Hakan Taşıyan

Aksam olup gun batinca ufkumuza Ipince bir sizi baslar canimda Duman duman hasret yanar bagrimda Can evimden vurur beni geceler Yuregimden vurur beni geceler *** Geceler saclarin kokar Geceler yalnizlik yagar *** Geceler yaslara bogar Aglatir beni geceler *** Gozlerimde senli gunler canlanir Garip gonlum huzlenir gamlanir Umutlarim bir mechule yollanir Can evimden vurur beni geceler Yuregimden vurur beni geceler *** Geceler saclarin kokar Geceler yalnizlik yagar Geceler yaslara bogar Aglatir beni geceler

Geç olmadan gel Geç olmadan gel gel gel gel Sensiz kiyarim bu canim'a Geç olmadan gel geç olmadan gel *** Bilmiyorum ne haldeyim Dertler dolu seferdeyim Harab olmuş firaneyim yikilmadan gel geç olmadan gel *** Sensin benim can yoldaşim ekmeyimsin suyum aşim Sensin benim can yoldaşim ekmeyimsin suyum aşim Yilan kaslim ceylan gozlum Yilan kaslim ceylan gozlum *** Geç olmadan gel gel yikilmadan gel Geç olmadan gel gel yikilmadan gel *** Gözüm yolda bekliyorum uçan kuştan soruyum Ateş oldum yaniyorum, kül olmadan gel gel, kül olmadan gel *** Sensin benim can yoldaşim ekmeyimsin suyum aşim Sensin benim can yoldaşim ekmeyimsin suyum aşim *** Yilan kaşlim ceylan gözlum Yilan kaslim ceylan gozlum *** Geç olmadan gel gel yikilmadan gel Geç olmadan gel gel yikilmadan gel *** Bilmiyorum ne haldeyim Dertler dolu seferdeyim Harab olmuş bir haneyim yikilmadan gel geç olmadan gel