Hakan Sarıca

Sabret Büyüyor hasretin günden güne Çekilmez oluyor bu ayrılık Durulur gibi değil geçecek gibi değil Yaşanır gibi değil bu hasretin Her acı biter inan Yaranı sarar zaman Yarını umut et yeter bana Sabret geleceğim elbet Özle beni delice Bekle beni bir tanem Dayan biraz daha sabret Düşüyor yangının üzerime Sönmüyor ateşin kor oluyor Ne kadar zor ayrılık Ne kadar zor hasretin Dinmiyor içimdeki bu çılgınlık Ümidim var yarına Bekle Allah aşkına Bitecek bir gün hasret inan bana

Ben Kötü Çocuğum Sen deli ben zırdeli Yakarım bu alemi Yözünün yaşına bakmam Harcarım elalemi Dümenim yerinde Düşlerim derinde Yereğim peşinde Bulurum yeminle Ben kötü çocuğum Şansına küs Haber vermem belayım ben Gelirim hemen