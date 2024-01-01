Hakan Taşıyan

Üzülürüm (üzülürüm), söylemesinler Duymayım ben kötü haberini Dayanamam (Dayanamam), söylemesinler *** Senin acı çekmene gönlüm hiç razı olmaz Kalbim hâlâ seninle eski dost, düşman olmaz Üzülürüm üzülürüm üzülürüm ağlarım *** Dayanamam seni mutsuz görmeye Kahrolurum perişan olmuş hâline Üzülürüm o güzel mutlu günlere *** Dayanamam seni mutsuz görmeye Kahrolurum perişan olmuş hâline Üzülürüm o güzel mutlu günlere *** Üzülürüm (üzülürüm), söylemesinler Duymayım ben kötü haberi Dayanamam (Dayanamam), söylemesinler *** Biz seninle bearber mutlu gğnler yaşadık Bazı gün oldu güldük, bazı gün de ağladık Üzülürüm üzülürüm üzülürüm ağlarım *** Dayanamam seni mutsuz görmeye Kahrolurum perişan olmuş hâline Üzülürüm o güzel mutlu günlere *** Dayanamam seni mutsuz görmeye Kahrolurum perişan olmuş hâline Üzülürüm o güzel mutlu günlere