Hakan Taşıyan

Yaban Gülüm Kara sevda içinde bir kor gibi yanar yar Sana öyle vurgunum ne olursun anla yar *** Sensiz canı neylerim senden başka kimim var Öl diyorsan ölem yar söle başka nidem yar *** Yaban gülüm yaralım boynu bükük maralım Sensiz geçen bir günü ömre zigan sayarım Seni benden istemem al senindir bu canım Öl diyorsan ölem yar söle başka nidem yar *** Gönlüm mecbur sevdana ne dilersen dile yar Yeterki hasretinle dünyamı yıkma yar

Alagözlüm Alagözlüm senden ayrı geceler Bilirki mi uzun olur neyleyim Bahçamızda kızıl güller her seher Tezden açıp bahtsız solur neyleyim *** Nergislerin gözü yaşla dolanda Menekşeler bakıp kendi olanda Karanfilin gözü yolda kalanda Yasemenler saçın yolur neyleyim *** Çiçeklerin çekir gözü intizar Ayrılıktan beter dünya'da ne var Yaz akşamı seni bil ki bu nigar Hazin hazin yada salır neyleyim

Mor Hicranlar Bir sarı rüzgar eser Bu sevda nasıl dayansın Yerde solmuş çiçekler Bu yürek nasıl dayansın Bu dünya çekilmez düşlerim paramparça *** Mor hicranlar vurmuş gönül yarasına Sevgi tutsak olmuş kapı arkasına Deste deste güller harcadım şu fani dünyaya Ne anladım ne anladın çözemezsin yar *** Bir garip hal var yarda Bu gözler nasıl aldansın Ruhum derin yaslarda Bu yürek kime sarılsın Bu dünya çekilmez düşlerim paramparça

Sarmıyor Eller Yardan ayrı düşeli Geçmiyor günler Hastadır garib gönlüm Durmadan inler inler *** Hastadır garib gönlüm Durmadan inler inler *** Dertlinin çaresini Mecnun'un Leyla'sını Garibin yarasını Sarmıyor eller eller *** Garibin yarasını Sarmıyor eller eller

Susma Susma konuş birşeyler söyle Gözüme bakma öyle Ya evet ya hayır de Bu aşk yürümez böyle *** Seni sevdiğim gibi başkasını sevseydim Aşk dolu şu kalbimi başkasına verseydim Diz çökerdi önümde köle olurdu bana Seni sevdiğim gibi başkasını sevseydim *** Susma konuş birşeyler söyke Gözüme bakma öyle Ya evet ya hayır de *** Bu aşk yürümez böyle *** Gülme benim halime gülme Aşkımla alay etme Çık git artık dünyamdan Rüyalarıma girme *** Seni sevdiğim gibi başkasını sevseydim Aşk dolu şu kalbimi başkasına verseydim Diz çökerdi önümde köle olurdu bana Sana verdiklerimi başkasına verseydim *** Susma konuş birşeyler söyle Gözüme bakma öyle Ya evet ya hayır de Bu aşk yürümez böyle Susmaaaa Susmaaaa..

Yalanmıydı Yar elinden çektiğim bu kadar çile yeter artık Seni beklemekten seni özlemekten usandım artık Usandım artık *** Tutuşup yanmadık mı ellerin ellerimde Bakışıp kalmadık mı yalan mıydı Hangimiz vefasız hangimiz vicdansız Hangimiz zalim *** Yukarda Allah var unutma yanına kar kalmaz bu ahlar Sen miydin vicdansız ben miydim hayırsız Hangimiz zalim Yukarda Allah var unutma yanına kar kalmaz bu ahlar *** Yar senin yüzünden döktüğüm gözyaşları yeter artık Seni beklemekten seni özlemekten yoruldum artık Yoruldum artık *** Tutuşup yanmadık mı ellerin ellerimde Bakışıp kalmadık mı yalan mıydı Hangimiz vefasız hangimiz vicdansız Hangimiz zalim *** Yukarda Allah var unutma yanına kar kalmaz bu ahlar Sen miydin vicdansız ben miydim hayırsız Hangimiz zalim Yukarda Allah var unutma yanına kar kalmaz bu ahlar

Bilmemki Aşkın ızdırba döndü içimde bilmiyorum suçu günahı kimde Yaşayıp giderken kendi halimde Bana hangi gözle baktın bilmemki karşıma nereden çıktın bilmemki *** Şimdi yaşadıgım sensin sadece hasretinle yandım hergün hergece Gözleriyle sarı birer bilmece bilmece Bana hangi gözle baktın bilmemki karşıma nereden çıktın bilmemki *** Ben seni bagrıma bastım basalı bazen derbederim bazen tasalı Bilmem nasıl biter bu aşk masalı Bana hangi gözle baktın bilmemli karşıma nereden çıktın bilmemki *** Şimdi yaşadıgım sensin sadece hasretinle yandım hergün hergece Gözleriyle sarı birer bilmece Bana hangi gözle baktın bilmemki karşıma nereden çıktın bilmemki

Gel Kara Sevdam Çok ayırdın seni benden gözlerini gözlerimden Gelmek için nedilersen dile benden *** Hergünüm ızdırap keder gecelerim daha beter Sen başlattın bu hasreti bitirmekte sana düşer Gel derde tasam gel derde devam Gel kara sevdam bitsin cezam *** Vursan beni yerden yere razıyım senle kedere Geri dönmemek üzere gel yeterki

Kırık Hançer Aşk yarası derin olur Kurşun gibi deler geçer Yıllardır hep saplı durur Kalbimdeki kırık hançer *** Sevdan benden neler aldı Gözümden ne yaşlar aldı Sapladığın gibi kaldı Kalbimdeki kırık hançer *** Halim sensiz ne olacak Bir sensin kurtaracak Yıllar geçti pas tutacak Kalbimdeki kırık hançer

Vazgeçecegim Denizler çöl dağlar ova olunca Mevsimler değişip zaman durunca Şaşırıp batıdan güneş doğunca O zaman sevdandan vazgeçeceğim Şaşırıp batıdan güneş doğunca O zaman aşkından vazgeçeceğim *** Bu dünya tersine birgün dönerse Küçücük karınca fili yenerse Ne zaman ateşte yangın sönerse O zaman aşkından vazgeçeceğim O zaman sevdandan vazgeçeceğim *** Ne zaman olursa gündüzler gece Ne zaman biterse dillerde hece Varsa bir başkası ALLAH tan yüce O zaman aşkından vazgeçeceğim *** Bu dünya tersine birgün dönerse Küçücük karınca fili yenerse Ne zaman ateşte yangın sönerse O zaman aşkından vazgeçeceğim O zaman sevdandan vazgeçeceğim.

Ya Seveceksin Kalbime çıkacak kalbinin yolu Ya geleceksin ya geleceksin Kaçmak istesende kurtulamazsın Ya seveceksin ya seveceksin Ya geleceksin ye geleceksin *** Tanımam önümde engeller olsa Dünyada bırakmam eşimi asla İstersen unutma yaz bir kenara *** Ya seveceksin ya seveceksin Ya geleceksin ya geleceksin *** Düşünmeye kalkma hiç kara kara Mutluluk ararsan yanımda ara İstersen unutma yaz bir kenara Ya seveceksin ya seveceksin Ya geleceksin ya geleceksin