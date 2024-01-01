Hakan Taşıyan

Asrı Gurbet Asrı gurbet harap etti köyümü Bülbül gitti baykuş konmuş Gel hele gel hele Ben ağayım ben paşayım diyenler Kapıları kitlemişler Gel hele gel hele gel hele Ben ağayım ben paşayım diyenler Kapıları kitlemişler Gel hele gel hele kara gözlüm Gel hele de dudu dillim gel hele Bir ev burda bir ev karşıda kalmış Hele bakın bizim eve ne olmuş Kırk senelik ağaç kurumuş kalmış Bizim köy tanınmıyor Gel hele gel hele gel hele Ceylanlara su vermeyen pınarın Taşlarına baykuş konmuş Gel hele gel hele kara gözlüm Gel hele de dudu dillim gel hele Kaynak: Musixmatch Videolar

Ahu Gözlüm Ahu gözlüm yine senden ayrıyam Başım taştan taşa vurup ağlıyam Dertli başa gelen hasret çekilir vay vay *** Yine her gün efkarlıyam gamlıyam vay vay Yine bugün efkarlıyam gamlıyam vay vay *** Felek koymaz gidip yari arıyam Gelen geçen yolculardan soruyam Ne belalı başım varmış gurbette vay vay *** Yine her gün efkarlıyam gamlıyam vay vay Bugün yine efkarlıyam gamlıyam vay vay..

Allah Aşkına Dönme ey günahkar ruhum ömrümce yaslı kalsın Yüzüme bahtım kadar gülme Allah aşkına Dönme ki meyhaneler hicrinle suskun kalsın *** İmdadıma gelme Allah aşkına Gelme Allah aşkına Gelme Allah aşkına *** Pınar sesin ömrümün serabında çağlasın Ahvalime dost değil gören o yar ağlasın Bırakta her damlası bin yerimi dağlasın Bırakta her damlası bin yerimi dağlasın Dokunma gözyaşıma silme Allah aşkına *** Dönme ki sevenlere ibret olsun bu beste Duysanda feryadımı bir gün buruk bir seste Titreyen ellerimde belkide son nefeste ne yazıldığını bilme Allah aşkına *** Bilme Allah aşkına Bilme Allah aşkına *** Pınar sesin ömrümün serabında çağlasın Ahvalime dost değil gören o yar ağlasın Bırakta her damlası bin yerimi dağlasın Bırakta her damlası bin yerimi dağlasın Dokunma gözyaşıma silme Allah aşkına

Davacıyım Kalmadı gönlümde taş üstünde taş Toz duman olmuşum yıkılmışım ben Kalmadı gönlümde taş üstünde taş Toz duman olmuşum yıkılmışım ben Gir de bak gönlüme sanki bir savaş Tanrım bu kulundan davacıyım ben Ben böyle ağlarken o şimdi mutlu Ben yapayalnızken o sevda dolu Delice sevmenin bedeli bu mu Kurtar bu kulundan davacıyım ben Delice sevmenin bedeli bu mu Tanrım bu kulundan davacıyım ben Tanrım bu kulundan davacıyım ben Baharda çiçeksiz bıraktın beni Yağmurda kurutup sararttın beni Baharda çiçeksiz bıraktın beni Yağmurda kurutup sararttın beni Cezasız bırakma böyle zalimi Tanrım bu kulundan davacıyım ben Ben böyle ağlarken o şimdi mutlu Ben yapayalnızken o sevda dolu Delice sevmenin bedeli bu mu Tanrım bu kulundan davacıyım ben Delice sevmenin bedeli bu mu Tanrım bu kulundan davacıyım Tanrım bu kulundan davacıyım

