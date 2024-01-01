Hakan Taşıyan

-
Anladım sonu yok seninle olmanın
Mutluluk masalmış anladım
Yandığım gözlerin kandığım sözlerin
Aşkında yalanmış anladım
Yandığım gözlerin kandığım sözlerin
Aşkında yalanmış anladım
***
Bundan sonra bir daha bir daha asla
Geçme sevda sokağından üzülürsün
Ben yokum buralarda gidiyorum uzaklara
Şehir soğuk şehir karlı üşütürsün
***
Bundan sonra bir daha bir daha asla
Geçme sevda sokağından üzülürsün
Ben yokum buralarda gidiyorum uzaklara
Şehir soğuk şehir karlı üşütürsün
***
Sana gelmekten yoruldu yüreğim
Bir ömür tükettim yoluna
Sabırla sitemle avuttum kendimi
İnancım kalmadı yarına
Sabırla sitemle avuttum kendimi
İnancım kalmadı yarına
***
Bundan sonra bir daha bir daha asla
Geçme sevda sokağından üzülürsün
Ben yokum buralarda gidiyorum uzaklara
Şehir soğuk şehir karlı üşütürsün
***
Bundan sonra bir daha bir daha asla
Geçme sevda sokağından üzülürsün
Ben yokum buralarda gidiyorum uzaklara
Şehir soğuk şehir karlı üşütürsün
***
Bundan sonra bir daha bir daha asla
Geçme sevda sokağından üzülürsün
Ben yokum buralarda gidiyorum uzaklara
Şehir soğuk şehir karlı üşütürsün
-
Sıradan bir gün gibiydi
Nereden bilirdim?
Dağıttın beni
Sen bir bakışta
***
Elimi ilk tuttuğunda
Laf lafı açtığında
Götürdün beni
Çok uzaklara
***
Hangi gece başladım, saate hiç bakmadım
Bir şarkı seçtim sana, dinlettim telefonda
İçiyorum yine yalnız, çaresizim, yapayalnız
İçiyorum yine yalnız, çaresizim, yapayalnız
***
Bak, şimdi ne oldu
Kadehim boş, bu son sigara
Bir seni bitiremedim
İçimdesin kadeh kadeh, duman duman
***
Bak, şimdi ne oldu
Kadehim boş, bu son sigara
Bir seni bitiremedim
İçimdesin kadeh kadeh, duman duman
***
Sıradan bir gün gibiydi, nereden bilirdim?
Dağıttın beni sen bir bakışta
Elimi ilk tuttuğunda, laf lafı açtığında
Götürdün beni çok uzaklara
***
Hangi gece başladım, saate hiç bakmadım
Bir şarkı seçtim sana, dinlettim telefonda
İçiyorum yine yalnız, çaresizim, yapayalnız
İçiyorum yine yalnız, çaresizim, yapayalnız
***
Bak, şimdi ne oldu
Kadehim boş, bu son sigara
Bir seni bitiremedim
İçimdesin kadeh kadeh, duman duman
***
Bak, şimdi ne oldu
Kadehim boş, bu son sigara
Bir seni bitiremedim
İçimdesin kadeh kadeh, duman duman
***
Bak, şimdi ne oldu
Kadehim boş, bu son sigara
Bir seni bitiremedim
İçimdesin kadeh kadeh, duman duman
-
-
Can evimden vurdularda attılar yere
Nasıl isyan etmem anaaam böyle kadeeere
Çok acılar sığdırdımda kısa ömüre
Dedim anam anam anaaaam kanaryaaaalaar.
Kendine yanıyom ben bu sıralar.
***
Başım bağlı gidem anm yüce dağlara
Selam olsun bizden giden doslara
Çilelerle geldik anam biz bu çağlara
Dedim anam anam anaaaam kanaryaaaalaar.
Kendine yanıyom ben bu sıralar.
