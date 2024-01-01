Hakan Taşıyan

İki Gözüm Yaşanmıyor hasretinle Gülmüyor hiç sensiz yüzüm Hep resmin var ellerimde Ağlar durur iki gözüm *** Kastın mı var bu canıma? Acımazsın hiç halıma Yetiş artık imdadıma Neredesin iki gözüm? *** Kışlar bitti geldi bahar Hasretimden bağrım yanar Yuvasına döndü kuşlar Sen dönmedin iki gözüm

Ben Gidiyorum Beklemezdim inan, senden bunları Nasıl da yıktın bütün dünyamı *** Hayallerim yalan oldu rüyalarım kara oldu Bilmiyorum birtanem bize ne oldu? *** Ben gidiyorum kal tek başına Ben gidiyorum yan tek başına Ben gidiyorum aglatek başına Ben gidiyorum vefasız *** Oyalan sözlerine başkası kansın Benim gibi seninde yüregin yansın

Kemancı Hangi dertten düştün sen bu meyhaneye Hayat mı sevda mı söyle kemancı Başka bir şey kesmez acılarımızı Hicaz mı hüzzam mı çal be kemancı *** Boşalan kadehe hüznümüz dolsun Geceye hasretin gölgesi vursun O zalim sevgili nerdeyse duysun En garip ne varsa çal be kemancı *** Zalimi yâr sanıp gönül vermişiz Vefasız olsa da candan sevmişiz Nasılsa hasrete hüküm giymişiz Sabahlar olmasın çal be kemancı *** Hicaz mı hüzzam mı çal be kemancı Sabahlar olmasın çal be kemancı

Sen Varsın Ya İçimde bir ateş yanar Hasretini tattırdın yar Volkanlara ne gerek var Yangınlara ne lüzüm var *** Yüreğimde sen varsın yar Yaşamışım neye yarar *** Zaten zehir sensiz yıllar Yokluğun bir ölümdür yar *** Denizlere ne gerek var Yağmurlara ne lüzüm var Gözlerimde sen varsın yar Yokluğun bir ölümdür yar *** Sigaram hep hasret kokar Duman olur uçarsın yar Anılara ne gerek var Resimlere ne lüzüm var Yüreğimde sen varsın ya

Yedi Yıl Bugün sen gideli yedi yıl oldu Gözlerim hala yolda İnsan hep kendine yalan söylüyor Gidenler dönmez asla *** Unut sen kalbim unut İnan ki boşa umut O tren hiç gelmeyecek ki Sevda yürek yarasıymış Sıra dağlar arasıymış o seni hiç sevmeyecek *** Yorgun gözlerimde cam kırıkları Gülmeyi haram eder Çocuk yüreğimde tüm masalları Öldürdün birer birer

Zalim Yıllarım ben kadar yorgunmusunuz Ömrümü nereye uçurursunuz Peşimden gelmeyin ne olursunuz Yıllarım yıllarım yorgun yıllarım *** Ömrümün çok yorgun şu son deminde Çiçekler açmıyor artık sevgimde Daha ne duygular gizli gönlümde Yıllarım yıllarım yorgun yıllarım *** Beni hep isyankar deli ettiniz Kendinize esir köle ettiniz Yalanla dolanla kahır ettiniz gidin artık bitin zalim yıllarım *** Ömrüm çok yorgun bu son deminde Çiçekler açmıyor artık sevgimde Daha ne duygular gizli gönlümde Yıllarım yıllarım yorgun yıllarım

Zamanı Geldi Zamanı geldi karar ver Çok geç olmadan karar ver Ya bitir bu aşkı ya yürüt Karar ver karar ver *** Seni ne çok sevdim sen biliyorsun Kalbim senindir ne bekliyorsun Seni seviyorum anlamıyorsun *** Karar ver karar ver zamanı geldi *** Kalbim sevdi seni mutluluk bekler Bir insan severse başka ne ister Ne olur karar ver artık yeter Kara ver karar ver Zamanı geldi..