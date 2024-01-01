Hakan Peker

Yıldızların Altında Benim gönlüm sarhoştur Yıldızların altında Sevişmek, ah, ne hoştur Yıldızların altında *** Benim gönlüm sarhoştur Yıldızların altında Sevişmek, ah, ne hoştur Yıldızların altında *** Yanmam gönlüm yansa da Ecel beni alsa da Gözlerim kapansa da Yıldızların altında *** Yanmam gönlüm yansa da Ecel beni alsa da Gözlerim kapansa da Yıldızların altında *** Mavi nurdan bir ırmak Gölgede bir salıncak Bir de ikimiz kalsak Yıldızların altında *** Mavi nurdan bir ırmak Gölgede bir salıncak Bir de ikimiz kalsak Yıldızların altında *** Yanmam gönlüm yansa da Ecel beni alsa da Gözlerim kapansa da Yıldızların altında *** Yanmam gönlüm yansa da Ecel beni alsa da Gözlerim kapansa da Yıldızların altında

Kıskanırım Seni Ben Saçın yüzüne değse Telini kıskanırım Birine söz söylesen Dilini kıskanırım *** Saçın yüzüne değse Telini kıskanırım Birine söz söylesen Dilini kıskanırım *** Kıskanırım seni ben Kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allah'ım Öleceğim derdimden *** Kıskanırım seni ben Kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allah'ım Öleceğim derdimden *** Deli ediyor beni Gezinir her yerini Okşadıkça telini Elini kıskanırım *** Deli ediyor beni Gezinir her yerini Okşadıkça telini Elini kıskanırım *** Kıskanırım seni ben Kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allah'ım Öleceğim derdimden *** Kıskanırım seni ben Kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allah'ım Öleceğim derdimden *** Kıskanırım seni ben Kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allah'ım Öleceğim derdimden *** Kıskanırım seni ben Kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allah'ım Öleceğim derdimden

Artık Sevmeyeceğim Artık sevmeyeceğim Bütün kabahat benim Ne kadar ağlasan boş Ne kadar yalvarsan boş Sana dönmeyeceğim *** Artık sevmeyeceğim Bütün kabahat benim Artık sevmeyeceğim Bütün kabahat benim *** Ne kadar ağlasan boş Ne kadar yalvarsan boş Sana dönmeyeceğim *** Bitsin artık bu çile Çekemem bile bile Bitsin artık bu çile Çekemem bile bile *** Sen ne söylersen söyle Bu hayat geçmez böyle Sana dönmeyeceğim *** Artık sevmeyeceğim *** Ümitlerimi kırdın Hayallerimi yıktın Ümitlerimi kırdın Hayallerimi yıktın *** Benim ahımı aldın Benim ahımı aldın Şimdi sen de yalnızsın *** Bitsin artık bu çile Çekemem bile bile Bitsin artık bu çile Çekemem bile bile *** Sen ne söylersen söyle Bu hayat geçmez böyle Sana dönmeyeceğim *** Artık sevmeyeceğim *** Bitsin artık bu çile Çekemem bile bile Bitsin artık bu çile Çekemem bile bile *** Sen ne söylersen söyle Bu hayat geçmez böyle Sana dönmeyeceğim *** Artık sevmeyeceğim *** Sana dönmeyeceğim Artık sevmeyeceğim

Sevilde Sevme Sevil neşelen sevme yanarsın Sevil neşelen sevme yanarsın Bir sarı saçı okşar kanarsın O bir gölgedir Varlık sanırsın *** Bir sarı saçı okşar kanarsın O bir gölgedir Varlık sanırsın *** Sevilde sevme Ağlama ağlat Yoksa zehir olur Bu tatlı hayat *** Sevilde sevme Ağlama ağlat Yoksa zehir olur Bu tatlı hayat *** Sevda çölünden geçerse yollar Sevda çölünden geçerse yollar *** Bütün bir ömür ah ile dolar İnan ki gençlik Gülden tez solar *** Bütün bir ömür ah ile dolar İnan ki gençlik Gülden tez solar *** Sevilde sevme Ağlama ağlat Yoksa zehir olur Bu tatlı hayat *** Sevilde sevme Ağlama ağlat Yoksa zehir olur Bu tatlı hayat *** Sevilde sevme Ağlama ağlat Yoksa zehir olur Bu tatlı hayat *** Sevilde sevme Ağlama ağlat Yoksa zehir olur Bu tatlı hayat *** Sevilde sevme Ağlama ağlat Yoksa zehir olur Bu tatlı hayat *** Sevilde sevme Ağlama ağlat Yoksa zehir olur Bu tatlı hayat

Veda Busesi Hani o bırakıp giderken seni Bu öksüz tavrını takmayacaktın? Hani o bırakıp giderken seni Bu öksüz tavrını takmayacaktın? *** Alnına koyarken veda busemi Yüzüme bu türlü bakmayacaktın Alnına koyarken veda busemi Yüzüme bu türlü bakmayacaktın *** Gelse de en acı sözler dilime Uçacak sanırım birkaç kelime Bir alev hâlinde düştün elime *** Hani, ey gözyaşım, akmayacaktın? Hani, ey gözyaşım, akmayacaktın? Hani, ey gözyaşım, akmayacaktın? Hani, ey gözyaşım, akmayacaktın?