-
Son günlerde halini beğenmiyorum senin
Benden birşey gizliyor yere bakan gözlerin
Karşılıksız sevenler hiç mesut olmaz derler
Derdini söylüyemenler dermanını bulamazlar derler
Sende aşık halleri saklama hiç boşuna
Sevmekten korkuyordun işte geldi başına
-
Sen beni üzüyor incitiyordun
Ben sana kırgındım sen bilmiyordun
Kalbimi kırıyor acıtıyordun
Ben sana dargındım sen bilmiyordun
***
Sen benim uykumu kahreden korkum
Sen zehir zemberek sen zehir zakkum
Sen benim cezamdın ben sana mahkum
Ben sana sürgündüm sen bilmiyordun
***
Sen bana günahtın sen bana yasak
Helale uzaktı düştüğüm tuzak
Ben sana tutkundum ben sana tutsak
Ben sana sürgündüm sen bilmiyordun
-
Amman yare, amman yare
Nedir bu derde çare
***
Yarali ceylanim senden baskasina
Gönül vermem
Elin meslediği gülden ol bu cani
Sana vermem
***
Yandi yürek yana yana
Savur külün döne döne
Soğumadan elde kina
Zülfün telin yere sermem
***
Amman yare, amman yare
Hey pir ver bu derde çare
***
Bir ok düstü yaralandim
Dost elinden parelendim
Dar günümde karalandim
Dil lal olur seni yermem
-
Yastayım İstanbul ışıkları söndür
Bugün aşkımızın bittiği gündür
Bugün aşkımızın bittiği gündür
***
Ayrıldı ellerimiz köşe başında
Ağlayan gözleri kaldı aklımda
Yok artık birtanem şimdi yanımda
Yastayım istanbul ışıkları söndür
Bugün aşkımızın bittiği gündür
Biliyorum çok zor unutacağım
Uykusuz gecelere alışacağım
Allahım ben onsuz çıldıracağım
***
Yastayım İstanbul ışıkları söndür
Bugün aşkımızın bittiği gündür
***
Ne güzel gülüşü bakışı vardı
Bakarken gönlümü yakışı vardı
Geride bir resim bir yüzük kaldı
Yastayım istanbul ışıkları söndür
Bugün aşkımızın bittiği gündür
Biliyorum çok zor unutacağım
Uykusuz gecelere alışacağım
Allahım ben onsuz çıldıracağım
***
Yastayım İstanbul ışıkları söndür
Bugün aşkımızın bittiği gündür
-
Yasak koydum bu gönlüme
Ben bir aşkın esiriyim
Dokunma hiç yüreğime
Ben yaralı birisiyim
***
Benden hayır gelmez sana
Zaten sevmek haram bana
Ne olursun git yoluna
Ben yaralı birisiyim
Hayali var gözlerimde
Kor ateşler içindeyim
Ne olusun git yoluna
Ben yaralı birisiyim
-
Sen benim ilk göz ağrımsın hayatımsın
Sen canımsın sakın başın eğilmesin sen
Üzülme güzel cemrem azmışız ha çokmuşuz
Ha açmısız ha tokmuşuz bir varmışız
***
Bir yokmuşuz caney caney can kurban hey
Dünya hali nazlı cemrem
***
Sen benim ilk göz ağrımsın hayatımsın
Sen canımsın sakın başın eğilmesin sen
***
Üzülme güzel cemrem azmışız ha çokmuşuz
Ha açmısız ha tokmuşuz bir varmışız
Bir yokmuşuz caney caney can kurban hey
Dünya hali nazlı cemrem
-
Güzel ne güzel olmuşsun
Görülmeyi görülmeyi
Siyah zülfün halkalanmış
Örülmeyi örülmeyi
***
Benim yarim bana küsmüş
Gayri sözün benden kesmiş
***
Zülüflerin göze dökmüş
Sevilmeyi sevilmeyi
***
Seyirttim ardından gittim
Eğildim yüzünden öptüm
Adın bilirdim unuttum
Çağırmayı çağırmayı
***
Güzel ne güzel olmuşsun
Görülmeyi görülmeyi
Siyah zülfün halkalanmış
Örülmeyi örülmeyi
-
Telli turnam selam gotür
Sevgilimin diyarına
Üzülmesin ağlamasın
Belki gelirim yarına cananıma
***
Hasret kimseye kalmasın
Sevdalılar ayrılmasın,ayrılmasın
Ben yandım eller yanmasın
Sevdanın aşkın uğruna can uğruna
***
Gönüle hasret yazıldı
Sevgiye mezar kazıldı
İki damla yaş süzüldü
Gözlerimin pınarına,pınarına
***
Hasret kimseye kalmasın
Sevdalılar ayrılmasın,ayrılmasın
Ben yandım eller yanmasın
Sevdanın aşkın uğruna can uğruna