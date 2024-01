Hakan Taşıyan

Hangi dertten düştün sen bu meyhaneye Hayat mı sevda mı söyle kemancı Başka bir şey kesmez acılarımızı Hicaz mı hüzzam mı çal be kemancı *** Boşalan kadehe hüznümüz dolsun Geceye hasretin gölgesi vursun O zalim sevgili nerdeyse duysun En garip ne varsa çal be kemancı *** Zalimi yâr sanıp gönül vermişiz Vefasız olsa da candan sevmişiz Nasılsa hasrete hüküm giymişiz Sabahlar olmasın çal be kemancı *** Hicaz mı hüzzam mı çal be kemancı Sabahlar olmasın çal be kemancı