Hakan Taşıyan

Geç olmadan gel Geç olmadan gel gel gel gel Sensiz kiyarim bu canim'a Geç olmadan gel geç olmadan gel *** Bilmiyorum ne haldeyim Dertler dolu seferdeyim Harab olmuş firaneyim yikilmadan gel geç olmadan gel *** Sensin benim can yoldaşim ekmeyimsin suyum aşim Sensin benim can yoldaşim ekmeyimsin suyum aşim Yilan kaslim ceylan gozlum Yilan kaslim ceylan gozlum *** Geç olmadan gel gel yikilmadan gel Geç olmadan gel gel yikilmadan gel *** Gözüm yolda bekliyorum uçan kuştan soruyum Ateş oldum yaniyorum, kül olmadan gel gel, kül olmadan gel *** Sensin benim can yoldaşim ekmeyimsin suyum aşim Sensin benim can yoldaşim ekmeyimsin suyum aşim *** Yilan kaşlim ceylan gözlum Yilan kaslim ceylan gozlum *** Geç olmadan gel gel yikilmadan gel Geç olmadan gel gel yikilmadan gel *** Bilmiyorum ne haldeyim Dertler dolu seferdeyim Harab olmuş bir haneyim yikilmadan gel geç olmadan gel