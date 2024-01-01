Hakan Taşıyan

Ben Unutamam Ölmeyecek aşkımsın sen Bitmeyecek şarkımsın sen Canımdan bir parçamsın sen Sen unutsan ben unutamam *** Ateş olsan yüreğimde Seni benden koparaman Yerin büyük bu kalbimde Sen unutsan ben unutmam Yerin büyük bu kalbimde Sen unutsan ben unutmam *** Sevdan bitmez asla bende Hatıran var her bir yerde İnan gönlüm hâlâ sende Sen unutsan ben unutmam *** Unutamam unutamam Sen unutsan ben unutmam Yerin büyük bu kalbimde Sen unutsan ben unutmam *** Ölmeyecek askımsın sen Bitmeyecek şarkımsın sen Canımdan bir parçamsın sen Sen unutsan ben unutmam Canımdan bir parçamsın sen Sen unutsan ben unutmam *** Sevdan bitmez asla bende Hatıran var her bir yerde İnan gönlüm hâlâ sende Sen unutsan ben unutmam *** Unutamam unutamam Sen unutsan ben unutmam Yerin büyük bu kalbimde Sen unutsan ben unutmam

Cezam Bitmiyor Gökyüzü maviydi siyaha dönmüş ay çoktan kaybolmuş güneş küçülmüş Duvarlar gözlerim gibi nemlenmiş aglarken gülmeyi unuttum gitti *** Geçmiyor içerde zaman geçmiyor bir günün üstüne Günlerdevrilmiyor Ziyaret desen kimsem gelmiyor kaç yıldır burdayım saymadım gitti *** Sararmış mektuplar hiç okunmuyor sigaram o eski tadı vermiyor Ziyaret deseler kimsem gelmiyor kaç yıldır burdayım saymadım Gitti *** Nekadar davacı olsam kaderden zaten bundan sonra hayır yok Benden Bildigim bir şey var oda ölmeden dört duvar içinde kayboldum Gitti

Gel De Bana Sor Taş olsa çatlardı dayanamazdı Bu kadar acıya katlanamazdı Belkide bukadar yaşayamazdı Nasıl yaşıyorum gelde bana sor *** Bir yanda şansızlık bira yanda hasret Bir yanda yalnızlık biryanda gurbet *** Yinede kimseye etmedim minnet Nasıl yaşıyorum gelde bana sor *** Kolaymı bir ömür hergün kahrolmak Kolaymı bukadar derdi taşımak Zorum agidiyor böyle yaşamak Nasıl yaşıyorum gelde bana sor

Geleceği Yok Onun Halimi alem gördü Göreceği yok onun Gün oldu devran döndü Geleceği yok onun Gün oldu devran döndü Döneceği yok onun *** Ağlama gözlerim boşa Yazıktır döktüğün yaşa Yarin kalbi benzer taşa Geleceği yok onun Seveceği yok onun *** Ağlama gözlerim boşa Yazıktır döktüğün yaşa Yarin kalbi benzer taşa Seveceği yok onun Geleceği yok onun *** Beni güldürdü ele Ömrü döndürdü sele Mahşer gününde bile Geleceği yok onun Mahşer gününde bile Geleceği yok onun *** Ağlama gözlerim boşa Yazıktır döktüğün yaşa Yarin kalbi benzer taşa Geleceği yok onun Seveceği yok onun *** Ağlama gözlerim boşa Yazıktır döktüğün yaşa Yarin kalbi benzer taşa Geleceği yok onun Seveceği yok onun *** Ağlama gözlerim boşa Yazıktır döktüğün yaşa Yarin kalbi benzer taşa Geleceği yok onun Seveceği yok onun

Gerçek Aşkın Yeri Yok Hiç kimsede gerçek aşkın yeri yok Kimi görsen kimi sorsan derdi çok Bu hayatta bize göre sevgi yok Vazgeç gonul sen bu tatlı sevdadan *** Zor bulursun şu dünyada dengini *** Sevdi sanır kaptırırsın kalbini Birgün olur naza çeker kendini Vazgeç gönül sen bu tatlı sevdadan *** Kime teslim edersin şu canını Kanat yapar sonra gönül yaranı Ateş sarar benim dörtbir yanımı Vazgeç gonul sen bu tatlı sevdadan

Gülmek Benim Neyime Haydi biraz gül diyorlar gülmek benim neyime Ne haldeyim bilmiyorlar gülmek benim neyime Bir dikili taşın mı var *** Çilesiz bir başım mı var *** Yarim,dostum,eşim mi var *** Gülmek benim neyime Anamı mı var,babam mı var,evim mi var,yuvan mı var Sanki mutlu dünyam mı var Gülmek benim neyime *** Bir dikili taşım mı var Çilesiz bir başım mı var Yarim,dostum eşim mi var Gülmek benim neyime

