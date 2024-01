Hakan Taşıyan

Vurun, vurun beni öldürün Zaten yaşamıyorum onsuz yapamıyorum vurun *** Ölümden de beter inan sensiz olmak daha acı Dayanılmaz hasretinden ecel bile daha tatlı Hayal ederim bakıp maziye dalıp giderim her an Mutlu günlere ağlarım yanarım, ağlarım yanarım *** Çekilmeyen dertlerime dağlar kadar hasretime Hiç gülmeyen bu kaderime ağlarım yanarım, ağlarım yanarım *** İnan benim tek aşkımsın öncesi yok sonrası yok Eğer sensiz olacaksam yaşamamın anlamı yok Hayal ederim bakıp maziye dalıp giderim her an Mutlu günlere ağlarım yanarım, ağlarım yanarım *** Çekilmeyen dertlerime dağlar kadar hasretime Hiç gülmeyen bu kaderime ağlarım yanarım, ağlarım yanarım *** Çekilmeyen dertlerime dağlar kadar hasretime Hiç gülmeyen bu kaderime ağlarım, ağlarım, ağlarım