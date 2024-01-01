Yak Beni Şarkı Sözleri
Hakan Peker Yak Beni şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hakan Peker Yak Beni şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yak Beni sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
İçimi gıcıklıyor
Senin tatlı gülüşün
Sana deli oluyorum
Gerisini sen düşün
***
O bakışların beni
Hiç rahat bırakmıyor
Tenin tenime deyse
Yangını aratmıyor
***
Hadi gel bu akşamda
Yak yak yak beni
Ateşler at at at beni
Al götür aşk cennetine
Oralarda bırak beni
***
Hadi gel bu akşamda
Yak yak yak beni
Ateşlere at at at beni
Ben seninle var olurum
Yeni baştan yarat beni
***
Beni yerden kesiyor
Senin tatlı öpüşün
Bir de nazın biterse
Gerisini sen düşün.
***
Hadi gel bu akşamda
Yak yak yak beni
Ateşler at at at beni
Al götür aşk cennetine
Oralarda bırak beni
***
Hadi gel bu akşamda
Yak yak yak beni
Ateşlere at at at beni
Ben seninle var olurum
Yeni baştan yarat beni
-
Yol veremedim, son veremedim
Yaptıklarına dur diyemedim
Çare yok dedi bu aşka bilim
Sana varmanın felsefesini anlat
Sana varmanın felsefesini anlat
***
Yol veremedim, son veremedim
Yaptıklarına dur diyemedim
Çare yok dedi bu aşka bilim
Sana varmanın felsefesini anlat
***
Sıcak tenine dokunamadım
Yanına bile sokulamadım
Tarafından okunamadım
Seni sarmanın felsefesini anlat
***
Sıcak tenine dokunamadım
Yanına bile sokulamadım
Tarafından okunamadım
Seni sarmanın felsefesini anlat
***
Asabiyetten tırlatıyorum
Aklımı baştan fırlatıyorum
Çok uzattın zannediyorum
Seni öpmenin felsefesini anlat
***
Asabiyetten tırlatıyorum
Aklımı baştan fırlatıyorum
Çok uzattın zannediyorum
Seni öpmenin felsefesini anlat
Seni öpmenin felsefesini anlat
***
Arzularımı dindiremedim
Şu ateşimi söndüremedim
Çare yok dedi bu aşka bilim
Sana varmanın felsefesini anlat
Sana varmanın felsefesini anlat
***
Arzularımı dindiremedim
Şu ateşimi söndüremedim
Çare yok dedi bu aşka bilim
Sana varmanın felsefesini anlat
***
Sıcak tenine dokunamadım
Yanına bile sokulamadım
Tarafından okunamadım
Seni sarmanın felsefesini anlat
***
Asabiyetten tırlatıyorum
Aklımı baştan fırlatıyorum
Çok uzattın zannediyorum
Seni öpmenin felsefesini anlat
***
Asabiyetten tırlatıyorum
Aklımı baştan fırlatıyorum
Çok uzattın zannediyorum
Seni öpmenin felsefesini anlat
***
Asabiyetten tırlatıyorum
Aklımı baştan fırlatıyorum
Çok uzattın zannediyorum
Seni öpmenin felsefesini anlat
***
Asabiyetten tırlatıyorum
Aklımı baştan fırlatıyorum
Çok uzattın zannediyorum
Seni öpmenin felsefesini anlat
Seni öpmenin felsefesini anlat
-
Bir günah işledim kaybettim seni
Bilirim geriye dönmezsin
Bir günah işledim çok üzdüm seni
Bilirim bir daha sevmezsin
***
Her gece seni özlediğimi
Söylesem de
Faydası yok bilirim
Her gece seni unutmak için
Sevişsem de
Sen başkaydın sevgilim
***
Ben hatalarım için
Sana yaptıklarım için
Hiç affetmedim kendimi
İnan bana hala sızın içimde
Ağlarım düşündükçe
Hiç affetmedim kendimi
***
Ben hatalarım için
Sana yaptıklarım için
Hiç affetmedim kendimi
İnan bana hala sızın içimde
Ağlarım düşündükçe
Hiç affetmedim kendimi
***
Bir günah işledim kaybettim seni
Bilirim geriye dönmezsin
Bir günah işledim çok üzdüm seni
Bilirim bir daha sevmezsin
***
Her gece seni özlediğimi
Söylesem de
Faydası yok bilirim
Her gece seni unutmak için
Sevişsem de
Sen başkaydın sevgilim
***
Ben hatalarım için
Sana yaptıklarım için
Hiç affetmedim kendimi
İnan bana hala sızın içimde
Ağlarım düşündükçe
Hiç affetmedim kendimi
***
Ben hatalarım için
Sana yaptıklarım için
