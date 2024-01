Hakan Taşıyan

Özledim diyorsun yazdığım mektubumunda Üşüyorum diyorsun bu hasret yağmuruna Gözyaşının izini yazdığın her satırda Diyorsun ki yangın var hasret dolu bağrım Gözyaşının izini yazdığın her satırda Diyorsun ki yangın var hasret dolu bağrımda *** Ağlama sus ağlama Ağlama dayanamam Ağlama sus ağlama Kahrolur yaşayamam *** Ağlama sus ağlama Ağlama dayanamam Ağlama sus ağlama Kahrolur yaşayamam *** Ayrılık yaşamdan Çekmeden tükenmez ki Gözyaşın yürekteki Yangını söndürmez ki *** Ağlama sus ağlama Ağlama dayanamam Ağlama sus ağlama Kahrolur yaşayamam *** Bu günler yaşanacak Ne kadar zor olsa da Seven gönül usanmaz Dertlere yol olsa *** Ayrılık kolay değil Özlerken uzaklardan Her zalim gül dikeni Katlanmak zor olsa da *** Ayrılık kolay değil Özlerken uzaklardan Her zalim gül dikeni Katlanmak zor olsa da *** Ağlama sus ağlama Ağlama dayanamam Ağlama sus ağlama Kahrolur yaşayamam *** Ağlama sus ağlama Ağlama dayanamam Ağlama sus ağlama Kahrolur yaşayamam *** Ayrılık yaşamdan Çekmeden tükenmez ki Gözyaşın yürekteki Yangını söndurmez ki *** Ağlama sus ağlama Ağlama dayanamam Ağlama sus ağlama Kahrolur yaşayamam *** Özledim diyorsun yazdığım mektubumunda Üşüyorum diyorsun bu hasret yağmuruna Gözyaşının izini yazdığın her satırda Diyorsun ki yangın var hasret dolu bağrım Ağlama ağlama sus ağlama