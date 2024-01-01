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7/24 Dinle Hakan Taşıyan (2003)

Hakan Taşıyan (2003) Şarkı Sözleri

Hakan Taşıyan Hakan Taşıyan (2003) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hakan Taşıyan Hakan Taşıyan (2003) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hakan Taşıyan (2003) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hakan Taşıyan

Hakan Taşıyan

Hakan Taşıyan (2003)

  • Güzel Ne Güzel Olmuşsun

  • Bir Seni Bitiremedim

  • Bu Zamanda

  • Can Evimden Vurdular

  • Karşılıksız Sevenler

  • Sen Bilmiyordun

  • Yaralı Ceylanım

  • Yastayım İstanbul

  • Ben Yaralı Birisiyim

  • Cemrem

  • Sevda Sokağı

  • Telli Turnam

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