Hakan Taşıyan

Gelme Verme,bana bir teselli bile verme, Gelme benim imdadıma bile gelme, Gelmee hal-i perişanım sen görmee *** Bahar olsan gelme nisan istemem, Hasretinle harap olsam pes demem, Gölge etme başka insan istemem, *** Ne gönlüme ne sana diz çökerim, Seni çekmem her cefayı çekerim, *** Hançer olsan yüreğimden sökerim, Gelme gelme ,gelmee istemem. *** Verme,bana bir teselli bile verme, Gelme benim imdadıma bile gelme, Gelmee hal-i perişanım sen görmee *** Düşman silsin gözyaşımı sen silme, Ecel girsin yatağıma sen girme, Benim kadrim toprak bilsin sen bilme. *** Ne gönlüme ne sana diz çökerim, Seni çekmem her cefayı çekerim, Hançer olsan yüreğimden sökerim, Gelme gelme ,gelmee istemem.

Ahlar Elimden Bin Ah Eder Ah vah ile geçti ömrüm Ah vah elinden bin ah eder Sevmek günahsa, bu gönlüm günde yüz bin günah eder Sevmek günahsa, bu gönlüm günde yüz bin günah eder Seven kalbim matemlidir kaderine sitemlidir Kirpiklerim hep nemlidir gözlerimde eyvah eder Kirpiklerim hep nemlidir gözlerimde eyvah eder Bir derdin bin derdi dermiş Getirmiş bana vermiş Kader ağlarını örmüş Başımıza günah eder Kader ağlarını örmüş Başımıza günah eder Seven kalbim matemlidir kaderine sitemlidir Kirpiklerim hep nemlidir gözlerimde eyvah eder Kirpiklerim hep nemlidir gözlerimde eyvah eder

Ağlama Dayanamam Özledim diyorsun yazdığım mektubumunda Üşüyorum diyorsun bu hasret yağmuruna Gözyaşının izini yazdığın her satırda Diyorsun ki yangın var hasret dolu bağrım Gözyaşının izini yazdığın her satırda Diyorsun ki yangın var hasret dolu bağrımda *** Ağlama sus ağlama Ağlama dayanamam Ağlama sus ağlama Kahrolur yaşayamam *** Ağlama sus ağlama Ağlama dayanamam Ağlama sus ağlama Kahrolur yaşayamam *** Ayrılık yaşamdan Çekmeden tükenmez ki Gözyaşın yürekteki Yangını söndürmez ki *** Ağlama sus ağlama Ağlama dayanamam Ağlama sus ağlama Kahrolur yaşayamam *** Bu günler yaşanacak Ne kadar zor olsa da Seven gönül usanmaz Dertlere yol olsa *** Ayrılık kolay değil Özlerken uzaklardan Her zalim gül dikeni Katlanmak zor olsa da *** Ayrılık kolay değil Özlerken uzaklardan Her zalim gül dikeni Katlanmak zor olsa da *** Ağlama sus ağlama Ağlama dayanamam Ağlama sus ağlama Kahrolur yaşayamam *** Ağlama sus ağlama Ağlama dayanamam Ağlama sus ağlama Kahrolur yaşayamam *** Ayrılık yaşamdan Çekmeden tükenmez ki Gözyaşın yürekteki Yangını söndurmez ki *** Ağlama sus ağlama Ağlama dayanamam Ağlama sus ağlama Kahrolur yaşayamam *** Özledim diyorsun yazdığım mektubumunda Üşüyorum diyorsun bu hasret yağmuruna Gözyaşının izini yazdığın her satırda Diyorsun ki yangın var hasret dolu bağrım Ağlama ağlama sus ağlama

