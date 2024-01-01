Mutluluk Yağmuru Şarkı Sözleri
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Hakan Taşıyan
Mutluluk Yağmuru
-
Beklemezdim inan, senden bunları
Nasıl da yıktın bütün dünyamı
***
Hayallerim yalan oldu rüyalarım kara oldu
Bilmiyorum birtanem bize ne oldu?
***
Ben gidiyorum kal tek başına
Ben gidiyorum yan tek başına
Ben gidiyorum aglatek başına
Ben gidiyorum vefasız
***
Oyalan sözlerine başkası kansın
Benim gibi seninde yüregin yansın
-
Hangi dertten düştün sen bu meyhaneye
Hayat mı sevda mı söyle kemancı
Başka bir şey kesmez acılarımızı
Hicaz mı hüzzam mı çal be kemancı
***
Boşalan kadehe hüznümüz dolsun
Geceye hasretin gölgesi vursun
O zalim sevgili nerdeyse duysun
En garip ne varsa çal be kemancı
***
Zalimi yâr sanıp gönül vermişiz
Vefasız olsa da candan sevmişiz
Nasılsa hasrete hüküm giymişiz
Sabahlar olmasın çal be kemancı
***
Hicaz mı hüzzam mı çal be kemancı
Sabahlar olmasın çal be kemancı
-
-
İçimde bir ateş yanar
Hasretini tattırdın yar
Volkanlara ne gerek var
Yangınlara ne lüzüm var
***
Yüreğimde sen varsın yar
Yaşamışım neye yarar
***
Zaten zehir sensiz yıllar
Yokluğun bir ölümdür yar
***
Denizlere ne gerek var
Yağmurlara ne lüzüm var
Gözlerimde sen varsın yar
Yokluğun bir ölümdür yar
***
Sigaram hep hasret kokar
Duman olur uçarsın yar
Anılara ne gerek var
Resimlere ne lüzüm var
Yüreğimde sen varsın ya
-
Bugün sen gideli yedi yıl oldu
Gözlerim hala yolda
İnsan hep kendine yalan söylüyor
Gidenler dönmez asla
***
Unut sen kalbim unut
İnan ki boşa umut
O tren hiç gelmeyecek ki
Sevda yürek yarasıymış
Sıra dağlar arasıymış o seni hiç sevmeyecek
***
Yorgun gözlerimde cam kırıkları
Gülmeyi haram eder
Çocuk yüreğimde tüm masalları
Öldürdün birer birer
-
Yıllarım ben kadar yorgunmusunuz
Ömrümü nereye uçurursunuz
Peşimden gelmeyin ne olursunuz
Yıllarım yıllarım yorgun yıllarım
***
Ömrümün çok yorgun şu son deminde
Çiçekler açmıyor artık sevgimde
Daha ne duygular gizli gönlümde
Yıllarım yıllarım yorgun yıllarım
***
Beni hep isyankar deli ettiniz
Kendinize esir köle ettiniz
Yalanla dolanla kahır ettiniz
gidin artık bitin zalim yıllarım
***
Ömrüm çok yorgun bu son deminde
Çiçekler açmıyor artık sevgimde
Daha ne duygular gizli gönlümde
Yıllarım yıllarım yorgun yıllarım
-
Zamanı geldi karar ver
Çok geç olmadan karar ver
Ya bitir bu aşkı ya yürüt
Karar ver karar ver
***
Seni ne çok sevdim sen biliyorsun
Kalbim senindir ne bekliyorsun
Seni seviyorum anlamıyorsun
***
Karar ver karar ver zamanı geldi
***
Kalbim sevdi seni mutluluk bekler
Bir insan severse başka ne ister
Ne olur karar ver artık yeter
Kara ver karar ver
Zamanı geldi..
-
Yaşanmıyor hasretinle
Gülmüyor hiç sensiz yüzüm
Hep resmin var ellerimde
Ağlar durur iki gözüm
***
Kastın mı var bu canıma?
Acımazsın hiç halıma
Yetiş artık imdadıma
Neredesin iki gözüm?
***
Kışlar bitti geldi bahar
Hasretimden bağrım yanar
Yuvasına döndü kuşlar
Sen dönmedin iki gözüm
-
Ben bir Yakup idim
Kendi halimda yâr yâr yâr
Ben bir Yakup idim
Kendi halimda yâr yâr yâr
***
Mevla’mın kelamı vardı dilimde
Mevla’mın kelamı vardı dilimde
Kaybettim Yusuf’u
Kenan ilinde yâr yâr yâr
Kaybettim Yusuf’u
Kenan ilinde yâr yâr yâr
***
Ağlar Yakup ağlar Yusuf’um diye
Gitti de gelmedi vah yavrum diye
Ağlar Yakup ağlar Yusuf’um diye
Gitti de gelmedi vah yavrum diye
***
Bir bezirgân geldi üç aylık yoldan yâr yâr yâr
Bir bezirgân geldi üç aylık yoldan yâr yâr yâr
Çıkardı Yusuf’u sevinçle kuyudan
Çıkardı Yusuf’u sevinçle kuyudan
***
Keremkâri kıldı Mısır’a Sultan yâr yâr yâr
Keremkâri kıldı Mısır’a Sultan yâr yâr yâr
***
Ağlar Yakup ağlar Yusuf’um diye
Gitti de gelmedi vah yavrum diye
Ağlar Yakup ağlar Yusuf’um diye
Gitti de gelmedi vah yavrum diye