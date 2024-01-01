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7/24 Dinle Amma Velakin

Amma Velakin Şarkı Sözleri

Hakan Peker Amma Velakin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hakan Peker Amma Velakin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Amma Velakin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hakan Peker

Hakan Peker

Amma Velakin

  • Yağma Yok

  • Vazgeçen Ben Değildim

  • Sen Yok Desende

  • Karanlığa Çak Kibrit

  • Kritik

  • Korkular Başucumda

  • Vazgeçemiyorum

  • Yalan Olur Aşklarda

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