Doktor Çaresiz derdimin sebebi belli Dermanı yaramda arama doktor Çaresiz derdimin sebebi belli Dermanı yaramda arama doktor *** Şifa bulmaz gönlüm senin elinden Boşuna benimle uğraşma doktor Şifa bulmaz gönlüm senin elinden Boşuna benimle uğraşma doktor *** Aşk yarasıdır bu ilaç kapatmaz Verdiğin teselli beni avutmaz Aşk yarasıdır bu ilaç kapatmaz Verdiğin teselli beni avutmaz *** Dermanı yardadır sende bulunmaz Boşuna benimle uğraşma doktor Dermanı yardadır sende bulunmaz Boşuna benimle uğraşma doktor *** Dokunma, dokunma Benim gönül yarama Dokunma doktor *** Dokunma, dokunma Benim gönül yarama Dokunma doktor *** Bedenimde değil kalbimde derdim Tek alışkanlığım bir zalim sevdim Bedenimde değil kalbimde derdim Tek alışkanlığım bir zalim sevdim *** Sen çekil yanımdan sevdiğim gelsin Boşuna zamanı harcama doktor Sen çekil yanımdan sevdiğim gelsin Boşuna zamanı harcama doktor *** Aşk yarasıdır bu ilaç kapatmaz Verdiğin teselli beni avutmaz Aşk yarasıdır bu ilaç kapatmaz Verdiğin teselli beni avutmaz *** Dermanı yardadır sende bulunmaz Boşuna benimle uğraşma doktor Dermanı yardadır sende bulunmaz Boşuna benimle uğraşma doktor *** Dokunma, dokunma Benim gönül yarama Dokunma doktor *** Dokunma, dokunma Benim gönül yarama Dokunma doktor

Gözünü Toprak Doyursun Gözünü toprak doyursun Ne buldun gittin ellere Gözünü toprak doyursun Ne buldun gittin ellere *** Bir gün çok pişman olursun Vururlar yerden yerlere Vururlar yerden yerlere *** Ben sana yar demedim mi Yanımda kal demedim mi Ben sana yar demedim mi Yanımda kal demedim mi *** Canımı al demedim mi Gözünü toprak doyursun Gözünü toprak doyursun *** Canım fedadır canına Gel girme benim kanıma Sultanım ol mekanıma Gözünü toprak doyursun *** Güneş doğmuyor yüzüme Dünya karanlık gözüme Güneş doğmuyor yüzüme Dünya karanlık gözüme *** Duvarlar gelir üstüme Gözünü toprak doyursun Gözünü toprak doyursun *** Ben sana yar demedim mi Yanımda kal demedim mi Ben sana yar demedim mi Yanımda kal demedim mi *** Canımı al demedim mi Gözünü toprak doyursun Gözünü toprak doyursun *** Canım fedadır canına Gel girme benim kanıma Sultanım ol mekanıma Gözünü toprak doyursun *** Canım fedadır canına Gel girme benim kanıma Sultanım ol mekanıma Gözünü toprak doyursun

Hazin Geliyor Hazin geliyor, hazin geliyor Geceler ömrümden Sevinçler derdimden Yaşamak ölmekten hazin geliyor Hazin geliyor, hazin geliyor Geceler ömrümden Sevinçler derdimden Yaşamak ölmekten hazin geliyor *** Kadehler açıyor dostla aramı Kimse dinlemiyor sarhoş dramı Şarkılar deşiyor gönül yaramı Her telden bir başka hüzün geliyor *** Hazin geliyor, hazin geliyor Geceler ömrümden Sevinçler derdimden Yaşamak ölmekten hazin geliyor Hazin geliyor, hazin geliyor Geceler ömrümden Sevinçler derdimden Yaşamak ölmekten hazin geliyor *** Hazin geliyor, hazin geliyor Geceler ömrümden Sevinçler derdimden Yaşamak ölmekten hazin geliyor Hazin geliyor, hazin geliyor Geceler ömrümden Sevinçler derdimden Yaşamak ölmekten hazin geliyor *** Vicdanım elvermez şeytana uysam Ağlarsın kıyamam canıma kıysam Ne zaman bir tren çığlığı duysam İçime elveda sızın geliyor *** Hazin geliyor, hazin geliyor Geceler ömrümden Sevinçler derdimden Yaşamak ölmekten hazin geliyor Hazin geliyor, hazin geliyor Geceler ömrümden Sevinçler derdimden Yaşamak ölmekten hazin geliyor *** Duymuyor ahımı anlamıyor dil Hançeri bağrımdan çekmiyor katil Zalim hasretinden ne bir gün tatil Ne de bir gecelik izin geliyor *** Bir değil bin fırsat geçse elime Seni tenkit etmek düşmez dilime Şu anda aklıma iki kelime Sensiz yaşayamam sözün geliyor

