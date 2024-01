Hakan Taşıyan

Dönme ey günahkar ruhum ömrümce yaslı kalsın Yüzüme bahtım kadar gülme Allah aşkına Dönme ki meyhaneler hicrinle suskun kalsın *** İmdadıma gelme Allah aşkına Gelme Allah aşkına Gelme Allah aşkına *** Pınar sesin ömrümün serabında çağlasın Ahvalime dost değil gören o yar ağlasın Bırakta her damlası bin yerimi dağlasın Bırakta her damlası bin yerimi dağlasın Dokunma gözyaşıma silme Allah aşkına *** Dönme ki sevenlere ibret olsun bu beste Duysanda feryadımı bir gün buruk bir seste Titreyen ellerimde belkide son nefeste ne yazıldığını bilme Allah aşkına *** Bilme Allah aşkına Bilme Allah aşkına *** Pınar sesin ömrümün serabında çağlasın Ahvalime dost değil gören o yar ağlasın Bırakta her damlası bin yerimi dağlasın Bırakta her damlası bin yerimi dağlasın Dokunma gözyaşıma silme Allah aşkına