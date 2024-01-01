Hakan Peker

Tamamdır Şarkı Sözleri
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Kaderi aştım artık anlamadan zorlamadan
Yaşadım aşkı kendime yasaklamadan
Gözümü açtım artık
Sana baktım hiç korkmadan
Önüne serdim gönlüm saklamadan
***
E tabi aşkı buldum ben sonunda
Kilitlendim sana bir anda
Hazırım ölmeye uğrunda
E hani hani anlaşmıştık gönlüm
Aşk yoktu hani meşk yoktu
Arada kaldım bu durumda
***
Tamamdır nerdeyse bunca zamandır
Aşkı unutmuş kalbim sana açmış yıllardır oof
Tamamdır nerdeyse bunca zamandır
Aşkı unutmuş kalbim sana açmış yıllardır
***
Kaderi aştım artık anlamadan zorlamadan
Yaşadım aşkı kendime yasaklamadan
Gözümü açtım artık
Sana baktım hiç korkmadan
Önüne serdim gönlümü saklamadan
***
E tabi aşkı buldum ben sonunda
Kilitlendim sana bir anda
Hazırım ölmeye uğrunda
E hani hani anlaşmıştık gönlüm
Aşk yoktu hani meşk yoktu
Arada kaldım bu durumda
***
Tamamdır nerdeyse bunca zamandır
Aşkı unutmuş kalbim sana açmış yıllardır oof
Tamamdır nerdeyse bunca zamandır
Aşkı unutmuş kalbim sana açmış yıllardır
***
Tamamdır nerdeyse bunca zamandır
Aşkı unutmuş kalbim sana açmış yıllardır
Tamamdır
***
Ben sonunda
Kilitlendim sana bir anda
Hazırım ölmeye uğrunda
E hani hani anlaşmıştık gönlüm
Aşk yoktu hani meşk yoktu
Arada kaldım bu durumda
***
Tamamdır nerdeyse bunca zamandır
Aşkı unutmuş kalbim sana açmış yıllardır oof
Tamamdır nerdeyse bunca zamandır
Aşkı unutmuş kalbim sana açmış yıllardır
***
Tamamdır nerdeyse bunca zamandır
Aşkı unutmuş kalbim sana açmış yıllardır
Tamamdır
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Bir tanem her daim
Hayatında kalma sözü
Versem tutabilir miyim
Tutabilir miyim
***
Seninle her durumda
Var olmayı istesem
Sona giden yollarda
Olabilir miyim olabilir miyim
***
Her durumda sınanmaya hazırım ben
Gücümü önce Tanrı'dan
Sonra gözlerinden aldım ben
Bu yüzden mutluyum hayata minnettarım ben
Yanıltmaz umarım kalbimi seneler
***
Tamamdır
İnanıyorum ben aşkıma
Üzmez o beni sarar beyaz beyaz pamuklara
Devamdır
Ölene kadar senin bu kalp
Güveniyorum sana hadi al al ona iyi bak
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