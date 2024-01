Hakan Taşıyan

Ölmeyecek aşkımsın sen Bitmeyecek şarkımsın sen Canımdan bir parçamsın sen Sen unutsan ben unutamam *** Ateş olsan yüreğimde Seni benden koparaman Yerin büyük bu kalbimde Sen unutsan ben unutmam Yerin büyük bu kalbimde Sen unutsan ben unutmam *** Sevdan bitmez asla bende Hatıran var her bir yerde İnan gönlüm hâlâ sende Sen unutsan ben unutmam *** Unutamam unutamam Sen unutsan ben unutmam Yerin büyük bu kalbimde Sen unutsan ben unutmam *** Ölmeyecek askımsın sen Bitmeyecek şarkımsın sen Canımdan bir parçamsın sen Sen unutsan ben unutmam Canımdan bir parçamsın sen Sen unutsan ben unutmam *** Sevdan bitmez asla bende Hatıran var her bir yerde İnan gönlüm hâlâ sende Sen unutsan ben unutmam *** Unutamam unutamam Sen unutsan ben unutmam Yerin büyük bu kalbimde Sen unutsan ben unutmam

İnanki ağlamadım Hüzünlüyüm sadece İnanki ağlamadım Hüzünlüyüm sadece Gözlerimdeki yaşlar çığ gibi Yağar böyle her gece *** Gözlerimdeki yaşlar çığ gibi Yağar böyle her gece Güz gülleri gibiyim Hiç bahar yaşamadım Güz gülleri gibiyim Hiç bahar yaşamadım Ya sevmeyi bilmedim yıllarca Ya sevince geç kaldım Ya sevmeyi bilmedim yıllarca Ya sevince geç kaldım *** Şimdi delicesine Sevmek istesem bile Şimdi delicesine Sevmek istesem bile Sonbahar sisi çökmüş üstüme Sevincim buruk yine Sonbahar sisi çökmüş üstüme Sevincim buruk yine *** Güz gülleri gibiyim Hiç bahar yaşamadım Güz gülleri gibiyim Hiç bahar yaşamadım Ya sevmeyi bilmedim yıllarca Ya sevince geç kaldım Ya sevmeyi bilmedim yıllarca Ya sevince geç kaldım

Harcadım kendimi aşk için her an Ben böyle sevgiye layık değilim Sevipte mutluluk duymadım bir an Ben böyle kadere layık değilim *** Söyle bu kadar kim candan sevdi Derbeder ettin beni çilem bitmedi Bu dünyada her dert başıma geldi Ben böyle kadere layık değilim *** Beklemem yolunu gelmezsen gelme İstemem o sevgini sevmezsen sevme Kederimden ölsem de bir ümit verme Ben böyle kadere layık değilim *** Beklemem yolunu gelmezsen gelme İstemem o sevgini sevmezsen sevme Kederimden ölsem de bir ümit verme Ben böyle kadere layık değilim *** Bende akıl takat sabır kalmadı Sevecen kalbim oyun oynadı Yalana günaha kine doymadın Ben böyle kadere layık değilim *** Söyle bu kadar kim candan sevdi Derbeder ettin beni çilem bitmedi Bu dünyada her dert başıma geldi Ben böyle kadere layık değilim *** Beklemem yolunu gelmezsen gelme İstemem o sevgini sevmezsen sevme Kederimden ölsem de bir ümit verme Ben böyle kadere layık değilim *** Beklemem yolunu gelmezsen gelme İstemem o sevgini sevmezsen sevme Kederimden ölsem de bir ümit verme Ben böyle kadere layık değilim