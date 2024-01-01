Hakan Taşıyan

-
Çaresiz derdimin sebebi belli
Dermanı yaramda arama doktor
Çaresiz derdimin sebebi belli
Dermanı yaramda arama doktor
***
Şifa bulmaz gönlüm senin elinden
Boşuna benimle uğraşma doktor
Şifa bulmaz gönlüm senin elinden
Boşuna benimle uğraşma doktor
***
Aşk yarasıdır bu ilaç kapatmaz
Verdiğin teselli beni avutmaz
Aşk yarasıdır bu ilaç kapatmaz
Verdiğin teselli beni avutmaz
***
Dermanı yardadır sende bulunmaz
Boşuna benimle uğraşma doktor
Dermanı yardadır sende bulunmaz
Boşuna benimle uğraşma doktor
***
Dokunma, dokunma
Benim gönül yarama
Dokunma doktor
***
Dokunma, dokunma
Benim gönül yarama
Dokunma doktor
***
Bedenimde değil kalbimde derdim
Tek alışkanlığım bir zalim sevdim
Bedenimde değil kalbimde derdim
Tek alışkanlığım bir zalim sevdim
***
Sen çekil yanımdan sevdiğim gelsin
Boşuna zamanı harcama doktor
Sen çekil yanımdan sevdiğim gelsin
Boşuna zamanı harcama doktor
***
Aşk yarasıdır bu ilaç kapatmaz
Verdiğin teselli beni avutmaz
Aşk yarasıdır bu ilaç kapatmaz
Verdiğin teselli beni avutmaz
***
Dermanı yardadır sende bulunmaz
Boşuna benimle uğraşma doktor
Dermanı yardadır sende bulunmaz
Boşuna benimle uğraşma doktor
***
Dokunma, dokunma
Benim gönül yarama
Dokunma doktor
***
Dokunma, dokunma
Benim gönül yarama
Dokunma doktor
-
Ahu gözlüm yine senden ayrıyam
Başım taştan taşa vurup ağlıyam
Dertli başa gelen hasret çekilir vay vay
***
Yine her gün efkarlıyam gamlıyam vay vay
Yine bugün efkarlıyam gamlıyam vay vay
***
Felek koymaz gidip yari arıyam
Gelen geçen yolculardan soruyam
Ne belalı başım varmış gurbette vay vay
***
Yine her gün efkarlıyam gamlıyam vay vay
Bugün yine efkarlıyam gamlıyam vay vay..
-
Dönme ey günahkar ruhum ömrümce yaslı kalsın
Yüzüme bahtım kadar gülme Allah aşkına
Dönme ki meyhaneler hicrinle suskun kalsın
***
İmdadıma gelme Allah aşkına
Gelme Allah aşkına
Gelme Allah aşkına
***
Pınar sesin ömrümün serabında çağlasın
Ahvalime dost değil gören o yar ağlasın
Bırakta her damlası bin yerimi dağlasın
Bırakta her damlası bin yerimi dağlasın
Dokunma gözyaşıma silme Allah aşkına
***
Dönme ki sevenlere ibret olsun bu beste
Duysanda feryadımı bir gün buruk bir seste
Titreyen ellerimde belkide son nefeste
ne yazıldığını bilme Allah aşkına
***
Bilme Allah aşkına
Bilme Allah aşkına
***
Pınar sesin ömrümün serabında çağlasın
Ahvalime dost değil gören o yar ağlasın
Bırakta her damlası bin yerimi dağlasın
Bırakta her damlası bin yerimi dağlasın
Dokunma gözyaşıma silme Allah aşkına
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Asrı gurbet harap etti köyümü
Bülbül gitti baykuş konmuş
Gel hele gel hele
Ben ağayım ben paşayım diyenler
Kapıları kitlemişler
Gel hele gel hele gel hele
Ben ağayım ben paşayım diyenler
Kapıları kitlemişler
Gel hele gel hele kara gözlüm
Gel hele de dudu dillim gel hele
Bir ev burda bir ev karşıda kalmış
Hele bakın bizim eve ne olmuş
Kırk senelik ağaç kurumuş kalmış
Bizim köy tanınmıyor
Gel hele gel hele gel hele
Ceylanlara su vermeyen pınarın
Taşlarına baykuş konmuş
Gel hele gel hele kara gözlüm
Gel hele de dudu dillim gel hele
Kaynak: Musixmatch
Videolar
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Kalmadı gönlümde taş üstünde taş