Hiç affetmedim kendimi
İnan bana hala sızın içimde
Ağlarım düşündükçe
Hiç affetmedim kendimi
***
Ben hatalarım için
Sana yaptıklarım için
Hiç affetmedim kendimi
İnan bana hala sızın içimde
Ağlarım düşündükçe
Hiç affetmedim kendimi
-
Hani olamazdın başkasıyla
Duyduklarım yalanmı
Unutmuşsun gördüm seni
Bu kadarda kolaymı
***
Vazgeçemedim çok ağladım
Bir an olsun unutamadım
Seni bensiz tek başına
Yapayalnız bırakamadım
Sense güldün göz yaşıma
Ben bu duruma alışamadım
***
Giderim buradan aşkların sıradan
Beni sen terkettin yolun açık olsun
Çok sevdim ama çok sevdim
Sana yemin ederim beni hak etmedin
***
Bi tanemdim bebeğimdin
Seviyordum aldatmadım
Kolay değil çekip gitmek
Zor olan hiç ben olmadım
-
Sana soran olmadı aşkı sevgiyi
Kendine gel güzelim
Sırasımı şimdi geçmişe dönmenin
Canımı sıkma benim
***
Ne kaldı geriye bu sevgiden
Biraz acı biraz keder
Düş yakamdan çektiğim
Bana yeter
***
Ne kaldı geriye bu sevgiden
Biraz acı biraz keder
Düş yakamdan çektiğim
Bana yeter
***
Canım yandı bir kere aşktan
Dersimi aldım bu sevdadan
Kapımda yatsan bana köle olsan
Benden sana yar olmaz
***
Canım yandı bir kere aşktan
Dersimi aldım bu sevdadan
Kapımda yatsan bana köle olsan
Benden sana yar olmaz
***
Değerimi bilmedin aşkı sevmedin
Sende güvenemedin
Yanıma uzanmayı soyunup yatmayı
Hiçmi özlemedin
***
Ne kaldı geriye bu sevgiden
Biraz acı biraz keder
Düş yakamdan çektiğim
Bana yeter
***
Ne kaldı geriye bu sevgiden
Biraz acı biraz keder
Düş yakamdan çektiğim
Bana yeter
***
Canım yandı bir kere aşktan
Dersimi aldım bu sevdadan
Kapımda yatsan bana köle olsan
Benden sana yar olmaz
***
Canım yandı bir kere aşktan
Dersimi aldım bu sevdadan
Kapımda yatsan bana köle olsan
Benden sana yar olmaz
***
Canım yandı bir kere aşktan
Dersimi aldım bu sevdadan
Kapımda yatsan bana köle olsan
Benden sana yar olmaz
***
Canım yandı bir kere aşktan
Dersimi aldım bu sevdadan
Kapımda yatsan bana köle olsan
Benden sana yar olmaz
-
Bu kadar kontrol niye
Salla kendini ileriye geriye
Sen benden daha güçlüsün
Bir o kadar da paraya düşkünsün
***
Altın kafeste bülbül gibisin
Uçamaz kaçamaz göz hapsindesin
Kendine başka birisini bul
Ama iyi düşün yarını da var bunun
***
Yalan mı bak hâline bak
Zavallı gibi karşımda durma
Öylesin bak aşktan uzak
Biraz da kendi kendine bir şeyler kat
***
Hiçbir şeyim yok ama taş gibiyim
En çok adamdan adam gibiyim
Hesapla kitapla işim olmaz
Hain değil insan gibiyim
***
Hiçbir şeyim yok ama taş gibiyim
En çok adamdan adam gibiyim
Hesapla kitapla işim olmaz
Hain değil insan gibiyim
***
Bu kadar kontrol niye
Salla kendini ileriye geriye
Sen benden daha güçlüsün
Bir o kadar da paraya düşkünsün
***
Altın kafeste bülbül gibisin
Uçamaz kaçamaz göz hapsindesin
Kendine başka birisini bul
Ama iyi düşün yarını da var bunun
***
Yalan mı bak hâline bak
Zavallı gibi karşımda durma
Öylesin bak aşktan uzak
Biraz da kendi kendine bir şeyler kat
***
Hiçbir şeyim yok ama taş gibiyim
En çok adamdan adam gibiyim
Hesapla kitapla işim olmaz
Hain değil insan gibiyim
***
Hiçbir şeyim yok ama taş gibiyim
En çok adamdan adam gibiyim
Hesapla kitapla işim olmaz
Hain değil insan gibiyim
***
Hiçbir şeyim yok ama taş gibiyim
En çok adamdan adam gibiyim
Hesapla kitapla işim olmaz
Hain değil insan gibiyim
***
Hiçbir şeyim yok ama taş gibiyim
En çok adamdan adam gibiyim
Hesapla kitapla işim olmaz
Hain değil insan gibiyim
-
Yok bir daha ne yeminlerine ne sözlerine inanmam
Zor bir daha ne gülüşlerine ne gözlerine bakamam
Aahh ahlarım hiç bitmez bu gidişle
Gidiyor benden giden sen üzülme
Yok olup her şey biter mi bir anda?
