Hakan Taşıyan

Cemrem Sen benim ilk göz ağrımsın hayatımsın Sen canımsın sakın başın eğilmesin sen Üzülme güzel cemrem azmışız ha çokmuşuz Ha açmısız ha tokmuşuz bir varmışız *** Bir yokmuşuz caney caney can kurban hey Dünya hali nazlı cemrem *** Sen benim ilk göz ağrımsın hayatımsın Sen canımsın sakın başın eğilmesin sen *** Üzülme güzel cemrem azmışız ha çokmuşuz Ha açmısız ha tokmuşuz bir varmışız Bir yokmuşuz caney caney can kurban hey Dünya hali nazlı cemrem

Bir Seni Bitiremedim Sıradan bir gün gibiydi Nereden bilirdim? Dağıttın beni Sen bir bakışta *** Elimi ilk tuttuğunda Laf lafı açtığında Götürdün beni Çok uzaklara *** Hangi gece başladım, saate hiç bakmadım Bir şarkı seçtim sana, dinlettim telefonda İçiyorum yine yalnız, çaresizim, yapayalnız İçiyorum yine yalnız, çaresizim, yapayalnız *** Bak, şimdi ne oldu Kadehim boş, bu son sigara Bir seni bitiremedim İçimdesin kadeh kadeh, duman duman *** Bak, şimdi ne oldu Kadehim boş, bu son sigara Bir seni bitiremedim İçimdesin kadeh kadeh, duman duman *** Sıradan bir gün gibiydi, nereden bilirdim? Dağıttın beni sen bir bakışta Elimi ilk tuttuğunda, laf lafı açtığında Götürdün beni çok uzaklara *** Hangi gece başladım, saate hiç bakmadım Bir şarkı seçtim sana, dinlettim telefonda İçiyorum yine yalnız, çaresizim, yapayalnız İçiyorum yine yalnız, çaresizim, yapayalnız *** Bak, şimdi ne oldu Kadehim boş, bu son sigara Bir seni bitiremedim İçimdesin kadeh kadeh, duman duman *** Bak, şimdi ne oldu Kadehim boş, bu son sigara Bir seni bitiremedim İçimdesin kadeh kadeh, duman duman *** Bak, şimdi ne oldu Kadehim boş, bu son sigara Bir seni bitiremedim İçimdesin kadeh kadeh, duman duman

Can Evimden Vurdular Can evimden vurdularda attılar yere Nasıl isyan etmem anaaam böyle kadeeere Çok acılar sığdırdımda kısa ömüre Dedim anam anam anaaaam kanaryaaaalaar. Kendine yanıyom ben bu sıralar. *** Başım bağlı gidem anm yüce dağlara Selam olsun bizden giden doslara Çilelerle geldik anam biz bu çağlara Dedim anam anam anaaaam kanaryaaaalaar. Kendine yanıyom ben bu sıralar.

Karşılıksız Sevenler Son günlerde halini beğenmiyorum senin Benden birşey gizliyor yere bakan gözlerin Karşılıksız sevenler hiç mesut olmaz derler Derdini söylüyemenler dermanını bulamazlar derler Sende aşık halleri saklama hiç boşuna Sevmekten korkuyordun işte geldi başına

Sen Bilmiyordun Sen beni üzüyor incitiyordun Ben sana kırgındım sen bilmiyordun Kalbimi kırıyor acıtıyordun Ben sana dargındım sen bilmiyordun *** Sen benim uykumu kahreden korkum Sen zehir zemberek sen zehir zakkum Sen benim cezamdın ben sana mahkum Ben sana sürgündüm sen bilmiyordun *** Sen bana günahtın sen bana yasak Helale uzaktı düştüğüm tuzak Ben sana tutkundum ben sana tutsak Ben sana sürgündüm sen bilmiyordun