Toz duman olmuşum yıkılmışım ben
Kalmadı gönlümde taş üstünde taş
Toz duman olmuşum yıkılmışım ben
Gir de bak gönlüme sanki bir savaş
Tanrım bu kulundan davacıyım ben
Ben böyle ağlarken o şimdi mutlu
Ben yapayalnızken o sevda dolu
Delice sevmenin bedeli bu mu
Kurtar bu kulundan davacıyım ben
Delice sevmenin bedeli bu mu
Tanrım bu kulundan davacıyım ben
Tanrım bu kulundan davacıyım ben
Baharda çiçeksiz bıraktın beni
Yağmurda kurutup sararttın beni
Baharda çiçeksiz bıraktın beni
Yağmurda kurutup sararttın beni
Cezasız bırakma böyle zalimi
Tanrım bu kulundan davacıyım ben
Ben böyle ağlarken o şimdi mutlu
Ben yapayalnızken o sevda dolu
Delice sevmenin bedeli bu mu
Tanrım bu kulundan davacıyım ben
Delice sevmenin bedeli bu mu
Tanrım bu kulundan davacıyım
Tanrım bu kulundan davacıyım
-
Gözünü toprak doyursun
Ne buldun gittin ellere
Gözünü toprak doyursun
Ne buldun gittin ellere
***
Bir gün çok pişman olursun
Vururlar yerden yerlere
Vururlar yerden yerlere
***
Ben sana yar demedim mi
Yanımda kal demedim mi
Ben sana yar demedim mi
Yanımda kal demedim mi
***
Canımı al demedim mi
Gözünü toprak doyursun
Gözünü toprak doyursun
***
Canım fedadır canına
Gel girme benim kanıma
Sultanım ol mekanıma
Gözünü toprak doyursun
***
Güneş doğmuyor yüzüme
Dünya karanlık gözüme
Güneş doğmuyor yüzüme
Dünya karanlık gözüme
***
Duvarlar gelir üstüme
Gözünü toprak doyursun
Gözünü toprak doyursun
***
Ben sana yar demedim mi
Yanımda kal demedim mi
Ben sana yar demedim mi
Yanımda kal demedim mi
***
Canımı al demedim mi
Gözünü toprak doyursun
Gözünü toprak doyursun
***
Canım fedadır canına
Gel girme benim kanıma
Sultanım ol mekanıma
Gözünü toprak doyursun
***
Canım fedadır canına
Gel girme benim kanıma
Sultanım ol mekanıma
Gözünü toprak doyursun
-
Hazin geliyor, hazin geliyor
Geceler ömrümden
Sevinçler derdimden
Yaşamak ölmekten hazin geliyor
Hazin geliyor, hazin geliyor
Geceler ömrümden
Sevinçler derdimden
Yaşamak ölmekten hazin geliyor
***
Kadehler açıyor dostla aramı
Kimse dinlemiyor sarhoş dramı
Şarkılar deşiyor gönül yaramı
Her telden bir başka hüzün geliyor
***
Hazin geliyor, hazin geliyor
Geceler ömrümden
Sevinçler derdimden
Yaşamak ölmekten hazin geliyor
Hazin geliyor, hazin geliyor
Geceler ömrümden
Sevinçler derdimden
Yaşamak ölmekten hazin geliyor
***
Hazin geliyor, hazin geliyor
Geceler ömrümden
Sevinçler derdimden
Yaşamak ölmekten hazin geliyor
Hazin geliyor, hazin geliyor
Geceler ömrümden
Sevinçler derdimden
Yaşamak ölmekten hazin geliyor
***
Vicdanım elvermez şeytana uysam
Ağlarsın kıyamam canıma kıysam
Ne zaman bir tren çığlığı duysam
İçime elveda sızın geliyor
***
Hazin geliyor, hazin geliyor
Geceler ömrümden
Sevinçler derdimden
Yaşamak ölmekten hazin geliyor
Hazin geliyor, hazin geliyor
Geceler ömrümden
Sevinçler derdimden
Yaşamak ölmekten hazin geliyor
***
Duymuyor ahımı anlamıyor dil
Hançeri bağrımdan çekmiyor katil
Zalim hasretinden ne bir gün tatil
Ne de bir gecelik izin geliyor
***
Bir değil bin fırsat geçse elime
Seni tenkit etmek düşmez dilime
Şu anda aklıma iki kelime
Sensiz yaşayamam sözün geliyor
-
Bu zalim sevdayı ben kendim seçtim
Bağrıma bastığım taştan kime ne
Bu zalim sevdayı ben kendim seçtim
Bağrıma bastığım taştan kime ne
***
Uzaktan uzağa ben kendim sevdim
İçime döktüğüm yaştan kime ne