İçin İçin Yanıyor İçin için yanıyor Yanıyor bu gönlüm Onun için arıyor Arıyor bu gönlüm *** İçin için yanıyor Yanıyor bu gönlüm Onun için arıyor Arıyor bu gönlüm *** O bir vefasızdı O bir hayırsızdı Neden gönül arıyor? *** Açık yeşildi gözü Güneş gibiydi yüzü O çok güzeldi amma Yalancının biriydi *** Açık yeşildi gözü Güneş gibiydi yüzü O çok güzeldi amma Yalancının biriydi *** Ah *** Unut onu, gönlüm Unut onu sen de Unut onu, gönlüm Unut onu sen de *** Neden, niçin arıyor? Arıyor bu gönlüm Onun için soruyor Soruyor bu gönlüm *** Neden, niçin arıyor? Arıyor bu gönlüm Onun için soruyor Soruyor bu gönlüm *** O bir vefasızdı O bir hayırsızdı Neden gönül arıyor? *** Açık yeşildi gözü Güneş gibiydi yüzü O çok güzeldi amma Yalancının biriydi *** Açık yeşildi gözü Güneş gibiydi yüzü O çok güzeldi amma Yalancının biriydi *** Ah *** Unut onu, gönlüm Unut onu sen de Unut onu, gönlüm Unut onu sen de *** Unut onu, gönlüm Unut onu sen de Unut onu, gönlüm Unut onu sen de

Unuttun Beni Zalim Bir sevda geldi başıma Felek su kattı aşıma Uyku girmiyor gözüme, ah *** Unuttun beni zalim, unuttun beni zalim Unuttun beni zalim, unuttun beni zalim *** Gülüşün ince, kıvrak şensin Bir selam vermeden geçersin Bilsen beni ne çok üzersin Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim *** Gülüşün ince, kıvrak şensin Bir selam vermeden geçersin Bilsen beni ne çok üzersin Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim *** Bir gün ümit veriyorsun Sonra gülüp kaçıyorsun Sen beni öldürüyorsun, ah *** Unuttun beni zalim, unuttun beni zalim Unuttun beni zalim, unuttun beni zalim *** Gülüşün ince, kıvrak şensin Bir selam vermeden geçersin Bilsen beni ne çok üzersin Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim *** Gülüşün ince, kıvrak şensin Bir selam vermeden geçersin Bilsen beni ne çok üzersin Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim Seviyorum seni zalim

Aşkın Kanunu Aşkın kanununu yazsam yeniden Kimi ümitleri yel alır gider Aşkın kanununu yazsam yeniden Kimi ümitleri yel alır gider *** Kimi benim gibi sever gönülden Kimi senin gibi el olur gider Kimi benim gibi sever gönülden Kimi senin gibi el olur gider *** Boşyere bekleme geçen günleri Böyledir ne yazık ezelden beri Boşyere bekleme geçen günleri Böyledir ne yazık ezelden beri *** Kimi benim gibi sever gönülden Kimi senin gibi el olur gider Kimi benim gibi sever gönülden Kimi senin gibi el olur gider

Nasıl Geçti Habersiz Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı Her ânını eksizsiz gün gibi hatırlarım Dudaklarımda tuzu, içimde durur aşkı Her ânını eksizsiz gün gibi hatırlarım Dudaklarımda tuzu, içimde durur aşkı *** Hani o saçlarına taç yaptığım çiçekler Hani o güzel gözlü ceylanların pınarı Hani kuşlar ağaçlar binbir renkli çiçekler Nasıl yakalamştık saçlarından baharı Hani kuşlar ağaçlar binbir renkli çiçekler Nasıl yakalamştık saçlarından baharı *** Ben hâlâ o günleri anarsam yaşıyorum Sanki mutluluğumuz geri gelecek gibi Hâlâ güzelliğini kalbimde taşıyorum Dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi Hâlâ güzelliğini kalbimde taşıyorum Dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi *** Hani o saçlarına taç yaptığım çiçekler Hani o güzel gözlü ceylanların pınarı Hani kuşlar ağaçlar binbir renkli çiçekler Nasıl yakalamştık saçlarından baharı *** Hani kuşlar ağaçlar binbir renkli çiçekler Nasıl yakalamştık saçlarından baharı Hani kuşlar ağaçlar binbir renkli çiçekler Nasıl yakalamştık saçlarından baharı *** Hani kuşlar ağaçlar binbir renkli çiçekler Nasıl yakalamştık saçlarından baharı Saçlarından baharı

Ağlama Değmez Hayat... Rüya gibi her hatıra her yaşantı bana Rüya gibi her hatıra her yaşantı bana Ne bulduysa kaybetti gönül aşktan yana Ne bulduysa kaybetti gönül aşktan yana *** Ömür çiçek kadar narin bir gün kadar kısa Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına *** Her damla yaş oyuk oyuk iz bırakır kalbimde Her damla yaş oyuk oyuk iz bırakır kalbimde Hayat şarap gibidir keder de var neşe de Hayat şarap gibidir keder de var neşe de *** Ömür çiçek kadar narin bir gün kadar kısa Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına *** Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına

Akasyalar Açarken Yar yolunu kolladım Ipek mendil salladım Yar yolunu kolladım Ipek mendil salladım *** Ona çiçek yolladım Akasyalar açarken Ona çiçek yolladım Akasyalar açarken *** Yarim gelir yanıma Kanı kaynar kanıma Yarim gelir yanıma Kanı kaynar kanıma *** Neşe katar kanıma Akasyalar açarken Neşe katar kanıma Akasyalar açarken *** Yarimle biz biz bize Otururuz diz dize Yarimle biz biz bize Otururuz diz dize *** Sevişiriz göz göze Akasyalar açarken Sevişiriz göz göze Akasyalar açarken