Acılar hep bana kalsın sen ağlama
Ahhh biliyorum sakın susma başkası var yanında
***
Acımıyorum geçen zamana
Pişman değilim yaşadıklarıma
Yaşamam gerekiyormuş
Her defasında yana yana
Acımıyorum geçen zamana
Pişman değilim yaşadıklarıma
Yaşamam gerekiyormuş
Her defasında yana yana
Yok bir daha ne yeminlerinе ne sözlerine inanmam
Zor bir daha nе gülüşlerine ne gözlerine bakamam
Aahh ahlarım hiç bitmez bu gidişle
Gidiyor benden giden sen üzülme
Yok olup her şey biter mi bir anda?
Acılar hep bana kalsın sen ağlama
Ahhh biliyorum sakın susma başkası var yanında
***
Acımıyorum geçen zamana
Pişman değilim yaşadıklarıma
Yaşamam gerekiyormuş
Her defasında yana yana
Acımıyorum geçen zamana
Pişman değilim yaşadıklarıma
Yaşamam gerekiyormuş
Her defasında yana yana
***
Acımıyorum geçen zamana
Pişman değilim yaşadıklarıma
Yaşamam gerekiyormuş
Her defasında yana yana
Acımıyorum geçen zamana
Pişman değilim yaşadıklarıma
Yaşamam gerekiyormuş
Her defasında yana yana
-
Olmadı yine denedim
Senin yerin olmadı
Aşık oldum dedim
Ama senin gibi bakmadı
O da beni anlamıyor
Sever miyim? Gider miyim?
Kaçıncı kez olmuyor
Kimse senin gibi sevmiyor
***
Yok böyle olmadı olamaz
Söyle canım insan hiç mi hata yapamaz?
Dönsen kollarıma kimse beni tutamaz
Seni özlüyorum
***
Böyle olmadı olamaz
Söyle canım insan hiç mi hata yapamaz?
Dönsen kollarıma kimse beni tutamaz
Seni özlüyorum
***
Olmadı yine denedim
Senin yerin olmadı
Aşık oldum dedim
Ama senin gibi bakmadı
O da beni anlamıyor
Sever miyim? Gider miyim?
Kaçıncı kez olmuyor
Kimse senin gibi sevmiyor
***
Yok böyle olmadı olamaz
Söyle canım insan hiç mi hata yapamaz?
Dönsen kollarıma kimse beni tutamaz
Seni özlüyorum
***
Böyle olmadı olamaz
Söyle canım insan hiç mi hata yapamaz?
Dönsen kollarıma kimse beni tutamaz
Seni özlüyorum
***
Böyle olmadı olamaz
Söyle canım insan hiç mi hata yapamaz?
Dönsen kollarıma kimse beni tutamaz
Seni özlüyorum
***
Yok böyle olmadı olamaz
Söyle canım insan hiç mi hata yapamaz?
Dönsen kollarıma kimse beni tutamaz
Seni özlüyorum
Seni özlüyorum
-
Bu kaçıncı yalnızlık?
Bu kaçıncı haykırış?
Yine mi ayrılık var?
Özlemekmiş kaderim
***
İçimde çaresizlik
Gözümde çiğ tanesi
Yatağımda sensizlik
Elimde resmin kaldı
***
Rüzgârın çığlıkları
Ortak oldu sesime
Ne gelen var ne giden
Üşüyorum, soğuk gece
***
Olmaz olası
Gönül belası
Senden geriye
Şimdi ne kaldı?
***
Olmaz olası
Gönül belası
Senden geriye
Şarkılar kaldı
***
Bu kaçıncı yalnızlık?
Bu kaçıncı haykırış?
Yine mi ayrılık var?
