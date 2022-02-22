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Hakan Taşıyan
Hakan Taşıyan
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Gönül Ne Yapsın
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02
Kıymetini Bilemedim
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03
Niğde Bağları
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04
Seni Beklerim
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05
Seni Benden Ayıranlar
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