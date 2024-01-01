Hakan Taşıyan

Acı Hayat Şarkı Sözleri
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Ah gülüm beyaz gülüm beyaz gülüm ayrılığı yok etmez ölüm kirpiğime rüzgâr deyse,
baktığım yere kan damlar gülüm,
kirpiğine rüzgâr deyse baktığın yere kan damlar gülüm
kirpiğine rüzgâr deyse baktığın yere kan damlar gülüm
baksan hazırım tutsan uçarım,
öpsen ölürüm ölürüm...
yokluğundan gayrı bana ne etsin ölüm,
yokluğundan gayrı bana ne etsin ölüm,
sana gelmediğim gün öldüğüm gündür gülüm
***
Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür gülüm
öldüğüm gündür gülüm
baksan hazırım tutsan uçarım,
öpsen ölürüm ölürüm...
yokluğundan gayrı bana ne etsin ölüm,
yokluğundan gayrı bana ne etsin ölüm,
sana gelmediğim gün öldüğüm gündür gülüm
sana gelmediğim gün öldüğüm gündür gülüm
öldüğüm gündür gülüm
öldüğüm gündür gülüm