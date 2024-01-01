Hesabım Bitmedi Seninle Şarkı Sözleri
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Hakan Taşıyan
Hesabım Bitmedi Seninle
-
Öyle kolay değil benden kurtulman
Hesabım bitmedi daha seninle
Öcümü almazsam haram yaşamak
Hesabım bitmedi daha seninle
Öcümü almazsam haram yaşamak
Hesabım bitmedi daha seninle
***
Dünyanı tersine döndüreceğim
Seni de canından bezdireceğim
Yaktığın ateşi söndüreceğim
Hesabım bitmedi daha seninle
Yaktığın ateşi söndüreceğim
Hesabım bitmedi daha seninle
***
İçimdeki öfke her gün çoğalır
Nefretime dağ mı taş mı dayanır
İkimize birden dünya daralır
Hesabım bitmedi daha seninle
İkimize birden dünya daralır
Hesabım bitmedi daha seninle
***
Dünyanı tersine döndüreceğim
Seni de canından bezdireceğim
Yaktığın ateşi söndüreceğim
Hesabım bitmedi daha seninle
Yaktığın ateşi söndüreceğim
Hesabım bitmedi daha seninle
-
Ah vah ile geçti ömrüm
Ah vah elinden bin ah eder
Sevmek günahsa, bu gönlüm günde yüz bin günah eder
Sevmek günahsa, bu gönlüm günde yüz bin günah eder
Seven kalbim matemlidir kaderine sitemlidir
Kirpiklerim hep nemlidir gözlerimde eyvah eder
Kirpiklerim hep nemlidir gözlerimde eyvah eder
Bir derdin bin derdi dermiş
Getirmiş bana vermiş
Kader ağlarını örmüş
Başımıza günah eder
Kader ağlarını örmüş
Başımıza günah eder
Seven kalbim matemlidir kaderine sitemlidir
Kirpiklerim hep nemlidir gözlerimde eyvah eder
Kirpiklerim hep nemlidir gözlerimde eyvah eder
-
Özledim diyorsun yazdığım mektubumunda
Üşüyorum diyorsun bu hasret yağmuruna
Gözyaşının izini yazdığın her satırda
Diyorsun ki yangın var hasret dolu bağrım
Gözyaşının izini yazdığın her satırda
Diyorsun ki yangın var hasret dolu bağrımda
***
Ağlama sus ağlama
Ağlama dayanamam
Ağlama sus ağlama
Kahrolur yaşayamam
***
Ağlama sus ağlama
Ağlama dayanamam
Ağlama sus ağlama
Kahrolur yaşayamam
***
Ayrılık yaşamdan
Çekmeden tükenmez ki
Gözyaşın yürekteki
Yangını söndürmez ki
***
Ağlama sus ağlama
Ağlama dayanamam
Ağlama sus ağlama
Kahrolur yaşayamam
***
Bu günler yaşanacak
Ne kadar zor olsa da
Seven gönül usanmaz
Dertlere yol olsa
***
Ayrılık kolay değil
Özlerken uzaklardan
Her zalim gül dikeni
Katlanmak zor olsa da
***
Ayrılık kolay değil
Özlerken uzaklardan
Her zalim gül dikeni
Katlanmak zor olsa da
***
Ağlama sus ağlama
Ağlama dayanamam
Ağlama sus ağlama
Kahrolur yaşayamam
***
Ağlama sus ağlama
Ağlama dayanamam
Ağlama sus ağlama
Kahrolur yaşayamam
***
Ayrılık yaşamdan
Çekmeden tükenmez ki
Gözyaşın yürekteki
Yangını söndurmez ki
***
Ağlama sus ağlama
Ağlama dayanamam
Ağlama sus ağlama
Kahrolur yaşayamam
***
Özledim diyorsun yazdığım mektubumunda
Üşüyorum diyorsun bu hasret yağmuruna
Gözyaşının izini yazdığın her satırda
Diyorsun ki yangın var hasret dolu bağrım
Ağlama ağlama sus ağlama
-
Tutulacak dalım yok ki
Sığınacak yuvam yok ki
Özleyecek sılam yok ki
Ben nasıl yanmam dağlar?
***
Tutulacak dalım yok ki
Sığınacak yuvam yok ki
Özleyecek sılam yok ki
Ben nasıl yanmam dağlar?
***
Çok sevdiğim yâr olmadı
Bir gün huzurla dolmadı
Bu dünyada dost kalmadı
Ben nasıl yanmam dağlar?
