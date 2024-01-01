×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Güz Gülleri

Güz Gülleri Şarkı Sözleri

Hakan Taşıyan Güz Gülleri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hakan Taşıyan Güz Gülleri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Güz Gülleri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hakan Taşıyan

Hakan Taşıyan

Güz Gülleri

  • Gülmek Benim Neyime

  • Cezam Bitmiyor

  • Ben Unutamam

  • Gel De Bana Sor

  • Geleceği Yok Onun

  • Gerçek Aşkın Yeri Yok

  • Güz Gülleri

  • Layık Değilim

  • Sen Deli Misin

  • Sen Uyurken Gideceğim

  • Utan

  • Yine Bir Hal Oldu

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı