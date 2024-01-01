Hakan Taşıyan

-
Bilemedim kiymetini kadrini
Hata benim gunah benim suc benim
Elim ile ictim askin zehrini
Hata benim gunah benim suc benim
***
Ah benim suc benim
Elim ile ictim askin zehrini
Hata benim gunah benim suc benim
Ah benim suc benim
***
Bir gunden bir gune sormadim seni
Kör imis gozlerim gormedim seni
Bosa mecnun eylemisim ben beni
Hata benim gunah benim suc benim
Ah benim suc benim
***
Bosa mecnun eylemisim ben beni
Hata benim gunah benim suc benim
Ah benim suc benim
-
İnan gittiginden beri
Herkes bana diyor deli
Hislerimle oynuyorsun
Don artik sevgilim geri
***
Ne sarhosum nede deli
Seni seviyorum seni
***
Her gece ben iciyorum
Deli deli geziyorum
***
Mecnun diyor eller bana
Sensin sebep olan buna
Nasil girdin gunahima
Allah sorsun bunu sana
-
Çekinme eskici, içeri buyur
Burada bir aşkın ateşi uyur
Baktıkça içimin yangını büyür
Al götür eskici, topla ne varsa
Al götür eskici, topla ne varsa
***
Çekinme eskici, içeri buyur
Burada bir aşkın ateşi uyur
Baktıkça içimin yangını büyür
Al götür eskici, topla ne varsa
Kalmasın bu aşktan hiçbir hatıra
***
Onundu şu masa, şu kalem kağıt
İster sat istersen hayrına dağıt
Onundu şu masa, şu kalem kağıt
İster sat istersen hayrına dağıt
Bitsin bu hıçkırık, dinsin gözyaşım
Al götür eskici, topla ne varsa
Kalmasın bu aşktan hiçbir hatıra, eskici
***
Hepsinde yaşanan binbir anım var
Hepsinin bir şeyler söyler yanı var
İçimde bu aşkın hatırası var
Al götür eskici, topla ne varsa
Kalmasın bu aşktan hiçbir hatıra
***
Onundu şu masa, şu kalem kağıt
İster sat istersen hayrına dağıt
Onundu şu masa, şu kalem kağıt
İster sat istersen hayrına dağıt
Bitsin bu hıçkırık, dinsin gözyaşım
Al götür eskici, topla ne varsa
Kalmasın bu aşktan hiçbir hatıra, eskici
***
Burada ne varsa hepsi senindir
Önce duvardan tabloyu indir
Hiç sorma resmini gördüğün kimdir
Al götür eskici, topla ne varsa
Al götür eskici, topla ne varsa
-
Aksam olup gun batinca ufkumuza
Ipince bir sizi baslar canimda
Duman duman hasret yanar bagrimda
Can evimden vurur beni geceler
Yuregimden vurur beni geceler
***
Geceler saclarin kokar
Geceler yalnizlik yagar
***
Geceler yaslara bogar
Aglatir beni geceler
***
Gozlerimde senli gunler canlanir
Garip gonlum huzlenir gamlanir
Umutlarim bir mechule yollanir
Can evimden vurur beni geceler
Yuregimden vurur beni geceler
***
Geceler saclarin kokar
Geceler yalnizlik yagar
Geceler yaslara bogar
Aglatir beni geceler
-
Düşün seni sevdiğimi
Gelin olduğum gece
Düşün seni sevdiğimi
Gelin olduğum gece
Bana ait kalbinle
Elin olduğun gece
***
Bana ait kalbinle
Elin olduğun gece
Çıldırır kahrederim
Hayatımı mahvederim
Bu şehirde durmaz giderim
Elin olduğun gece
***
Çıldırır kahrederim
Hayatımı mahvederim
Buralarda durmaz giderim
Elin olduğun gece
***
Sığınırım anılara
Dayanamam acılara
Sığınırım anılara
Dayanamam acılara
***
Katlanamam sancılara
Elin olduğun gece
Katlanamam sancılara
Elin olduğun gece
***
Çıldırır kahrederim
Hayatımı mahvederim
Bu şehirde durmaz giderim
Elin olduğun gece
***
Çıldırır kahrederim
Hayatımı mahvederim
Bu şehirde durmaz giderim
Elin olduğun gece
***
Çıldırır kahrederim
Hayatımı mahvederim
Bu şehirde durmaz giderim
Elin olduğun gece
-
Geç olmadan gel
Geç olmadan gel gel gel gel
Sensiz kiyarim bu canim'a
Geç olmadan gel geç olmadan gel
***
Bilmiyorum ne haldeyim
Dertler dolu seferdeyim
Harab olmuş firaneyim yikilmadan gel geç olmadan gel
***
Sensin benim can yoldaşim ekmeyimsin suyum aşim
Sensin benim can yoldaşim ekmeyimsin suyum aşim
Yilan kaslim ceylan gozlum
Yilan kaslim ceylan gozlum
***
Geç olmadan gel gel yikilmadan gel
Geç olmadan gel gel yikilmadan gel
***
Gözüm yolda bekliyorum uçan kuştan soruyum
Ateş oldum yaniyorum, kül olmadan gel gel, kül olmadan gel
***
Sensin benim can yoldaşim ekmeyimsin suyum aşim
Sensin benim can yoldaşim ekmeyimsin suyum aşim
***
Yilan kaşlim ceylan gözlum
Yilan kaslim ceylan gozlum
***
Geç olmadan gel gel yikilmadan gel
Geç olmadan gel gel yikilmadan gel
***
Bilmiyorum ne haldeyim
Dertler dolu seferdeyim
Harab olmuş bir haneyim yikilmadan gel geç olmadan gel
-
Haydi durma git diyorsun
Söyle bana nere gidem?
Haydi durma git diyorsun
Söyle bana nere gidem?
***
Sevdiğimi biliyorsun
Yapma böyle gözün sevem
Kimsem yokki biliyorsun
Yapma böyle gözün sevem
***
Tutunacak dalımmı var
Sığınacak kapımmı var
Tutunacak dalımmı var
Sığınacak kapımmı var
***
Hayatıma kastınmı var
Yapma böyle gözün sevem
Hayatıma kastınmı var
Yapma böyle gözün sevem
***
Saçlarıma karmı yağsın
Çektiklerim karmı kalsın
Saçlarıma karmı yağsın
Çektiklerim karmı kalsın
***
Kimsem yokki yaram sarsın
Yapma böyle gözün sevem
Kimsem yokki yara sarsın
Yapma böyle gözün sevem
***
Tutunacak dalımmı var
Sığınacak kapımmı var
Tutunacak dalımmı var
Sığınacak kapımmı var
***
Hayatıma kastınmı var
Yapma böyle gözün sevem
Hayatıma kastınmı var
Yapma böyle gözün sevem
-
Çok şey geldi şu başıma
Dost çıkmadı hiç karşıma
Pişman oldum doğduğuma
Hasret bana dertler
***
Şansım gülmez yüzüm gülmez
Dertlerime derman gelmez
***
Mutluluk hiç beni bilmez
Hasret bana dertler bana
***
Eller aldı muradımı
Mutlulukdan aşktan yana
Benim kalbim hala sana
Hasret bana dertler bana
***
Şansım gülmez yüzüm gülmez
Dertlerime derman gelmez
Mutluluk hiç beni bilmez
Hasret bana dertler bana
-
Ben sana kurban diye adandım
Hiç sorma halimi, daha ne olsun
***
Artık şu gönlümde binbir kıyamet
Kopacaksa kopsun, daha ne olsun
Artık şu gönlümde binbir kıyamet
Kopacaksa kopsun, daha ne olsun
***
Şanssızlık peşimde, dertler sıralı
Gülmedi talihim, bahtım karalı
Kavgam var kaderle, kanlı bıçaklı
Vuracaksa vursun, daha ne olsun
***
Kavgam var kaderle, kanlı bıçaklı
Vuracaksa vursun, daha ne olsun
***
Yanar iken gönlüm, seneler boyu
Sen çok gördün bana, bu mutluluğu
Azrail'den yana açtım korkuyu
Gelecekse gelsin, daha ne olsun
***
Azrail'den yana açtım korkuyu
Gelecekse gelsin, daha ne olsun
***
Şanssızlık peşimde, dertler sıralı
Gülmedi talihim, bahtım karalı
Kavgam var kaderle, kanlı bıçaklı
Vuracaksa vursun, daha ne olsun
***
Kavgam var kaderle, kanlı bıçaklı
Vuracaksa vursun, daha ne olsun
***
Şanssızlık peşimde, dertler sıralı
Gülmedi talihim, bahtım karalı
Kavgam var kaderle, kanlı bıçaklı
Vuracaksa vursun, daha ne olsun, daha ne olsun
-
Bir değil bin defa canımı aldın
bu beden sensiz yaşarmı sandın
***
hata yaptın sevgilim burda yanıldın
sende kaldı hayallerim
sende kaldı hefeslerim
sende kaldı dileklerim
nidem nidem nidem nidem
nasıl edem nere gidem
***
öksüz kaldım ben ne edem
-
Üzülürüm (üzülürüm), söylemesinler
Duymayım ben kötü haberini
Dayanamam (Dayanamam), söylemesinler
***
Senin acı çekmene gönlüm hiç razı olmaz
Kalbim hâlâ seninle eski dost, düşman olmaz
Üzülürüm üzülürüm üzülürüm ağlarım
***
Dayanamam seni mutsuz görmeye
Kahrolurum perişan olmuş hâline
Üzülürüm o güzel mutlu günlere
***
Dayanamam seni mutsuz görmeye
Kahrolurum perişan olmuş hâline
Üzülürüm o güzel mutlu günlere
***
Üzülürüm (üzülürüm), söylemesinler
Duymayım ben kötü haberi
Dayanamam (Dayanamam), söylemesinler
***
Biz seninle bearber mutlu gğnler yaşadık
Bazı gün oldu güldük, bazı gün de ağladık
Üzülürüm üzülürüm üzülürüm ağlarım
***
Dayanamam seni mutsuz görmeye
Kahrolurum perişan olmuş hâline
Üzülürüm o güzel mutlu günlere
***
Dayanamam seni mutsuz görmeye
Kahrolurum perişan olmuş hâline
Üzülürüm o güzel mutlu günlere
-
Allah'ım şu gözlere bak
Güneş gibi şavkı vurur
Gülüşüne can dayanmaz
Kim görürse kalbi durur
Gülüşüne can dayanmaz
Kim görürse kalbi durur
***
Saçlarına yıldız takmış
Gamze gamze çiçek açmış
Saçlarına yıldız takmış
Gamze gamze çiçek açmış
***
Allah özenmiş yaratmış
İşte güzel böyle olur
Böyle olur, böyle olur
İşte güzel böyle olur
***
Deli oldum gülüşüne
Benzemiyor başkasına
Beni sevsin, benim olsun
Razıyım her belasına
***
Beni sevsin, benim olsun
Razıyım her belasına
Saçlarına yıldız takmış
Gamze gamze çiçek açmış
Saçlarına yıldız takmış
Gamze gamze çiçek açmış
***
Allah özenmiş yaratmış
İşte güzel böyle olur
Böyle olur, böyle olur
İşte güzel böyle olur