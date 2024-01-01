Hakan Taşıyan

Üzülürüm Şarkı Sözleri
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Üzülürüm (üzülürüm), söylemesinler
Duymayım ben kötü haberini
Dayanamam (Dayanamam), söylemesinler
***
Senin acı çekmene gönlüm hiç razı olmaz
Kalbim hâlâ seninle eski dost, düşman olmaz
Üzülürüm üzülürüm üzülürüm ağlarım
***
Dayanamam seni mutsuz görmeye
Kahrolurum perişan olmuş hâline
Üzülürüm o güzel mutlu günlere
***
Dayanamam seni mutsuz görmeye
Kahrolurum perişan olmuş hâline
Üzülürüm o güzel mutlu günlere
***
Üzülürüm (üzülürüm), söylemesinler
Duymayım ben kötü haberi
Dayanamam (Dayanamam), söylemesinler
***
Biz seninle bearber mutlu gğnler yaşadık
Bazı gün oldu güldük, bazı gün de ağladık
Üzülürüm üzülürüm üzülürüm ağlarım
***
Dayanamam seni mutsuz görmeye
Kahrolurum perişan olmuş hâline
Üzülürüm o güzel mutlu günlere
***
Dayanamam seni mutsuz görmeye
Kahrolurum perişan olmuş hâline
Üzülürüm o güzel mutlu günlere