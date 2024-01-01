Hala Aşksın Sen... (Sezi) Şarkı Sözleri
Hakan Peker Hala Aşksın Sen... (Sezi) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hakan Peker Hala Aşksın Sen... (Sezi) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hala Aşksın Sen... (Sezi) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hakan Peker
Hala Aşksın Sen... (Sezi)
-
Yok artık bir daha sevmek
Yok artık bir daha geri dönmek
Sensizlik bin defa ölmek
Yok artık bir daha geri dönmek
***
Vazgeçmek kolay değil, anılar silinmiyor
Ayrılık zor zaman, hesabı bilinmiyor
Unutulmak kimin sözü, kimseye yakışmıyor
Zor geliyor yokluğun, bırakıp gidilmiyor
***
Unutmadım seni, unutamadım
İçimdeki bu aşkı yok edemedim
Sen ve ben, bi' tanem ve ben
Ayrıldığımıza inanamadım
***
Unutmadım seni, unutamadım
İçimdeki bu aşkı yok edemedim
Sen ve ben, bi' tanem ve ben
Ayrıldığımıza inanamadım
***
Yok artık bir daha sevmek
Yok artık bir daha geri dönmek
Sensizlik bin defa ölmek
Yok artık bir daha geri dönmek
***
Vazgeçmek kolay değil, anılar silinmiyor
Ayrılık zor zaman, hesabı bilinmiyor
Unutulmak kimin sözü, kimseye yakışmıyor
Zor geliyor yokluğun, bırakıp gidilmiyor
***
Unutmadım seni, unutamadım
İçimdeki bu aşkı yok edemedim
Sen ve ben, bi' tanem ve ben
Ayrıldığımıza inanamadım
***
Unutmadım seni, unutamadım
İçimdeki bu aşkı yok edemedim
Sen ve ben, bi' tanem ve ben
Ayrıldığımıza inanamadım
***
Sen ve ben, bi' tanem neden
Ayrıldığımıza inanamadım
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-