Uzaktan uzağa ben kendim sevdim
İçime döktüğüm yaştan kime ne
***
Gönül benim sevda benim
Bu yıkılan dünya benim
Zehir olsa her nefesin seviyorum
Seviyorum kime ne ah
Seviyorum kime ne
***
Hasretin dağları çökse başıma
Yine söz söyletmem büyük aşkıma
Hasretin dağları çökse başıma
Yine söz söyletmem büyük aşkıma
***
Çekilin başımdan Allah aşkına
Ben sevdim ben yandım
Bundan kime ne
***
Çekilin başımdan Allah aşkına
Ben sevdim ben yandım
Bundan kime ne
***
Gönül benim sevda benim
Bu yıkılan dünya benim
Zehir olsa her nefesin seviyorum
Seviyorum kime ne ah
Seviyorum kime ne
-
Yıkılmaz sandılar şu bedenimi
Taştan mı yarattı yaradan beni
Kader düşman etti sevdiklerimi
Ben böyle kaderle nasıl yıkılmam
***
Her yüzüme gülen dost yalancıymış
En yakınım bile bir yabancıymış
Onlar hep misafir gönlüm hancıymış
Ben böyle kaderle nasıl yıkılmam
Onlar hep misafir gönlüm hancıymış
Ben böyle kaderle nasıl yıkılmam
Ben böyle kaderle nasıl yıkılmam
***
Vurup düşürdüler beni dertlere
Kıydılar ömrüme inan boş yere
Gül sanıp kanmışım ben dikenlere
Ben böyle kaderle nasıl yıkılmam
***
Her yüzüme gülen dost yalancıymış
En yakınım bile bir yabancıymış
Onlar hep misafir gönlüm hancıymış
Ben böyle kaderle nasıl yıkılmam
Onlar hep misafir gönlüm hancıymış
Ben böyle kaderle nasıl yıkılmam
Ben böyle kaderle nasıl
***
Nasıl yıkılmam, nasıl yıkılmam, nasıl yıkılmam
-
Nere gizlendimse aşikar oldum
Hedefte gördüler sensiz iki gün
Nere gizlendimse aşikar oldum
Hedefte gördüler sensiz iki gün
***
Dertler avcı oldu ben şikar oldum
İnsafsız vurdular sensiz iki gün
Dertler avcı oldu ben şikar oldum
İnsafsız vurdular sensiz iki gün
***
Ayağıma prangalar taktılar
Gözlerimi dağladılar yaktılar
İki koldan bir alnımdan çaktılar
Çarmıha gerdiler sensiz iki gün
***
Ayağıma prangalar taktılar
Gözlerimi dağladılar yaktılar
İki koldan bir alnımdan çaktılar
Çarmıha gerdiler sensiz iki gün
***
Kaale almadılar dileklerimi
Yarasalar emdi iliklerimi
Kaale almadılar dileklerimi
Yarasalar emdi iliklerimi
***
Bükülmez sandığım bileklerimi
Kırk yerden kırdılar sensiz iki gün
Bükülmez sandığım bileklerimi
Kırk yerden kırdılar sensiz iki gün
***
Ayağıma prangalar taktılar
Gözlerimi dağladılar yaktılar
İki koldan bir alnımdan çaktılar
Çarmıha gerdiler sensiz iki gün
***
Ayağıma prangalar taktılar
Gözlerimi dağladılar yaktılar
İki koldan bir alnımdan çaktılar
Çarmıha gerdiler sensiz iki gün
***
Ayağıma prangalar taktılar
Gözlerimi dağladılar yaktılar
İki koldan bir alnımdan çaktılar
Çarmıha gerdiler sensiz iki gün
-
Vurun, vurun beni öldürün
Zaten yaşamıyorum onsuz yapamıyorum vurun
***
Ölümden de beter inan sensiz olmak daha acı
Dayanılmaz hasretinden ecel bile daha tatlı
Hayal ederim bakıp maziye dalıp giderim her an
Mutlu günlere ağlarım yanarım, ağlarım yanarım
***
Çekilmeyen dertlerime dağlar kadar hasretime
Hiç gülmeyen bu kaderime ağlarım yanarım, ağlarım yanarım
***
İnan benim tek aşkımsın öncesi yok sonrası yok
Eğer sensiz olacaksam yaşamamın anlamı yok
Hayal ederim bakıp maziye dalıp giderim her an
Mutlu günlere ağlarım yanarım, ağlarım yanarım
***
Çekilmeyen dertlerime dağlar kadar hasretime
Hiç gülmeyen bu kaderime ağlarım yanarım, ağlarım yanarım
***
Çekilmeyen dertlerime dağlar kadar hasretime
Hiç gülmeyen bu kaderime ağlarım, ağlarım, ağlarım