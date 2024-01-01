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7/24 Dinle Gözün Sevem

Gözün Sevem Şarkı Sözleri

Hakan Taşıyan Gözün Sevem şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hakan Taşıyan Gözün Sevem şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gözün Sevem sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hakan Taşıyan

Hakan Taşıyan

Gözün Sevem

  • İşte Güzel Böyle Olur

  • Deli Deli

  • Eskici

  • Geceler

  • Gelin Olduğun Gece

  • Geç Olmadan Gel

  • Gözün Sevem

  • Hasret Bana

  • Hata Benim

  • Kavgam Var Kaderle

  • Nidem

  • Üzülürüm

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