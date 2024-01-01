Güz Gülleri Şarkı Sözleri
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Hakan Taşıyan
Güz Gülleri
-
Yıllarım ben kadar yorgunmusunuz
Ömrümü nereye uçurursunuz
Peşimden gelmeyin ne olursunuz
Yıllarım yıllarım yorgun yıllarım
***
Ömrümün çok yorgun şu son deminde
Çiçekler açmıyor artık sevgimde
Daha ne duygular gizli gönlümde
Yıllarım yıllarım yorgun yıllarım
***
Beni hep isyankar deli ettiniz
Kendinize esir köle ettiniz
Yalanla dolanla kahır ettiniz
gidin artık bitin zalim yıllarım
***
Ömrüm çok yorgun bu son deminde
Çiçekler açmıyor artık sevgimde
Daha ne duygular gizli gönlümde
Yıllarım yıllarım yorgun yıllarım
-
Gökyüzü maviydi siyaha dönmüş ay çoktan kaybolmuş güneş küçülmüş
Duvarlar gözlerim gibi nemlenmiş aglarken gülmeyi unuttum gitti
***
Geçmiyor içerde zaman geçmiyor bir günün üstüne
Günlerdevrilmiyor
Ziyaret desen kimsem gelmiyor kaç yıldır burdayım saymadım gitti
***
Sararmış mektuplar hiç okunmuyor sigaram o eski tadı vermiyor
Ziyaret deseler kimsem gelmiyor kaç yıldır burdayım saymadım
Gitti
***
Nekadar davacı olsam kaderden zaten bundan sonra hayır yok
Benden
Bildigim bir şey var oda ölmeden dört duvar içinde kayboldum
Gitti
-
Ölmeyecek aşkımsın sen
Bitmeyecek şarkımsın sen
Canımdan bir parçamsın sen
Sen unutsan ben unutamam
***
Ateş olsan yüreğimde
Seni benden koparaman
Yerin büyük bu kalbimde
Sen unutsan ben unutmam
Yerin büyük bu kalbimde
Sen unutsan ben unutmam
***
Sevdan bitmez asla bende
Hatıran var her bir yerde
İnan gönlüm hâlâ sende
Sen unutsan ben unutmam
***
Unutamam unutamam
Sen unutsan ben unutmam
Yerin büyük bu kalbimde
Sen unutsan ben unutmam
***
Ölmeyecek askımsın sen
Bitmeyecek şarkımsın sen
Canımdan bir parçamsın sen
Sen unutsan ben unutmam
Canımdan bir parçamsın sen
Sen unutsan ben unutmam
***
Sevdan bitmez asla bende
Hatıran var her bir yerde
İnan gönlüm hâlâ sende
Sen unutsan ben unutmam
***
Unutamam unutamam
Sen unutsan ben unutmam
Yerin büyük bu kalbimde
Sen unutsan ben unutmam
-
Taş olsa çatlardı dayanamazdı
Bu kadar acıya katlanamazdı
Belkide bukadar yaşayamazdı
Nasıl yaşıyorum gelde bana sor
***
Bir yanda şansızlık bira yanda hasret
Bir yanda yalnızlık biryanda gurbet
***
Yinede kimseye etmedim minnet
Nasıl yaşıyorum gelde bana sor
***
Kolaymı bir ömür hergün kahrolmak
Kolaymı bukadar derdi taşımak
Zorum agidiyor böyle yaşamak
Nasıl yaşıyorum gelde bana sor
-
Halimi alem gördü
Göreceği yok onun
Gün oldu devran döndü
Geleceği yok onun
Gün oldu devran döndü
Döneceği yok onun
***
Ağlama gözlerim boşa
Yazıktır döktüğün yaşa
Yarin kalbi benzer taşa
Geleceği yok onun
Seveceği yok onun
***
Ağlama gözlerim boşa
Yazıktır döktüğün yaşa
Yarin kalbi benzer taşa
Seveceği yok onun
Geleceği yok onun
***
Beni güldürdü ele
Ömrü döndürdü sele
Mahşer gününde bile
Geleceği yok onun
Mahşer gününde bile
Geleceği yok onun
***
Ağlama gözlerim boşa
Yazıktır döktüğün yaşa
Yarin kalbi benzer taşa
Geleceği yok onun
Seveceği yok onun
***
Ağlama gözlerim boşa
Yazıktır döktüğün yaşa
Yarin kalbi benzer taşa
Geleceği yok onun
Seveceği yok onun
***
Ağlama gözlerim boşa
Yazıktır döktüğün yaşa
Yarin kalbi benzer taşa
Geleceği yok onun
Seveceği yok onun
-
Hiç kimsede gerçek aşkın yeri yok
Kimi görsen kimi sorsan derdi çok
Bu hayatta bize göre sevgi yok
Vazgeç gonul sen bu tatlı sevdadan
***
Zor bulursun şu dünyada dengini
***
Sevdi sanır kaptırırsın kalbini
Birgün olur naza çeker kendini
Vazgeç gönül sen bu tatlı sevdadan
***
Kime teslim edersin şu canını
Kanat yapar sonra gönül yaranı
Ateş sarar benim dörtbir yanımı
Vazgeç gonul sen bu tatlı sevdadan
-
Haydi biraz gül diyorlar gülmek benim neyime
Ne haldeyim bilmiyorlar gülmek benim neyime
Bir dikili taşın mı var
***
Çilesiz bir başım mı var
***
Yarim,dostum,eşim mi var
***
Gülmek benim neyime
