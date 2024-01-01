Hakan Taşıyan

-
(Hey hey)
Gine yeşillendi Niğde bağları anam anam
Niğde bağları aslanım Niğde bağları
(Hey hey)
***
Bize mesken oldu anam anam
Gurbet elleri aslanım gurbet elleri
***
(Hey hey)
Bilmem hayal midir anam anam
Bilmem düş müdür aslanım bilmem düş müdür
(Hey hey)
Mektubun gelmiyor anam anam
Yollar kış mıdır aslanım yolar kış mıdır
-
Dön artık ne olur
Gel artık ne olur
Nerdesin a canım
Sensiz yaşanmıyor
***
Sensiz yaşanmıyor
Nerdesin a canım
Sabah olmaz gecelerin
Sen gittiğin günden beri
***
Sonu gelmez dertlerimin
Hasret kesti nefesimi
Taş değdi bak dizlerime
Yaş doldu bak gözlerime
***
Yazık etme gel bu sevgiye
A canım dayanmam buna yapma
A canım yeter ağlatma
A canım ölürüm sana yapma
***
Bahtıma acılar yazma
Aşkın bana sürpriz yaptı
Hasret oldu armağanın
Kalbim büyük yara aldı
Umutlarım darmadağın
-
Aşkın beni del'eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi
El aleme kul eyledi
Yar beni beni beni
***
Yar beni beni beni
Yar beni beni beni
***
Mecnun'um sahra içinde
Yunus'um derya içinde
Eyüb'üm yara içinde
Sar beni beni beni
***
Sar beni beni beni
Sar beni beni beni
***
Aslıysan Kerem'i bul
Derde derman vereni bul
Garip gibi viranı bul
Sor beni beni beni
***
Sor beni beni beni
Yar beni beni beni
Sor beni beni beni
Yar beni beni beni
-
Hata ettimn ben bir kere
Pişman oldum ben yüzbinkere
İstemezdim böyle olsun
Ne yapalım oldu bir kere
***
Ben bir cahillik ettim
Biliyorum kırdım seni
Vijdanına sığındım
***
Bağışla beni
***
Gurbet bana yol oldu
Halim perişan oldu
Benim sevdiğim yarim
Söyleyin elin mi oldu
***
Ben bir cahillik ettim
Biliyorum kırdım seni
Vijdanına sığındım
-
Feryadımı isyanımı duyan var mı
Zincirlere vurulmuş
Aşk deryasında boğulmuş
Divaneyim ben deliyim
***
Benliğini kaybetmiş
Meçhule gidenlerdenim
Umutsuz aşkın rüzgarında
Umutsuz sevdanın rüzgarında
Sürüklenen divaneyim ben deliyim
-
Aman, toplanmış aşiret de yine benim garip başıma
(Ay, ay, ay, ay)
Felek zalım Azrail'i salmış peşime, aman, aman, aman
Ben ölürsem de yine aşiretim ağlasın
Aman, yine "Garip" yazın mezarımın taşına
***
Aman, insan sevdiği yârına da eder mi böyle?
Ben öldüm, aman, yanasın tamam
Boşa gezdim, boşa yoruldum kaldım
Ne bir gün gördüm ne de bir murat aldım, aman, aman, aman
***
Yeter artık, felek, gel vazgeç benden
Fâniymiş bu dünya, fâni, yeni anladım
Fâniymiş bu dünya, fâni, yeni anladım
***
Aman, insan sevdiği yârına da eder mi böyle?
Ben öldüm, aman, yanasın tamam
-
Nerde dertli varsa bana yıkılır
Kader gülmeyince gönül ne yapsın
Nedense sevenler suçlu sayılır
Kader gülmeyince gönül ne yapsın
***
Yalancı dünyanın budur düzeni
Dost elinden tutmaz kendi düşeni
***
Feleğin kurşunu vurur seveni
Kader gülmeyince gönül ne yapsın
***
Hep gözleri yaşlı unutulanlar
Gönülden sevipte kavuşmayanlar
Mutluluk içinde yaşamayanlar
Kader gülmeyince gönül ne yapsın
***
Yalancı dünyanın budur düzeni
Dost elinden tutmaz kendi düşeni
Feleğin kurşunu vurur seveni
Kader gülmeyince gönül ne yapsın
-
Ayrılık ne kadar zor geldi bana
Bir bilsen nasılda muhtacım sana
Duygularım umutlarım kan içinde yaralı
Bulamadım bulamadım senin gibi sevdalı
***
Senden başka hiç kimseyi sevemedim sevemedim
Senden sonra bir kez olsun gülemedim gülemedim
Farkını çok geç anladım kaybettiğim mutluluğun
İnan bana kıymetini bilemedim bilemedim
***
Gözümün yaşını silen olmadı
İnanki birtanem yerin dolmadı
Duygularım umutlarım kan içinde yaralı
Bulamadım bulamadım senin gibi sevdalı
***
Senden başka hiç kimseyi sevemedim sevemedim
Senden sonra bir kez olsun gülemedim gülemedim
Farkını çok geç anladım kaybettiğim mutluluğun
İnan bana kıymetini bilemedim bilemedim
-
Hep seni bekledim baktım maziye
Hasretin içimi yakıyor yine
Ha bugün ha yarın dönersin diye
En açtım allah'a seni beklerim
***
Senden başka kimi sevebilirim
Kime sarılır kime yar derim
Arama dediler yemin ederim
***
El açtım allah'a seni beklerim
***
Gönül veren benim seni suçlamam
Yürekten bağlıyım senden kopamam
Anladım sevgilim senden kopamam
El açtım allah'a seni beklerim
***
Senden başka kimi sevebilirim
Kime sarılır kime yar derim
Arama dediler yemin ederim
El açtım allah'a seni beklerim
-
İnim inim inlesinler
Ömür boyu sürünsünler
Ah çekipte ölmesinler
Seni benden ayıranlar
***
Günahımız ikimizin
Eller bizi nerden bilsin
Kalp lerine sızı insin
Seni benden ayıranlar
***
Zindan olsun hayatları
Sönsün bir bir umutları
Sele dönsün göz yaşları
Seni benden ayıranlar
İkimizi ayıranlar
-
Hep seni bekledim baktım maziye
Hasretin içimi yakıyor yine
Ha bugün ha yarın dönersin diye
El açtım Allah'a seni beklerim
***
Senden başka kimi sevebilirim
Kime sarılır kime yar derim
Arama dediler yemin ederim
El açtım Allah'a seni beklerim
***
Gönül veren benim seni suçlamam
Yürekten bağlıyım senden kopamam
Anladım sevgilim senden kopamam
El açtım Allah'a seni beklerim
***
Senden başka kimi sevebilirim
Kime sarılır kime yar derim
Arama dediler yemin ederim
El açtım Allah'a seni beklerim
-
Yıllarım ben kadar yorgunmusunuz
Ömrümü nereye uçurursunuz
Peşimden gelmeyin ne olursunuz
Yıllarım yıllarım yorgun yıllarım
***
Ömrümün çok yorgun şu son deminde
Çiçekler açmıyor artık sevgimde
Daha ne duygular gizli gönlümde
Yıllarım yıllarım yorgun yıllarım
***
Beni hep isyankar deli ettiniz
Kendinize esir köle ettiniz
Yalanla dolanla kahır ettiniz
gidin artık bitin zalim yıllarım
***
Ömrüm çok yorgun bu son deminde
Çiçekler açmıyor artık sevgimde
Daha ne duygular gizli gönlümde
Yıllarım yıllarım yorgun yıllarım