Kime Ne Bu zalim sevdayı ben kendim seçtim Bağrıma bastığım taştan kime ne Bu zalim sevdayı ben kendim seçtim Bağrıma bastığım taştan kime ne *** Uzaktan uzağa ben kendim sevdim İçime döktüğüm yaştan kime ne Uzaktan uzağa ben kendim sevdim İçime döktüğüm yaştan kime ne *** Gönül benim sevda benim Bu yıkılan dünya benim Zehir olsa her nefesin seviyorum Seviyorum kime ne ah Seviyorum kime ne *** Hasretin dağları çökse başıma Yine söz söyletmem büyük aşkıma Hasretin dağları çökse başıma Yine söz söyletmem büyük aşkıma *** Çekilin başımdan Allah aşkına Ben sevdim ben yandım Bundan kime ne *** Çekilin başımdan Allah aşkına Ben sevdim ben yandım Bundan kime ne *** Gönül benim sevda benim Bu yıkılan dünya benim Zehir olsa her nefesin seviyorum Seviyorum kime ne ah Seviyorum kime ne

Nasıl Yıkılmam Yıkılmaz sandılar şu bedenimi Taştan mı yarattı yaradan beni Kader düşman etti sevdiklerimi Ben böyle kaderle nasıl yıkılmam *** Her yüzüme gülen dost yalancıymış En yakınım bile bir yabancıymış Onlar hep misafir gönlüm hancıymış Ben böyle kaderle nasıl yıkılmam Onlar hep misafir gönlüm hancıymış Ben böyle kaderle nasıl yıkılmam Ben böyle kaderle nasıl yıkılmam *** Vurup düşürdüler beni dertlere Kıydılar ömrüme inan boş yere Gül sanıp kanmışım ben dikenlere Ben böyle kaderle nasıl yıkılmam *** Her yüzüme gülen dost yalancıymış En yakınım bile bir yabancıymış Onlar hep misafir gönlüm hancıymış Ben böyle kaderle nasıl yıkılmam Onlar hep misafir gönlüm hancıymış Ben böyle kaderle nasıl yıkılmam Ben böyle kaderle nasıl *** Nasıl yıkılmam, nasıl yıkılmam, nasıl yıkılmam

Sensiz İki Gün Nere gizlendimse aşikar oldum Hedefte gördüler sensiz iki gün Nere gizlendimse aşikar oldum Hedefte gördüler sensiz iki gün *** Dertler avcı oldu ben şikar oldum İnsafsız vurdular sensiz iki gün Dertler avcı oldu ben şikar oldum İnsafsız vurdular sensiz iki gün *** Ayağıma prangalar taktılar Gözlerimi dağladılar yaktılar İki koldan bir alnımdan çaktılar Çarmıha gerdiler sensiz iki gün *** Ayağıma prangalar taktılar Gözlerimi dağladılar yaktılar İki koldan bir alnımdan çaktılar Çarmıha gerdiler sensiz iki gün *** Kaale almadılar dileklerimi Yarasalar emdi iliklerimi Kaale almadılar dileklerimi Yarasalar emdi iliklerimi *** Bükülmez sandığım bileklerimi Kırk yerden kırdılar sensiz iki gün Bükülmez sandığım bileklerimi Kırk yerden kırdılar sensiz iki gün *** Ayağıma prangalar taktılar Gözlerimi dağladılar yaktılar İki koldan bir alnımdan çaktılar Çarmıha gerdiler sensiz iki gün *** Ayağıma prangalar taktılar Gözlerimi dağladılar yaktılar İki koldan bir alnımdan çaktılar Çarmıha gerdiler sensiz iki gün *** Ayağıma prangalar taktılar Gözlerimi dağladılar yaktılar İki koldan bir alnımdan çaktılar Çarmıha gerdiler sensiz iki gün