Anamı mı var,babam mı var,evim mi var,yuvan mı var
Sanki mutlu dünyam mı var
Gülmek benim neyime
***
Bir dikili taşım mı var
Çilesiz bir başım mı var
Yarim,dostum eşim mi var
Gülmek benim neyime
-
İnanki ağlamadım
Hüzünlüyüm sadece
İnanki ağlamadım
Hüzünlüyüm sadece
Gözlerimdeki yaşlar çığ gibi
Yağar böyle her gece
***
Gözlerimdeki yaşlar çığ gibi
Yağar böyle her gece
Güz gülleri gibiyim
Hiç bahar yaşamadım
Güz gülleri gibiyim
Hiç bahar yaşamadım
Ya sevmeyi bilmedim yıllarca
Ya sevince geç kaldım
Ya sevmeyi bilmedim yıllarca
Ya sevince geç kaldım
***
Şimdi delicesine
Sevmek istesem bile
Şimdi delicesine
Sevmek istesem bile
Sonbahar sisi çökmüş üstüme
Sevincim buruk yine
Sonbahar sisi çökmüş üstüme
Sevincim buruk yine
***
Güz gülleri gibiyim
Hiç bahar yaşamadım
Güz gülleri gibiyim
Hiç bahar yaşamadım
Ya sevmeyi bilmedim yıllarca
Ya sevince geç kaldım
Ya sevmeyi bilmedim yıllarca
Ya sevince geç kaldım
-
Harcadım kendimi aşk için her an
Ben böyle sevgiye layık değilim
Sevipte mutluluk duymadım bir an
Ben böyle kadere layık değilim
***
Söyle bu kadar kim candan sevdi
Derbeder ettin beni çilem bitmedi
Bu dünyada her dert başıma geldi
Ben böyle kadere layık değilim
***
Beklemem yolunu gelmezsen gelme
İstemem o sevgini sevmezsen sevme
Kederimden ölsem de bir ümit verme
Ben böyle kadere layık değilim
***
Beklemem yolunu gelmezsen gelme
İstemem o sevgini sevmezsen sevme
Kederimden ölsem de bir ümit verme
Ben böyle kadere layık değilim
***
Bende akıl takat sabır kalmadı
Sevecen kalbim oyun oynadı
Yalana günaha kine doymadın
Ben böyle kadere layık değilim
***
Söyle bu kadar kim candan sevdi
Derbeder ettin beni çilem bitmedi
Bu dünyada her dert başıma geldi
Ben böyle kadere layık değilim
***
Beklemem yolunu gelmezsen gelme
İstemem o sevgini sevmezsen sevme
Kederimden ölsem de bir ümit verme
Ben böyle kadere layık değilim
***
Beklemem yolunu gelmezsen gelme
İstemem o sevgini sevmezsen sevme
Kederimden ölsem de bir ümit verme
Ben böyle kadere layık değilim
-
Şüphen varsa bu sevdamdan al hançeri vur bağrımdan
Ayrılırmı et tırnaktan sen delimisin
***
Yüreğime kanım ile seni yazdım hece hece
Bu sevdanın uğruna ben can verırım seve seve
Seviyorum seviyorum yalanım yokki
Seviyorum seviyorum başkası yokki
Aklına bile getirme düşünme bile sen deli misin?
***
Hepsi yalan kim nederse bana güven beni dinle
Benim gönlüm yalnız sende sen deli misin?
-
Sen uyurken gideceğim
Bunun başka yok çaresi
Sen uyurken gideceğim
Bunun başka yok çaresi
***
İstemezdim böyle bitsin
Aşkımızın son gecesi
İstemezdim böyle bitsin
Aşkımızın son gecesi
***
Uyanırsan dayanamam
Bırakamam yoksa seni
Uyanırsan dayanamam
Bırakamam yoksa seni
***
Sen uyurken gideceğim
Bunun başka yok çaresi
Sen uyurken gideceğim
Bunun başka yok çaresi
Sen uyurken gideceğim
Bunun başka yok çaresi
***
Kapıdan bi çıkabilsem
Seni kalpten atabilsem
Kapıdan bi çıkabilsem
Seni kalpten atabilsem
***
Gözlerime hiç bakmadan
Köşeyi bi dönebilsem
Gözlerime hiç bakmadan
Köşeyi bi dönebilsem
***
Uyanırsan dayanamam
Bırakamam yoksa seni
Uyanırsan dayanamam
Bırakamam yoksa seni
***
Sen uyurken gideceğim
Bunun başka yok çaresi
Sen uyurken gideceğim
Bunun başka yok çaresi
Sen uyurken gideceğim
Bunun başka yok çaresi
-
Utan utan verdiğin o sözlerden
Ettiğin yeminlerden utan utan
Utan utan nerde büyük aşkımız
Hani mutlu dünyamız utan utan
***
Artık arama beni çekil git hayatımdan
Ne ara ne sor beni
Eğer biraz insansan utan
***
Utan utan insanlığından utan
Acılar hasretler bu aşkta bana kalan
***
Verdiğin o sözlerden ettiğin yeminlerden utan
Nerde büyük aşkımız hani mutlu dünyamız
Utan utan utan..
-
Yine bir hal oldu garip gönlüme
Bu dünya başıma dar oldu gitti
Attı kısmet bizi gurbet ellere
Her günüm her anım zar oldu gitti
***
Yüreğime ateş düştü yanarım
Mecnun gibi Leyla diye ağlarım
İlkbaharda viran oldu bağlarım
Goncanın etrafı har oldu gitti