Güz Gülleri İnanki ağlamadım Hüzünlüyüm sadece İnanki ağlamadım Hüzünlüyüm sadece Gözlerimdeki yaşlar çığ gibi Yağar böyle her gece *** Gözlerimdeki yaşlar çığ gibi Yağar böyle her gece Güz gülleri gibiyim Hiç bahar yaşamadım Güz gülleri gibiyim Hiç bahar yaşamadım Ya sevmeyi bilmedim yıllarca Ya sevince geç kaldım Ya sevmeyi bilmedim yıllarca Ya sevince geç kaldım *** Şimdi delicesine Sevmek istesem bile Şimdi delicesine Sevmek istesem bile Sonbahar sisi çökmüş üstüme Sevincim buruk yine Sonbahar sisi çökmüş üstüme Sevincim buruk yine *** Güz gülleri gibiyim Hiç bahar yaşamadım Güz gülleri gibiyim Hiç bahar yaşamadım Ya sevmeyi bilmedim yıllarca Ya sevince geç kaldım Ya sevmeyi bilmedim yıllarca Ya sevince geç kaldım

Layık Değilim Harcadım kendimi aşk için her an Ben böyle sevgiye layık değilim Sevipte mutluluk duymadım bir an Ben böyle kadere layık değilim *** Söyle bu kadar kim candan sevdi Derbeder ettin beni çilem bitmedi Bu dünyada her dert başıma geldi Ben böyle kadere layık değilim *** Beklemem yolunu gelmezsen gelme İstemem o sevgini sevmezsen sevme Kederimden ölsem de bir ümit verme Ben böyle kadere layık değilim *** Beklemem yolunu gelmezsen gelme İstemem o sevgini sevmezsen sevme Kederimden ölsem de bir ümit verme Ben böyle kadere layık değilim *** Bende akıl takat sabır kalmadı Sevecen kalbim oyun oynadı Yalana günaha kine doymadın Ben böyle kadere layık değilim *** Söyle bu kadar kim candan sevdi Derbeder ettin beni çilem bitmedi Bu dünyada her dert başıma geldi Ben böyle kadere layık değilim *** Beklemem yolunu gelmezsen gelme İstemem o sevgini sevmezsen sevme Kederimden ölsem de bir ümit verme Ben böyle kadere layık değilim *** Beklemem yolunu gelmezsen gelme İstemem o sevgini sevmezsen sevme Kederimden ölsem de bir ümit verme Ben böyle kadere layık değilim

Sen Deli Misin Şüphen varsa bu sevdamdan al hançeri vur bağrımdan Ayrılırmı et tırnaktan sen delimisin *** Yüreğime kanım ile seni yazdım hece hece Bu sevdanın uğruna ben can verırım seve seve Seviyorum seviyorum yalanım yokki Seviyorum seviyorum başkası yokki Aklına bile getirme düşünme bile sen deli misin? *** Hepsi yalan kim nederse bana güven beni dinle Benim gönlüm yalnız sende sen deli misin?

Sen Uyurken Gideceğim Sen uyurken gideceğim Bunun başka yok çaresi Sen uyurken gideceğim Bunun başka yok çaresi *** İstemezdim böyle bitsin Aşkımızın son gecesi İstemezdim böyle bitsin Aşkımızın son gecesi *** Uyanırsan dayanamam Bırakamam yoksa seni Uyanırsan dayanamam Bırakamam yoksa seni *** Sen uyurken gideceğim Bunun başka yok çaresi Sen uyurken gideceğim Bunun başka yok çaresi Sen uyurken gideceğim Bunun başka yok çaresi *** Kapıdan bi çıkabilsem Seni kalpten atabilsem Kapıdan bi çıkabilsem Seni kalpten atabilsem *** Gözlerime hiç bakmadan Köşeyi bi dönebilsem Gözlerime hiç bakmadan Köşeyi bi dönebilsem *** Uyanırsan dayanamam Bırakamam yoksa seni Uyanırsan dayanamam Bırakamam yoksa seni *** Sen uyurken gideceğim Bunun başka yok çaresi Sen uyurken gideceğim Bunun başka yok çaresi Sen uyurken gideceğim Bunun başka yok çaresi

Utan Utan utan verdiğin o sözlerden Ettiğin yeminlerden utan utan Utan utan nerde büyük aşkımız Hani mutlu dünyamız utan utan *** Artık arama beni çekil git hayatımdan Ne ara ne sor beni Eğer biraz insansan utan *** Utan utan insanlığından utan Acılar hasretler bu aşkta bana kalan *** Verdiğin o sözlerden ettiğin yeminlerden utan Nerde büyük aşkımız hani mutlu dünyamız Utan utan utan..