Hakan Taşıyan

Allah'ım şu gözlere bak Güneş gibi şavkı vurur Gülüşüne can dayanmaz Kim görürse kalbi durur Gülüşüne can dayanmaz Kim görürse kalbi durur *** Saçlarına yıldız takmış Gamze gamze çiçek açmış Saçlarına yıldız takmış Gamze gamze çiçek açmış *** Allah özenmiş yaratmış İşte güzel böyle olur Böyle olur, böyle olur İşte güzel böyle olur *** Deli oldum gülüşüne Benzemiyor başkasına Beni sevsin, benim olsun Razıyım her belasına *** Beni sevsin, benim olsun Razıyım her belasına Saçlarına yıldız takmış Gamze gamze çiçek açmış Saçlarına yıldız takmış Gamze gamze çiçek açmış *** Allah özenmiş yaratmış İşte güzel böyle olur Böyle olur, böyle olur İşte güzel böyle olur