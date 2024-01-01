Hakan Taşıyan

Niğde Bağları (Hey hey) Gine yeşillendi Niğde bağları anam anam Niğde bağları aslanım Niğde bağları (Hey hey) *** Bize mesken oldu anam anam Gurbet elleri aslanım gurbet elleri *** (Hey hey) Bilmem hayal midir anam anam Bilmem düş müdür aslanım bilmem düş müdür (Hey hey) Mektubun gelmiyor anam anam Yollar kış mıdır aslanım yolar kış mıdır

A Canım Dön artık ne olur Gel artık ne olur Nerdesin a canım Sensiz yaşanmıyor *** Sensiz yaşanmıyor Nerdesin a canım Sabah olmaz gecelerin Sen gittiğin günden beri *** Sonu gelmez dertlerimin Hasret kesti nefesimi Taş değdi bak dizlerime Yaş doldu bak gözlerime *** Yazık etme gel bu sevgiye A canım dayanmam buna yapma A canım yeter ağlatma A canım ölürüm sana yapma *** Bahtıma acılar yazma Aşkın bana sürpriz yaptı Hasret oldu armağanın Kalbim büyük yara aldı Umutlarım darmadağın

Aşkın Beni Deleyledi Aşkın beni del'eyledi Yaktı yaktı kül eyledi El aleme kul eyledi Yar beni beni beni *** Yar beni beni beni Yar beni beni beni *** Mecnun'um sahra içinde Yunus'um derya içinde Eyüb'üm yara içinde Sar beni beni beni *** Sar beni beni beni Sar beni beni beni *** Aslıysan Kerem'i bul Derde derman vereni bul Garip gibi viranı bul Sor beni beni beni *** Sor beni beni beni Yar beni beni beni Sor beni beni beni Yar beni beni beni

Bağışla Beni Hata ettimn ben bir kere Pişman oldum ben yüzbinkere İstemezdim böyle olsun Ne yapalım oldu bir kere *** Ben bir cahillik ettim Biliyorum kırdım seni Vijdanına sığındım *** Bağışla beni *** Gurbet bana yol oldu Halim perişan oldu Benim sevdiğim yarim Söyleyin elin mi oldu *** Ben bir cahillik ettim Biliyorum kırdım seni Vijdanına sığındım

Divaneyim Feryadımı isyanımı duyan var mı Zincirlere vurulmuş Aşk deryasında boğulmuş Divaneyim ben deliyim *** Benliğini kaybetmiş Meçhule gidenlerdenim Umutsuz aşkın rüzgarında Umutsuz sevdanın rüzgarında Sürüklenen divaneyim ben deliyim

Faniymiş Dünya Aman, toplanmış aşiret de yine benim garip başıma (Ay, ay, ay, ay) Felek zalım Azrail'i salmış peşime, aman, aman, aman Ben ölürsem de yine aşiretim ağlasın Aman, yine "Garip" yazın mezarımın taşına *** Aman, insan sevdiği yârına da eder mi böyle? Ben öldüm, aman, yanasın tamam Boşa gezdim, boşa yoruldum kaldım Ne bir gün gördüm ne de bir murat aldım, aman, aman, aman *** Yeter artık, felek, gel vazgeç benden Fâniymiş bu dünya, fâni, yeni anladım Fâniymiş bu dünya, fâni, yeni anladım *** Aman, insan sevdiği yârına da eder mi böyle? Ben öldüm, aman, yanasın tamam

Gönül Ne Yapsın Nerde dertli varsa bana yıkılır Kader gülmeyince gönül ne yapsın Nedense sevenler suçlu sayılır Kader gülmeyince gönül ne yapsın *** Yalancı dünyanın budur düzeni Dost elinden tutmaz kendi düşeni *** Feleğin kurşunu vurur seveni Kader gülmeyince gönül ne yapsın *** Hep gözleri yaşlı unutulanlar Gönülden sevipte kavuşmayanlar Mutluluk içinde yaşamayanlar Kader gülmeyince gönül ne yapsın *** Yalancı dünyanın budur düzeni Dost elinden tutmaz kendi düşeni Feleğin kurşunu vurur seveni Kader gülmeyince gönül ne yapsın

Kıymetini Bilemedim Ayrılık ne kadar zor geldi bana Bir bilsen nasılda muhtacım sana Duygularım umutlarım kan içinde yaralı Bulamadım bulamadım senin gibi sevdalı *** Senden başka hiç kimseyi sevemedim sevemedim Senden sonra bir kez olsun gülemedim gülemedim Farkını çok geç anladım kaybettiğim mutluluğun İnan bana kıymetini bilemedim bilemedim *** Gözümün yaşını silen olmadı İnanki birtanem yerin dolmadı Duygularım umutlarım kan içinde yaralı Bulamadım bulamadım senin gibi sevdalı *** Senden başka hiç kimseyi sevemedim sevemedim Senden sonra bir kez olsun gülemedim gülemedim Farkını çok geç anladım kaybettiğim mutluluğun İnan bana kıymetini bilemedim bilemedim

Seni Beklerim Hep seni bekledim baktım maziye Hasretin içimi yakıyor yine Ha bugün ha yarın dönersin diye En açtım allah'a seni beklerim *** Senden başka kimi sevebilirim Kime sarılır kime yar derim Arama dediler yemin ederim *** El açtım allah'a seni beklerim *** Gönül veren benim seni suçlamam Yürekten bağlıyım senden kopamam Anladım sevgilim senden kopamam El açtım allah'a seni beklerim *** Senden başka kimi sevebilirim Kime sarılır kime yar derim Arama dediler yemin ederim El açtım allah'a seni beklerim

Seni Benden Ayıranlar İnim inim inlesinler Ömür boyu sürünsünler Ah çekipte ölmesinler Seni benden ayıranlar *** Günahımız ikimizin Eller bizi nerden bilsin Kalp lerine sızı insin Seni benden ayıranlar *** Zindan olsun hayatları Sönsün bir bir umutları Sele dönsün göz yaşları Seni benden ayıranlar İkimizi ayıranlar

Yaşıma Bakmayım Hep seni bekledim baktım maziye Hasretin içimi yakıyor yine Ha bugün ha yarın dönersin diye El açtım Allah'a seni beklerim *** Senden başka kimi sevebilirim Kime sarılır kime yar derim Arama dediler yemin ederim El açtım Allah'a seni beklerim *** Gönül veren benim seni suçlamam Yürekten bağlıyım senden kopamam Anladım sevgilim senden kopamam El açtım Allah'a seni beklerim *** Senden başka kimi sevebilirim Kime sarılır kime yar derim Arama dediler yemin ederim El açtım Allah'a seni beklerim