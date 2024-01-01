Hakan Peker

Yok artık bir daha sevmek Yok artık bir daha geri dönmek Sensizlik bin defa ölmek Yok artık bir daha geri dönmek *** Vazgeçmek kolay değil, anılar silinmiyor Ayrılık zor zaman, hesabı bilinmiyor Unutulmak kimin sözü, kimseye yakışmıyor Zor geliyor yokluğun, bırakıp gidilmiyor *** Unutmadım seni, unutamadım İçimdeki bu aşkı yok edemedim Sen ve ben, bi' tanem ve ben Ayrıldığımıza inanamadım *** Unutmadım seni, unutamadım İçimdeki bu aşkı yok edemedim Sen ve ben, bi' tanem ve ben Ayrıldığımıza inanamadım *** Yok artık bir daha sevmek Yok artık bir daha geri dönmek Sensizlik bin defa ölmek Yok artık bir daha geri dönmek *** Vazgeçmek kolay değil, anılar silinmiyor Ayrılık zor zaman, hesabı bilinmiyor Unutulmak kimin sözü, kimseye yakışmıyor Zor geliyor yokluğun, bırakıp gidilmiyor *** Unutmadım seni, unutamadım İçimdeki bu aşkı yok edemedim Sen ve ben, bi' tanem ve ben Ayrıldığımıza inanamadım *** Unutmadım seni, unutamadım İçimdeki bu aşkı yok edemedim Sen ve ben, bi' tanem ve ben Ayrıldığımıza inanamadım *** Sen ve ben, bi' tanem neden Ayrıldığımıza inanamadım