Hakan Taşıyan

Ahu gözlüm yine senden ayrıyam Başım taştan taşa vurup ağlıyam Dertli başa gelen hasret çekilir vay vay *** Yine her gün efkarlıyam gamlıyam vay vay Yine bugün efkarlıyam gamlıyam vay vay *** Felek koymaz gidip yari arıyam Gelen geçen yolculardan soruyam Ne belalı başım varmış gurbette vay vay *** Yine her gün efkarlıyam gamlıyam vay vay Bugün yine efkarlıyam gamlıyam vay vay..

Dönme ey günahkar ruhum ömrümce yaslı kalsın Yüzüme bahtım kadar gülme Allah aşkına Dönme ki meyhaneler hicrinle suskun kalsın *** İmdadıma gelme Allah aşkına Gelme Allah aşkına Gelme Allah aşkına *** Pınar sesin ömrümün serabında çağlasın Ahvalime dost değil gören o yar ağlasın Bırakta her damlası bin yerimi dağlasın Bırakta her damlası bin yerimi dağlasın Dokunma gözyaşıma silme Allah aşkına *** Dönme ki sevenlere ibret olsun bu beste Duysanda feryadımı bir gün buruk bir seste Titreyen ellerimde belkide son nefeste ne yazıldığını bilme Allah aşkına *** Bilme Allah aşkına Bilme Allah aşkına *** Pınar sesin ömrümün serabında çağlasın Ahvalime dost değil gören o yar ağlasın Bırakta her damlası bin yerimi dağlasın Bırakta her damlası bin yerimi dağlasın Dokunma gözyaşıma silme Allah aşkına