Ben Nasıl Yanmam Dağlar Tutulacak dalım yok ki Sığınacak yuvam yok ki Özleyecek sılam yok ki Ben nasıl yanmam dağlar? *** Tutulacak dalım yok ki Sığınacak yuvam yok ki Özleyecek sılam yok ki Ben nasıl yanmam dağlar? *** Çok sevdiğim yâr olmadı Bir gün huzurla dolmadı Bu dünyada dost kalmadı Ben nasıl yanmam dağlar? *** Kanar gönlüm için için Bir seven yok benim için Duyun beni Allah için Benim halim duman dağlar, dağlar Ben nasıl yanmam dağlar? *** Gönlüm düşmüş çıkmaz yola Dertler biraz vermez mola Bu bağrıma vura vura Ben nasıl yanmam dağlar? *** Gönlüm düşmüş çıkmaz yola Dertler biraz vermez mola Bu bağrıma vura vura Ben nasıl yanmam dağlar? *** Çok sevdiğim yâr olmadı Bir gün huzurla dolmadı Bu dünyada dost kalmadı Ben nasıl yanmam dağlar? *** Kanar gönlüm için için Bir seven yok benim için Duyun beni Allah için Benim halim duman dağlar, dağlar Ben nasıl yanmam dağlar?

Garibin Dünyada Yüzü Gülemez Garibin dünyada yüzü gülemez Her zaman işleri zordur garibin *** Sever sever sevdigini alamaz Dünyası başına dardır garibin *** İnilalar gibi kendinden geçer Her çiçek bagrına bir yara açar Bir bilen yapsada çabucak göçer vay göçer Dünyası başına dardır garibin.

Garip Anam Bir yar sevdim fidan boylu edalı Sordum sual ettim dedi nişanlı Varmı benim gibi bahtı karalı Garip anam yari unutamadım *** Deli gönlüme söz geçiremedim Geceler boyunca çok sabahladım Adına türküler ağıtlar yaktım *** Garip anama yari unutamamdım *** Seherin vaktinde baykuş ötüyor Sesinede yanık yanık geliyor Bana ölüm haberini veriyor Garip anam yari unutamadım *** Deli gönlüme söz geçiremedim Geceler boyunca çok sabahladım Adına türküler ağıtlar yaktımü Garip anama yari unutamamdım

Geze Geze Aman geze geze yüreğime dert oldu Kurban dert oldu dert olduu *** Aman ağlaya ağlayada iki gözlerime kan doldu Kurban kan doldu kan doldu *** Aman ben seni sevmiştimde yine yetmiyesice zalım *** Anan önümüze bend oldu kurban bend oldu bend oldu *** Aman gelsene gelsene gelsene Kulun kurban olum nolur gelsene Aman yine cenazem yolda kaldı aman gel götürsene *** Ben öldüm anam zalımsın oy oy *** Dertli doğdum anamdan Zevk almadım dünyamdan Koştum kurtulamadım şu feleğin elinden

Hesabım Bitmedi Öyle kolay değil benden kurtulman Hesabım bitmedi daha seninle Öcümü almazsam haram yaşamak Hesabım bitmedi daha seninle Öcümü almazsam haram yaşamak Hesabım bitmedi daha seninle *** Dünyanı tersine döndüreceğim Seni de canından bezdireceğim Yaktığın ateşi söndüreceğim Hesabım bitmedi daha seninle Yaktığın ateşi söndüreceğim Hesabım bitmedi daha seninle *** İçimdeki öfke her gün çoğalır Nefretime dağ mı taş mı dayanır İkimize birden dünya daralır Hesabım bitmedi daha seninle İkimize birden dünya daralır Hesabım bitmedi daha seninle *** Dünyanı tersine döndüreceğim Seni de canından bezdireceğim Yaktığın ateşi söndüreceğim Hesabım bitmedi daha seninle Yaktığın ateşi söndüreceğim Hesabım bitmedi daha seninle

Sen Gidersen Bu Ellerde Sen gidersen bu ellerde yalnız kalamam Ellerin diline düşüp kötü olamam Kapı kapı dolanıpta seni soramam *** El dilinden bal aksa yine acırım Zaman kotu korkuyorum gitme sevdigim Beni ellerin yanına atma sevdigim *** Söyle bana ayrılıktan zalimdert varmı Beni böyle aglatmanın sebbei vamı Sonra bana eller diye gözle bakarsan *** El dilinden bal aksa yine acırım Zaman kotu korkuyorum gitme sevdigim Beni ellerin yanına atma sevdigim