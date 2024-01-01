Hakan Sarıca

Nokta Ne derbeder, ne sarhoşum Gir gönlüme, güldür beni Kıvılcımken kor olmuşum Yağmurum ol, söndür beni *** Nokta içinde noktayım Ne vardayım, ne yoktayım Aşkın bir dağ, doruktayım Enginlere döndür beni *** Yürüyorken kalka düşe Hesap sordum bu gidişe Al elinle tut güneşe Renklerimden soldur beni *** Riya bilmez sadık kulum Sana çıkar bütün yolum Ayrılıkla birdir ölüm Gideceksen öldür beni Riya bilmez sadık kulum Sana çıkar bütün yolum Ayrılıkla birdir ölüm Gideceksen öldür beni *** Ne düşteyim, ne gerçeğim İnan sensiz hiçbir şeyim Yokluğunda avareyim Sensizlikten kurtar beni *** Nokta içinde noktayım Ne vardayım, ne yoktayım Aşkın bir dağ, doruktayım Enginlere döndür beni *** Yürüyorken kalka düşe Hesap sordum bu gidişe Al elinle tut güneşe Renklerimden soldur beni *** Riya bilmez sadık kulum Sana çıkar bütün yolum Ayrılıkla birdir ölüm Gideceksen öldür beni Riya bilmez sadık kulum Sana çıkar bütün yolum Ayrılıkla birdir ölüm Gideceksen öldür beni *** Riya bilmez sadık kulum Sana çıkar bütün yolum Ayrılıkla birdir ölüm Gideceksen öldür beni Riya bilmez sadık kulum Sana çıkar bütün yolum Ayrılıkla birdir ölüm Gideceksen öldür beni Riya bilmez sadık kulum Sana çıkar bütün yolum

Ben Kötü Çocuğum Sen deli ben zırdeli Yakarım bu alemi Yözünün yaşına bakmam Harcarım elalemi Dümenim yerinde Düşlerim derinde Yereğim peşinde Bulurum yeminle Ben kötü çocuğum Şansına küs Haber vermem belayım ben Gelirim hemen