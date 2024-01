Hakan Taşıyan

Kim derdi böyle olur diye Geçen zamanlar hep kayıp Yazık değil mi bize Bütün bu yaptıkların çok ayıp Yalan mı yalan mı yalan mı yalan *** Sen zaten isteseydin Başkaydı şu an dünya Gerçeklerin peşinde Paramparça her rüya *** Sayıp sövsem sana Ağzım dolu doya doya Yazık sen de kayboldun Kendi batağında *** Sen zaten isteseydin Başkaydı şu an dünya Gerçeklerin peşinde Paramparça her rüya *** Sayıp sövsem sana Ağzım dolu doya doya Yazık sen de kayboldun Kendi batağında *** Kim derdi böyle olur diye Geçen zamanlar hep kayıp Yazık değil mi bize Bütün bu yaptıkların çok ayıp Yalan mı yalan mı yalan mı yalan *** Sen zaten isteseydin Başkaydı şu an dünya Gerçeklerin peşinde Paramparça her rüya *** Sayıp sövsem sana Ağzım dolu doya doya Yazık sen de kayboldun Kendi batağında *** Sen zaten isteseydin Başkaydı şu an dünya Gerçeklerin peşinde Paramparça her rüya *** Sayıp sövsem sana Ağzım dolu doya doya Yazık sen de kayboldun Kendi batağında *** Sen zaten isteseydin Başkaydı şu an dünya Gerçeklerin peşinde Paramparça her rüya *** Sayıp sövsem sana Ağzım dolu doya doya Yazık sen de kayboldun Kendi batağında