Yaralı Ceylanım Amman yare, amman yare Nedir bu derde çare *** Yarali ceylanim senden baskasina Gönül vermem Elin meslediği gülden ol bu cani Sana vermem *** Yandi yürek yana yana Savur külün döne döne Soğumadan elde kina Zülfün telin yere sermem *** Amman yare, amman yare Hey pir ver bu derde çare *** Bir ok düstü yaralandim Dost elinden parelendim Dar günümde karalandim Dil lal olur seni yermem

Yastayım İstanbul Yastayım İstanbul ışıkları söndür Bugün aşkımızın bittiği gündür Bugün aşkımızın bittiği gündür *** Ayrıldı ellerimiz köşe başında Ağlayan gözleri kaldı aklımda Yok artık birtanem şimdi yanımda Yastayım istanbul ışıkları söndür Bugün aşkımızın bittiği gündür Biliyorum çok zor unutacağım Uykusuz gecelere alışacağım Allahım ben onsuz çıldıracağım *** Yastayım İstanbul ışıkları söndür Bugün aşkımızın bittiği gündür *** Ne güzel gülüşü bakışı vardı Bakarken gönlümü yakışı vardı Geride bir resim bir yüzük kaldı Yastayım istanbul ışıkları söndür Bugün aşkımızın bittiği gündür Biliyorum çok zor unutacağım Uykusuz gecelere alışacağım Allahım ben onsuz çıldıracağım *** Yastayım İstanbul ışıkları söndür Bugün aşkımızın bittiği gündür

Ben Yaralı Birisiyim Yasak koydum bu gönlüme Ben bir aşkın esiriyim Dokunma hiç yüreğime Ben yaralı birisiyim *** Benden hayır gelmez sana Zaten sevmek haram bana Ne olursun git yoluna Ben yaralı birisiyim Hayali var gözlerimde Kor ateşler içindeyim Ne olusun git yoluna Ben yaralı birisiyim

Güzel Ne Güzel Olmuşsun Güzel ne güzel olmuşsun Görülmeyi görülmeyi Siyah zülfün halkalanmış Örülmeyi örülmeyi *** Benim yarim bana küsmüş Gayri sözün benden kesmiş *** Zülüflerin göze dökmüş Sevilmeyi sevilmeyi *** Seyirttim ardından gittim Eğildim yüzünden öptüm Adın bilirdim unuttum Çağırmayı çağırmayı *** Güzel ne güzel olmuşsun Görülmeyi görülmeyi Siyah zülfün halkalanmış Örülmeyi örülmeyi

Sevda Sokağı Anladım sonu yok seninle olmanın Mutluluk masalmış anladım Yandığım gözlerin kandığım sözlerin Aşkında yalanmış anladım Yandığım gözlerin kandığım sözlerin Aşkında yalanmış anladım *** Bundan sonra bir daha bir daha asla Geçme sevda sokağından üzülürsün Ben yokum buralarda gidiyorum uzaklara Şehir soğuk şehir karlı üşütürsün *** Bundan sonra bir daha bir daha asla Geçme sevda sokağından üzülürsün Ben yokum buralarda gidiyorum uzaklara Şehir soğuk şehir karlı üşütürsün *** Sana gelmekten yoruldu yüreğim Bir ömür tükettim yoluna Sabırla sitemle avuttum kendimi İnancım kalmadı yarına Sabırla sitemle avuttum kendimi İnancım kalmadı yarına *** Bundan sonra bir daha bir daha asla Geçme sevda sokağından üzülürsün Ben yokum buralarda gidiyorum uzaklara Şehir soğuk şehir karlı üşütürsün *** Bundan sonra bir daha bir daha asla Geçme sevda sokağından üzülürsün Ben yokum buralarda gidiyorum uzaklara Şehir soğuk şehir karlı üşütürsün *** Bundan sonra bir daha bir daha asla Geçme sevda sokağından üzülürsün Ben yokum buralarda gidiyorum uzaklara Şehir soğuk şehir karlı üşütürsün