***
Kanar gönlüm için için
Bir seven yok benim için
Duyun beni Allah için
Benim halim duman dağlar, dağlar
Ben nasıl yanmam dağlar?
***
Gönlüm düşmüş çıkmaz yola
Dertler biraz vermez mola
Bu bağrıma vura vura
Ben nasıl yanmam dağlar?
***
Gönlüm düşmüş çıkmaz yola
Dertler biraz vermez mola
Bu bağrıma vura vura
Ben nasıl yanmam dağlar?
***
Çok sevdiğim yâr olmadı
Bir gün huzurla dolmadı
Bu dünyada dost kalmadı
Ben nasıl yanmam dağlar?
***
Kanar gönlüm için için
Bir seven yok benim için
Duyun beni Allah için
Benim halim duman dağlar, dağlar
Ben nasıl yanmam dağlar?
-
Garibin dünyada yüzü gülemez
Her zaman işleri zordur garibin
***
Sever sever sevdigini alamaz
Dünyası başına dardır garibin
***
İnilalar gibi kendinden geçer
Her çiçek bagrına bir yara açar
Bir bilen yapsada çabucak göçer vay göçer
Dünyası başına dardır garibin.
-
Bir yar sevdim fidan boylu edalı
Sordum sual ettim dedi nişanlı
Varmı benim gibi bahtı karalı
Garip anam yari unutamadım
***
Deli gönlüme söz geçiremedim
Geceler boyunca çok sabahladım
Adına türküler ağıtlar yaktım
***
Garip anama yari unutamamdım
***
Seherin vaktinde baykuş ötüyor
Sesinede yanık yanık geliyor
Bana ölüm haberini veriyor
Garip anam yari unutamadım
***
Deli gönlüme söz geçiremedim
Geceler boyunca çok sabahladım
Adına türküler ağıtlar yaktımü
Garip anama yari unutamamdım
-
Verme,bana bir teselli bile verme,
Gelme benim imdadıma bile gelme,
Gelmee hal-i perişanım sen görmee
***
Bahar olsan gelme nisan istemem,
Hasretinle harap olsam pes demem,
Gölge etme başka insan istemem,
***
Ne gönlüme ne sana diz çökerim,
Seni çekmem her cefayı çekerim,
***
Hançer olsan yüreğimden sökerim,
Gelme gelme ,gelmee istemem.
***
Verme,bana bir teselli bile verme,
Gelme benim imdadıma bile gelme,
Gelmee hal-i perişanım sen görmee
***
Düşman silsin gözyaşımı sen silme,
Ecel girsin yatağıma sen girme,
Benim kadrim toprak bilsin sen bilme.
***
Ne gönlüme ne sana diz çökerim,
Seni çekmem her cefayı çekerim,
Hançer olsan yüreğimden sökerim,
Gelme gelme ,gelmee istemem.
-
Aman geze geze yüreğime dert oldu
Kurban dert oldu dert olduu
***
Aman ağlaya ağlayada iki gözlerime kan doldu
Kurban kan doldu kan doldu
***
Aman ben seni sevmiştimde yine yetmiyesice zalım
***
Anan önümüze bend oldu kurban bend oldu bend oldu
***
Aman gelsene gelsene gelsene
Kulun kurban olum nolur gelsene
Aman yine cenazem yolda kaldı aman gel götürsene
***
Ben öldüm anam zalımsın oy oy
***
Dertli doğdum anamdan
Zevk almadım dünyamdan
Koştum kurtulamadım şu feleğin elinden
-
Sen gidersen bu ellerde yalnız kalamam
Ellerin diline düşüp kötü olamam
Kapı kapı dolanıpta seni soramam
***
El dilinden bal aksa yine acırım
Zaman kotu korkuyorum gitme sevdigim
Beni ellerin yanına atma sevdigim
***
Söyle bana ayrılıktan zalimdert varmı
Beni böyle aglatmanın sebbei vamı
Sonra bana eller diye gözle bakarsan
***
El dilinden bal aksa yine acırım
Zaman kotu korkuyorum gitme sevdigim
Beni ellerin yanına atma sevdigim
-
Gönülden sevmiştim bırakıp gitti
İçimdeki aşkımı yerle bir etti
Bendeki yerini çoktan kaybettin
Bundan sonra seni tanımıyorum
***
Çok çilele çektim senın elınden
Yaraladın benı binbir yerımden
Kıymetın kalmadı düştün gözümden
Bundan sonra seni tanımıyorum
***
Tövbe ettim senin aşkına
Senden çektiklerim ders oldu bana
Kalbimin yolunu kapadım sana
Bundan sonra seni tanımıyorum