmış yıllardır Tamamdır

Bir tanem her daim Hayatında kalma sözü Versem tutabilir miyim Tutabilir miyim *** Seninle her durumda Var olmayı istesem Sona giden yollarda Olabilir miyim olabilir miyim *** Her durumda sınanmaya hazırım ben Gücümü önce Tanrı'dan Sonra gözlerinden aldım ben Bu yüzden mutluyum hayata minnettarım ben Yanıltmaz umarım kalbimi seneler *** Tamamdır İnanıyorum ben aşkıma Üzmez o beni sarar beyaz beyaz pamuklara Devamdır Ölene kadar senin bu kalp Güveniyorum sana hadi al al ona iyi bak