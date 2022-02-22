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Hakan Taşıyan

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01

Gönül Ne Yapsın

02

Kıymetini Bilemedim

03

Niğde Bağları

04

Seni Beklerim

05

Seni Benden Ayıranlar

... KAPAT
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Albümler

Mutluluk Yağmuru Hakan Taşıyan

Türkülerle Hakan Taşıyan

Hakan Taşıyan 2003 Hakan Taşıyan

Mor Hicranlar Hakan Taşıyan

Güz Gülleri Hakan Taşıyan

A Canım Hakan Taşıyan

Gözün Sevem Hakan Taşıyan

Sensiz İki Gün Hakan Taşıyan

Hesabım Bitmedi Hakan Taşıyan

Çalma Listeleri

Kararsız | Arabesk Müzik

Kararsız | Arabesk Müzik

Kendinle Kal | Arabesk Müzik

Kendinle Kal | Arabesk Müzik

Kalp Kırıkları | Arabesk Müzik

Kalp Kırıkları | Arabesk Müzik

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