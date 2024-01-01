Hakan Taşıyan

Gelin Olduğun Gece Düşün seni sevdiğimi Gelin olduğum gece Düşün seni sevdiğimi Gelin olduğum gece Bana ait kalbinle Elin olduğun gece *** Bana ait kalbinle Elin olduğun gece Çıldırır kahrederim Hayatımı mahvederim Bu şehirde durmaz giderim Elin olduğun gece *** Çıldırır kahrederim Hayatımı mahvederim Buralarda durmaz giderim Elin olduğun gece *** Sığınırım anılara Dayanamam acılara Sığınırım anılara Dayanamam acılara *** Katlanamam sancılara Elin olduğun gece Katlanamam sancılara Elin olduğun gece *** Çıldırır kahrederim Hayatımı mahvederim Bu şehirde durmaz giderim Elin olduğun gece *** Çıldırır kahrederim Hayatımı mahvederim Bu şehirde durmaz giderim Elin olduğun gece *** Çıldırır kahrederim Hayatımı mahvederim Bu şehirde durmaz giderim Elin olduğun gece

Sesinde Aşk Var Aldım başıma belayı İlk günden belli biraz delisin Biraz kendine has biraz maceracı *** Aldım başıma belayı Yüzün ellerin can yakıyor Gamzelerin dert oluyor Gidişin dert oluyor hemen dönmeyişin *** Sesinde aşk var bi ben duyuyorum Kalbimde taşla yapamam biliyorum Sabah olunca çık gel bekliyorum *** Sesinde aşk var bi ben duyuyorum Kalbimde taşla yapamam biliyorum Sabah olunca çık gel bekliyorum *** Çık gel bekliyorum İlk sofra kurulunca koş gel bekliyorum Son şarkı duyulunca ooff durmam söylüyorum Sesinde aşk var bi ben duyuyorum *** Aldım başıma belayı Yüzün ellerin can yakıyor Gamzelerin dert oluyor Gidişin dert oluyor hemen dönmeyişin *** Sesinde aşk var bi ben duyuyorum Kalbimde taşla yapamam biliyorum Sabah olunca çık gel bekliyorum *** Sesinde aşk var bi ben duyuyorum Kalbimde taşla yapamam biliyorum Sabah olunca çık gel bekliyorum *** Çık gel bekliyorum İlk sofra kurulunca koş gel bekliyorum Son şarkı duyulunca ooff durmam söylüyorum Sesinde aşk var bi ben duyuyorum Aldım başıma belayı