Özlemekmiş kaderim
***
İçimde çaresizlik
Gözümde çiğ tanesi
Yatağımda sensizlik
Elimde resmin kaldı
***
Rüzgârın çığlıkları
Ortak oldu sesime
Ne gelen var ne giden
Üşüyorum, soğuk gece
***
Olmaz olası
Gönül belası
Senden geriye
Şimdi ne kaldı?
***
Olmaz olası
Gönül belası
Senden geriye
Şarkılar kaldı
***
Olmaz olası
Gönül belası
Senden geriye
Şimdi ne kaldı?
***
Olmaz olası
Gönül belası
Senden geriye
Şarkılar kaldı
-
Bile bile sevdim sonumu
Bile bile göz yumdum göre göre
Yalanlarına güldüm geçtim
Katlandım bak ihanetlerine
***
Bile bile sevdim sonumu
Bile bile göz yumdum göre göre
Yalanlarına güldüm geçtim
Katlandım bak ihanetlerine
***
Ne sözler verdin
Neydi yar derdin
Böyle aşk olmaz
Benim suçum ne
Sadece sevdim
***
Kalır mı sandın zalim yanına
Yaptıkların yetti tak etti canıma
Böyle güzel aşkı yok ettin azar azar
Gitsen ne yazar güle güle yoluna
***
Kalır mı sandın zalim yanına
Yaptıkların yetti tak etti canıma
Böyle güzel aşkı yok ettin azar azar
Gitsen ne yazar güle güle yoluna
***
Bile bile sevdim sonumu
Bile bile göz yumdum göre göre
Yalanlarına güldüm geçtim
Katlandım bak ihanetlerine
***
Bile bile sevdim sonumu
Bile bile göz yumdum göre göre
Yalanlarına güldüm geçtim
Katlandım bak ihanetlerine
***
Ne sözler verdin
Neydi yar derdin
Böyle aşk olmaz
Benim suçum ne
Sadece sevdim
***
Kalır mı sandın zalim yanına
Yaptıkların yetti tak etti canıma
Böyle güzel aşkı yok ettin azar azar
Gitsen ne yazar güle güle yoluna
***
Kalır mı sandın zalim yanına
Yaptıkların yetti tak etti canıma
Böyle güzel aşkı yok ettin azar azar
Gitsen ne yazar güle güle yoluna
***
Kalır mı sandın zalim yanına
Yaptıkların yetti tak etti canıma
Böyle güzel aşkı yok ettin azar azar
Gitsen ne yazar güle güle yoluna
***
Kalır mı sandın zalim yanına
Yaptıkların yetti tak etti canıma
Böyle güzel aşkı yok ettin azar azar
Gitsen ne yazar güle güle yoluna
Gitsen ne yazar güle güle yoluna
-
Kıyameti yaşarken gördüm
Bu ayrılık bana hiç yaramadı(yaramadı)
Öylesine ihtiyacım var ki
Biri gitti sonra hiç aramadı
Günlerce kendime gelemedim
Cıkamadım işin içinden
Namussuz gurur nasıl bir şey
***
Sevdim ama gidemem peşinden
Günlerce kendime gelemedim
Çıkamadım işin içinden
Namussuz gurur nasıl birşey
Sevdim ama gidemem peşinden
***
Bu bir savaş mI?
Yoksa aşk mI?
Anlamadı anlamaz yüregim
Bir gün yaşarken ölecegimi
Ben nerden bileyim?
Bu bir savaş mı?
Yoksa aşk mı?
***
Anlamadı anlamaz yüregim
Bir gün yaşarken ölecegimi
Ben nerden bileyim
***
Kıyameti yaşarken gördüm
Bu ayrılık bana hiç yaramadı(yaramadı)
Öylesine ihtiyacım var ki
Biri gitti sonra hiç aramadı
Günlerce kendime gelemedim
Çıkamadım işin içinden
Namussuz gurur nasıl bir şey
***
Sevdim ama gidemem peşinden
Günlerce kendime gelemedim
Çıkamadım işin içinden
Namussuz gurur nasıl bir şey
Sevdim ama gidemem peşinden
***
Bu bir savaş mı?
Yoksa aşk mı?
Anlamadı anlamaz yüregim
Bir gün yaşarken ölecegimi
Ben nerden bileyim?
Bu bir savaş mı?
Yoksa aşk mı?
***
Anlamadı anlamaz yüregim
Bir gün yaşarken ölecegimi
Ben nerden bileyim
Bu bir savaş mı?
Yoksa aşk mı?
Anlamadı anlamaz yüregim
Bir gün yaşarken ölecegimi
Ben nerden bileyim